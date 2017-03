Acusan a Mamá Lupita de tumbar iglesia

CHISMORREO POR ALMA NIGER La regidora Guadalupe Carmona, mejor conocida como “Mamá Lupita”, fue acusada por residentes del ejido el Bayito 2 de haber...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

La regidora Guadalupe Carmona, mejor conocida como “Mamá Lupita”, fue acusada por residentes del ejido el Bayito 2 de haber tumbado una iglesia que los vecinos del sector habían levantado, así como de amenazarlos con que dejen los predios que ocupan, y de los que aparentemente quiere apoderarse, junto con el dirigente local de la CNC, Alejandro López Robles y otros ejidatarios. Fue en la mañana de este lunes cuando vecinos del referido ejido se presentaron en la Presidencia Municipal en busca de apoyo al problema que enfrentan, y que básicamente son amenazas de la edil de extracción independiente, de quien dicen está abusando de su poder. Fueron alrededor de 10 las personas que acudieron a quejarse ante los medios de comunicación, y entre ellas estaban Sara Picón García y San Juana Salazar, quienes hicieron las acusaciones. Cabe señalar que los hechos ocurrieron hace dos semanas, y ya se sabía de ellos, solo que ahora la denuncia fue directa. Y hasta el momento “Mamá Lupita” no ha aclarado la situación, que por cierto no deja de ser lamentable, sobre todo porque se supone que es una persona de religión.

200 FAMILIAS SE QUEDAN SIN COMER CON CIERRE DE BARES

El presidente de la Asociación de Propietarios de Bares y Cantinas de Nuevo Laredo, René Molano Moreno, se quejó de que hay 50 negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes que están cerrados porque fueron clausurados por las autoridades estatales por diversas anomalías a la Ley de Alcoholes del Estado, y que el propio gobierno no ha calificado aún las multas para que se puedan pagar y reabrir los establecimientos, una vez cumplidas las disposiciones emanadas por las mismas autoridades estatales. Dijo que hay negocio que ya llevan más de dos semanas cerrados, y por mientras y por lo tanto los empleados están sin trabajo. Calculó que son alrededor de 200 familias las perjudicadas con esta situación.

ESTÁ MEDIO RARO EL ASUNTO

Y efectivamente, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, ha estado retrasando la calificación de las multas, diciéndoles a los negociantes que luego les dicen cuanto tienen que pagar, y por mientras y por lo tanto estos no pueden abrir los negocios, pues están clausurado por la aplicación de las mismas multas. Peor aún el gobierno del estado tiene retenidas alrededor de 350 anuencias para licencias de alcoholes, por lo que los interesados en las mismas no pueden tramitar sus permisos de venta correspondientes al 2017, y sin permiso pues obviamente no pueden vender bebidas. Se sabe que solamente se están autorizando las anuencias de los mini-supers, restaurantes-bar y algunos otros, pero de cantinas, discotecas y tiendas de abarrotes están paradas, ignorándose la causa de esta situación.

SIGUE EL PLEITO DE COMADRES EN LA CANACO

Y en este contexto René Molano Moreno acusó al dirigente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Nuevo Laredo, Jaime Mireles, de no estar haciendo nada en beneficio de los comerciantes del ramo de alcoholes. De hecho se sabe que René ha sido expulsado de la Canaco, precisamente por quejarse de la falta de apoyo de Mireles y compañía, pero sobre todo para evitar que los dueños de bares, que son bastantes dentro de la Canaco, le echen montón en sus pretensiones de reelegirse, tal y como lo pretende. Y es que en unas cuantas semanas serán las elecciones internas en la Canaco, y en este aspecto no hay que olvidar que Molano le jugó contras a Mireles en la pasada elecciones, y pretende hacer lo mismo, aunque tal vez ahora no lo consiga pues ya fue expulsado del organismo.

NO HAY PLÁSTICOS PARA LICENCIAS DE MANEJO

Parada se encuentra la expedición de licencias de manejo en la Oficina Fiscal del Estado, debido a que desde el miércoles de la semana pasada se acabaron los plásticos con que se elaboran. Y aunque se pidieron desde hace 15 días, no han llegado, y por mientras y por lo tanto hay 500 licencias pendientes por elaborar. Y es que el trámite de licencias continúa, más no así la elaboración de estas, y los automovilistas se están amparando con el recibo de pago de la licencia ante los agentes viales que pudieran llegar a detenerlos. Y es que ante la situación Arturo Sanmiguel Cantú logró que las autoridades viales aceptaran los recibos de pago de las licencias, como licencias mismas, esto en tanto llegan los plásticos y se elaboran. Según el retraso es porque se va a cambiar el formato de las licencias. Ahora van a ser acordes al nuevo gobierno del estado. O sea que serán azules.

MÁS AGUA PA´L SEDIENTO

Para el 15 de abril se ha programado que se ponga en funcionamiento la nueva planta potabilizadora de agua al norte de la ciudad. Así lo ha anunciado Rodolfo González Morales, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo, quien dijo que si no se ha puesto en funcionamiento es porque aún no se requiere, pues no es tanta la demanda de agua, pero a mediados de abril será perfecto ponerla en operación. Aparte también se está capacitando al personal que la operará. La nueva planta de agua producirá 200 litros por segunda y beneficiará a 70 mil habitantes.

SE VA EL PRI AL CUARTO LUGAR

Que el PRI ya no está en el tercer lugar de las preferencias electorales a nivel nacional ¡que ya se fue al cuarto sitio! Así es, se habla y se comenta que por primera vez en su historia el tricolor se ha rezagado en la contienda electoral, pues no solo está debajo de MORENA, que encabeza las preferencias, seguido del PAN, sino que también está detrás de quien pueda ser candidato independiente ¡sea quien sea! Así las cosas para el PRI a nivel nacional. En Tamaulipas el tricolor prevalece en segundo sitio, pero ojo, porque pueden llegar a ser desplazados por MORENA, que incluso puede dar la sorpresa y subirse al primer lugar.

LO ÚLTIMO

A pasos agigantados va la construcción del nuevo complejo de cines en la esquina de Guerrero y Madero. La semana pasada los albañiles se agarraron poniendo bloques como locos (yo pasé en mi carro y me pusieron uno en el capacete) y este lunes ya terminaron de cerrar todo el inmueble. Ahora viene la impermeabilización. Se espera que el complejo esté listo en mayo. Sea pues… La diputada federal Yahleel Abdala Carmona volvió a reunirse la mañana de este lunes con gasolineros de la localidad, mismos que se siguen oponiendo al sistema de subsidios. Y aunque no es su chamba Yahleel ha tenido que estar convenciendo a los gasolineros de que no cierren sus establecimientos en tanto se les buscan mejores beneficios. Y hasta el momento ha logrado hacerlos entender… No es por nada pero muy buena página de internet tienen en la COMAPA de Ciudad Victoria al servicio de los usuarios de dicha empresa. Muy variada la información que ahí se proporciona, gracias al efectivo trabajo de Edgar Cisneros y su equipo de colaboradoras, desde luego bajo el liderazgo del gerente general, Gustavo Rivera.