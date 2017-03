Adoptado de Egidio Torre contraerá nupcias

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García Ahora que, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTU, manifiesten su deseo de contender y pretendan registrar...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

Ahora que, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTU, manifiesten su deseo de contender y pretendan registrar sus candidaturas a senadores o diputados federales el PRI debería acotarlos.

A los dos ex mandatarios los anteceden hechos de corrupción, enriquecimiento y en general de haber abusado del poder político, al extremo de enriquecerse, junto con sus familias, socios y prestanombres, todo lo cual ya es de dominio público.

En el caso de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, sus principales operadores han comenzado a moverse, sostienen reuniones con algunos “picudos” editores y columnistas afines a su proyecto personal.

Desde el sur de la República mexicana se diseñan estrategias para lograr colocarlo en las preferencias internas de su partido y luego mover las conciencias de la población tamaulipeca.

Sus publicistas aseguran que “EL GÜERO” es de los que mejor imagen y prestigio posee, el único con posibilidades de poder sacar al PRI del atolladero, hasta llevarlo a recuperar el Gobierno de Tamaulipas, dentro de algunos años más.

De, EGIDIO TORRE CANTU, su séquito de operadores no le encuentran ninguna virtud que permita al hombre del “No pasa nada” revertir su fracasada forma de gobernar Tamaulipas, aunque le hacen creer lo contrario, bajo el entendido de que, “Quien paga manda”.

Pero si a, EUGENIO y EGIDIO el PRI no les secunda sus proyectos políticos y como se advierte en Coahuila, donde el rechazo de su partido obliga a, HUMBERTO MOREIRA, a buscar otras trincheras, los ex tamaulipecos también deberán ser vetados.

UNA TRAS…El ex gobernador de Tamaulipas casará el próximo sábado primero de abril a su prohijado, EGIDIO TORRE HEFTYE con una hija de, HERNAN STOLBERG HINOJOSA y ELIDA CASAS DE STOLBERG.

Le ceremonia religiosa y el festejo posterior, no serán, pero para nada en la capital de Tamaulipas, no sea que pase algo, tampoco en Monterrey, Nuevo León, a donde, EGIDIO y PILAR, la ex Primera Dama del estado y segunda esposa del ex gobernante, cambiaron su “modesta residencia” por una con más recámaras y un patio más amplio en el municipio más rico de México, San Pedro Garza García.

Nos llega la información que el lugar del convite tendrá como escenario el Templo, La Purísima Concepción y posteriormente La Finca De La Devoción, todo ello en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar preferido de ex funcionarios, políticos, ex gobernantes y empresarios tamaulipecos.

EGIDIO TORRE HEFTYE, fue adoptado por el matrimonio que en ese entonces formaban, EGIDIO TORRE CANTU y MARIA ANGELICA HEFTYE ETIENNE, (+) la mujer nunca pudo concebir.

Lo anterior explica, aunque no justifica, el pésimo carácter que se cargaba el otrora gobernador de Tamaulipas, el mismo que aún con frecuentes hechos delictivos y la incapacidad de su gobierno para resolver se mantenía en su cómoda postura de asegurar que, “No pasa Nada”, hasta que finalmente se fue, pero son las alforjas bien cargadas y con él muchos de sus ex colaboradores.

1.-UNA TRAS…Todo se encuentra listo para que se produzca el relevo de mando en la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; como se sabe el futuro Presidente de esa organización lo será, JULIO CESAR GUTIERREZ CHAPA, ganadero de años, con experiencia, reconocimiento y trabajo.

Se confirma que luego de la Asamblea General Ordinaria, programada para el día 6 de abril próximo, el aún Segundo Síndico del Gobierno Municipal de San Fernando tomará protesta al día siguiente ante el Presidente Nacional, OSWALDO CHAZARO MONTALVO y el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

A regañadientes los dirigentes de la UGRT le dirán adiós a una organización que ellos mismos se empecinaron en identificar con el PRI y hasta el último momento de su mandato se reusaban a aceptar la llegada de un nuevo Presidente al que se quiere rotular con la administración del PAN.

No se extrañaría que a la primera compulsa de la nueva gestión en esa organización se manifiesten las primeras irregularidades y malos manejos de programas.

Como aquellos casos de corrupción, uso y abuso de las unidades de carga de melaza en épocas en que era Presidente de la UGRT, EULALIO GUERRA.

COMENTARIOS

Jesusher63@hotmail.com

cntnotas@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...