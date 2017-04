Agradecido Cabeza de Vaca con las redes sociales

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Si alguien ayudó a que Cabeza de vaca llegara a ser Gobernador de Tamaulipas, esas fueron las redes...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Si alguien ayudó a que Cabeza de vaca llegara a ser Gobernador de Tamaulipas, esas fueron las redes sociales.

Eso el mandatario lo sabe muy bien y por ello fue obligó a los diputados locales, a corregir la propuesta de reforma al Código Penal del Estado.

Cabeza de Vaca dijo “Siendo congruente con lo que siempre he luchado desde que inicie en la política, que es salvaguardar y cuidar la libertad de expresión, y muy especialmente en un rubro para mi que es sumamente importante que es el tema de las redes sociales. Han jugado un papel clave y fundamental para que el ciudadano se pueda expresar libremente”.

El gober, dijo todo esto en entrevista en Palacio de Gobierno, en donde aclaró que seguirá protegiendo, apoyando y respaldando la libertad de expresión cualquiera que sea su manifestación.

Además confirmó que esta muy agradecido con esas redes sociales, que los Diputados comandados por Carlos García quisieron callar.

“Yo en lo personal estoy muy agradecido con las redes sociales que jugaron un papel muy importante en el despertar de Tamaulipas”, fue el mensaje que envió Cabeza al Congreso.

Insistimos, bien por el Gobernador, porque los vientos de cambio se hicieron muy fuertes gracias a las redes sociales, y hay que decirlo, la gran mayoría de esos diputados, principalmente los panistas, están ahí gracias a que los tamaulipecos se unieron en el Facebook, en el Twitter y demás, para sacar al PRI del gobierno.

Esperemos que Carlos García y pandilla se acuerden de eso y no vuelvan a querer amordazar a los tamaulipecos con sus leyes al vapor.

CHUY VALDE LE PUSO LA MUESTRA A SUS REGIDORAS

Si hay un hombre en el PRI que sabe como trabajar, que le sabe a la estrategia política y a saber utilizar cualquier situación para beneficiar a su partido, ese es Jesús Valdez Zermeño.

El regidor, les está demostrando a todos aquellos que han pasado por el Cabildo neolaredense y a sus compañeros de partido, lo que es trabajar y ganar simpatizantes.

Desde que inició como regidor, Chuy no ha parado de entregar personalmente todos los beneficios que da el Gobierno Municipal y que como edil puede compartir.

Utiliza las redes sociales para dar a conocer todo el trabajo que realiza, con la entrega de despensas, consultas médicas, gestiones, sus participaciones en Cabildo, todo lo que signifique trabajo para que le pueblo vea que como regidor priísta está realizando una buena labor.

Este fin de semana, se lanzó a las colonias para llevar el programa de afiliación al Seguro Popular, y aunque es un programa federal, Chuy aportó su tiempo para llevárselos hasta la puerta de la casa de los vecinos.

Eso fue bien visto por los ciudadanos, quienes vieron que a pesar que el PAN gobierno Nuevo Laredo, el regidor del PRI también se preocupa.

Y que bueno que en ese programa Zermeño se llevó a las regidoras Marina Aréchiga y Juany Mata, pues solo así podrán aprender lo que saber trabajar, saber destacar, a pesar de pertenecer a la oposición.

Y decimos que bueno, porque ambas regidoras han destacado por la opacidad, por no gestionar nada, por no preocuparse por los neolaredenses, y todo porque piensan que ser de oposición, es no ser nada.

Marina se defiende un poco a trabajar en el área de Cultura, pero Juany Mata de plano ha pasado desapercibida.

Ya lo hemos dicho, el PRI necesita dejarse de lamentos y ponerse a trabajar si es que quieren dar pelea el próximo año, y Chuy Valdez les está poniendo la muestra de cómo se hace.

NUEVO LAREDO, EL MUNICIPIO QUE MAS TRABAJA

Este martes se llevó a cabo una edición mas del programa Mi Escuela Digna y Moderna, ese que lleva beneficios a todas las instituciones educativas de la ciudad.

El programa se basa en acudir a cada institución, hablar con los maestros y se edifica la obra que les sea más necesaria, por ejemplo aulas, bardas, techumbres, baños, en fin, lo que más necesita la escuela.

Para ello, Rivas destina un monto máximo de 300 mil pesos por escuela, para que al final de años 100 escuelas puedan verse beneficiadas.

En su discurso de este martes, Rivas dijo algo muy cierto, que ningún Municipio de Tamaulipas está haciendo lo que Nuevo Laredo hace.

Y es cierto, no vemos ni en Tampico, ni en Reynosa, ni Matamoros, ni Victoria, ni en ninguna ciudad tamaulipeco, que se estén aplicando los programas que aquí se ejercen, como Médico en tu Puerta, Alcalde en tu Colonia, el PAI que da mantenimiento a colonias, Caravanas de Salud, Caravanas Culturales, un presupuesto de Obra pública envidiable que casi llegará a los 2 mil millones de pesos, y muchos beneficios más que hacen de Nuevo Laredo la ciudad con mucho empleo e inversiones.

Muchos se preguntan, ¿dónde ocultan la varita mágica los alcaldes panista de Nuevo Laredo?, y la respuesta es que no existe varita mágica, lo que existe son alcaldes preocupados por cumplir cada una de las promesas que hicieron en campaña, que antes de haber tomado la silla, realizaron todo un proyecto estratégico para ver las principales necesidades y en eso enfocarse.

En Nuevo Laredo se han acabado las obras de relumbrón, esas donde se gastaban casi todo el presupuesto y que ningún beneficio dejaron a sus habitantes.

Ahora el presupuesto se reparte equitativamente, no se piensa en una mega obra que se convierta en elefante blanco, si no en muchas obras que, aunque pequeñas, el pueblo las ocupa.

Desde que el PAN tomo el poder, tenemos una ciudad que crece económicamente, han vuelto los tiempos en que el empleo no es un problema, pues hace falta mano de obra ante tanta vacante; las inversiones siguen llegando, no paran; el gobierno federal sigue enviando recursos extras gracias a las gestiones del alcalde y diputados, que han dejado atrás colores; se trabaja en unión con Laredo, Texas y ya no nos miramos como vecinos de ciudades divididas, sino como vecinos de una sola región.

Si dicen que en Nuevo Laredo los alcaldes panistas tienen una varita mágica, pues todo lo que les acabo de describir puede ser tomada como esa varita.

Ningún municipio de Tamaulipas está haciendo lo que hace Nuevo Laredo, y eso nadie puede desmentirlo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...