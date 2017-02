Al PRI le dio el “taljaime”…

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Creo que a los priistas les está dando el “tal Jaime” alzhéimer, pues no recuerdan que fueron...

Se Dice, Creo que a los priistas les está dando el “tal Jaime” alzhéimer, pues no recuerdan que fueron ellos quienes aprobaron la ley electoral para este año, en donde los alcaldes podrán reelegirse…

Ahora andan pidiendo que las reglas sean claras, y la pregunta es como cuando el PRI gobernaba y mandaba en Tamaulipas, nunca pidieron que las reglas fueran claras, pues no les convenía, eran mañosos y cuando alguien lo pedía, luego luego lo mandaban a callar…

Ahora la dirigente interina, Aida Zulema, le anda pidiendo al INE que explique en qué tiempo los alcaldes que buscaran la reelección tienen para separarse del cargo, pues según ella la ley marca cuatro meses antes de la elección para que inicien su campaña y para ella no es adecuado…

Vaya que a Aida ya se le olvido que fueron sus propios diputados quienes aprobaron la ley electoral y todo porque pensaban que seguirían gobernando y nunca pensaron que el PAN les daría la estocada en municipales, diputaciones y la gubernatura, por lo que ahora andan llorando exigiendo claridad…

Vaya que el “taljaime” les pego duro y ahora exigen, cuando antes no dejaban exigir…

Se Dice, Un fuerte operativo de concientización se estará estableciendo en las diferentes calles y avenidas de la ciudad en contra del polarizado de vidrios, autos sin placas y con placas sobrepuestas, el alcalde menciono que es una orden por parte de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para realizar este operativo, además de exhortar a los ciudadanos a utilizar el cinturón de seguridad…

Este operativo o campaña, estará presente todo el mes de febrero haciendo conciencia, estarán las unidades de transito, además de Fuerza Tamaulipas, realizando estos retenes informando…

Además el departamento de tránsito, establecerá puntos en donde voluntariamente puede ir a que le quiten su polarizado…

Y viene lo malo, si usted hace caso omiso a no quitar su polarizado, será acreedor a una sanción o multa, al igual en caso que no traiga placas, pagara una multa, además del pago de la grúa y si usted trae placas sobrepuestas ahí sí sería más grave el asunto ya que puede ser remetido por ser un delito y podría ir hasta la cárcel…

Se le invita a la ciudadanía que tiene polarizado muy oscuro a quitárselo, o acudir a los puntos en donde estará Transito quitándolo gratuitamente, y no se vea afectado con una multa… en el caso de los carros sin placas, será un poco más complicado ya que del total del carros que existen en Nuevo Laredo, el 40 por ciento no traen placas y nacionalizar un vehículo es caro, veremos que decisiones toma transito con este tipo de vehículos, ya que así fueron comprados sin placas…

O dar algún tipo de pagina web en donde poniendo el número de serie y otros datos, se pueda imprimir en papel el número de placa asignada al vehículo…

Se Dice, Ayer por la tarde el alcalde Enrique Rivas Cuéllar superviso los trabajos de la segunda vía ferroviaria de Kansas City Southern la cual ayudara a incrementar de 20 a 30 cruces de importación y exportación…

Esta segunda vía tendrá una inversión de 200 millones de dólares, actualmente al día cruzan 2 mil 400 furgones con productos de hidrocarburos, industria automotriz y metalúrgicos.

Se Dice, Con esta segunda vía serán reubicados los comerciantes de la “pulga” instalados junto al riel, entre el puente de la avenida Eva Sámano y puente Mazatlán…

No serán reubicados a otra parte, sino ahí mismo se les buscara otro espacio, el alcalde Enrique Rivas, menciono que después de reubicar a estos pulgueros, a más tardar a finales de mes, se empezaría el proyecto para la construcción de los locales para la pulga de los rieles, así estarían más seguros los pulgueros, con un local digo, baños, y una oficina municipal…

Además dijo que de este al otro fin de semana espera regresar a la pulga para hablar con los pulgueros y reiterarles el compromiso de trabajar y sobretodo que estén confiados que no serán reubicados a un terreno en donde la gente no vaya a comprarles…

Se Dice, Vaya coraje por panistas Neolaredenses, luego de que el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, designara a Alfonso Salas como nuevo Rector de la UT en Nuevo Laredo…

Los panistas luego luego saltaron en repudia contra Alfonso de extracción priistas, estuvo trabajando en el Instituto Tamaulipeco del Migrante y en el ITEA durante la administración del Ex Gobernador Egidio Torre Cantú, y eso no es todo, fue el secretario particular del ex alcalde Benjamín Galván Gómez (+), asistente de Leopoldo Lara y secretario ejecutivo en la administración de Ramón Garza Barrios…

Alfonso Salas era conocido como el “presidentito”, por lo que con mucha razón los panistas enojados y señalando que el porqué un priistas ocuparía ese espacio, si en el PAN existe militantes muy capaces de ocupar el puesto…

Lo que si es que el gobernador sabe el porqué a priistas en puestos importantes o será que son compromisos obtenidos en campaña, por lo que no tuvo de otra que poner a Alfonso en la UT, pero lo que está consiguiendo también es que varios panistas que pusieron sus esperanzas y digo esperanzas de trabajo, ya que pensaron que los puestos importantes serian ocupados por panistas y no por priistas…

