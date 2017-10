Alcaldes a reelección, sin separase del puesto

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Buena noticia recibieron los alcaldes tamaulipecos que han hecho un buen trabajo y por ello están siendo considerados...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Buena noticia recibieron los alcaldes tamaulipecos que han hecho un buen trabajo y por ello están siendo considerados para ir en busca de la reelección.

De acuerdo con el INE, la Suprema Corte ha votado a favor que los funcionarios públicos que fueron puestos en el cargo a través de votación, puedan ir a campaña en busca de la reelección sin la necesidad de tener que dejar sus puestos.

Esto aplica principalmente para los presidentes municipales, quienes una vez que sean seleccionados por su partido para reelegirse, no tendrán que dejar el puesto, por lo que la campaña la harán aún siendo mandatarios.

Esto decisión de las altas autoridades, pondrán con los pelos de punta a los partidos de oposición, quienes no tardarán en lanzar consignas de que habrá competencias desiguales.

Sin embargo, al final será el pueblo quien evalúe al alcalde en reelección y decidir su le da su voto para que siga gobernando o decide cambiarlo, y aquí todo dependerá del trabajo realizado, principalmente de los apoyos llevados a los ciudadanos.

Entre los alcaldes que tienen posibilidades de ir por esa reelección, está Magdalena Peraza, de Tampico; Oscar Almaráz, de Ciudad Victoria; Andrés Zorrilla, de Madero; Chuchín de la Garza, de Matamoros y Enrique Rivas, de Nuevo Laredo.

Buenas noticias para los presidentes municipales.

SOLO CINCO INDEPENDIENTES POR LA DIPUTACION FEDERAL

Solamente en el centro y sur de Tamaulipas hubo valientes que se registraron para buscar la candidatura independiente a la diputación federal.

Se trata de Francisco Arellano Conde por el Distrito 5; Magdaleno Morales Valadez y Juan Jesús Antonio Manzur por el Distrito 8 y Manuel Heriberto Santillán y Pedro Gustavo Barragán por el Distrito 7.

Estos personajes, decidieron registrarse y ahora esperarán los tiempos para dar inicio a la recolección de firmas para cumplir con los requisitos que les exigirá el IETAM.

En el norte, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, ningún ciudadano o político arrepentido, tuvo el valor de buscar esa candidatura.

En Nuevo Laredo, el INE se quedó esperando a esos ciudadanos, pues aunque algunos solicitaron informes, al final no quisieron entrarle a la contienda.

Las candidaturas independientes se han desinflado, cuando iniciaron todos querían ser candidatos, pero al ver que se pierde tiempo, dinero y esfuerzo, al final ya nadie quiere.

ESTE JUEVES SE DEFINE EL CASO GEÑO

Para este jueves se tiene previsto que las autoridades den su resolución en el caso de la detención del ex gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández.

Y mientras la gran mayoría del pueblo de Tamaulipas exige castigo y espera que esa resolución sea a favor que quede detenido y pague por los delitos de los que se le acusa, el PRI sigue desesperado, esperando que sea liberado.

En los dos últimos días, los priístas, bajo el mando de Sergio Guajardo, han lanzando consignas en contra de la detención de su gobernador, tratando de hacer creer a los tamaulipecos que se trata de un revanchismo político por parte del PAN que ahora es gobierno.

Este miércoles, en sesión de Congreso, los diputados priístas se enfrascaron en dimes y diretes, exigiendo que su máximo líder, Eugenio Hernández, sea enjuiciado conforme a derecho y que no sea por tintes políticos.

Y fue precisamente Alejandro Etienne, el ex alcalde de Ciudad Victoria, el gran defensor, quien llevaba la firme consigna de decir que los diputados priístas se solidarizaban con su colega Susana Hernández, hermana del detenido.

Por cierto, ya fuera del Congreso, el mismo Etienne, lanzó la amenaza al gobierno de Cabeza de Vaca, advirtiéndole que su líder Eugenio podría contrademandarlos, en caso que se violen sus derechos y no se le comprueben las acusaciones.

Y es que los priístas no andan tan desesperados por rescatar a Eugenio de las garras de la justicia por que lo quieren mucho, si no porque si el ex mandatario es enjuiciado, esto les provocará muchos dolores de cabeza, pues será su tumba política que los llevaría a perder todo en el 2018, hasta lo municipios que aún siguen gobernando… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...