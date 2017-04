¡¡¡Amenazan al gobernante!!!

La Columna de Hoy De: Cuauhtémoc Díaz Martínez Este martes se cumplió el tercer mes de la escalofriante ejecución de cuatro integrantes de la...

Este martes se cumplió el tercer mes de la escalofriante ejecución de cuatro integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ocurrida en Nuevo Laredo y fecha que las indagaciones no han conducido a la identidad, mucho menos a localización y encarcelamiento de los presuntos autores materiales e intelectuales.

El múltiple asesinato arrebató la vida al coordinador regional RICARDO MARTÍNEZ CHÁVEZ, además a un agente del Ministerio Público, un jefe de departamento y un agente de la Policía Investigadora, y el procurador IRVING BARRIOS MOJICA envió fuerte contingente conformado por unos quinientos efectivos de Fuerza Tamaulipas, soldados, marinos y policías federales.

Sin embargo a noventa días de ocurrida la sangrienta emboscada da la impresión que el envió de policías y tropas federales fue solo para taparle el ojo al macho, pues los comisionados hoy en día están dedicados a tareas ajenas a la investigación y hace sospechar que la masacre quedará en la impunidad, como muchos otros casos a los que las autoridades competentes le han “bufado”.

Otro asunto que deja mal parado al titular de la PGJE es la masiva evasión de reos y sucesos que desencadenó, como el asesinato de un docente jubilado a manos de prófugos que lo plomearon para despojaron de su vehículo, y la riña al interior del reclusorio que dejó saldo oficial de tres presidiarios muertos.

Al respecto, el procurador BARRIOS MOJICA afirma que tiene sujetos a investigación a cuarenta sospechosos, entre ellos el alcaide y personal de custodia, es decir, “perritas flacas” y sin que el brazo de la justicia enfoque a servidores públicos que despachan desde el complejo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Dice, y dice bien el viejo adagio, “la cuerda se rompe por lo más delgado”, y no dude Usted que ello se repetirá en relación con la fuga, en la que ni siquiera ha aclarado por donde, qué vehículos y que autoridad autorizó fueron sacadas del CERESO las toneladas de tierra que se extrajo del túnel por el que huyeron decenas de internos.

Dándole vuelta a la hoja, decenas de choferes de transporte colectivo se movilizaron, aquí en Victoria, en protesta aparentemente por la inseguridad, pero que de trasfondo los concesionarios lo utilizan a manera de presión para que los “vientos del cambio” les autoricen un aumento a las tarifas, retengan el tema de la revista mecánica, les hagan descuento de pagos fiscales y los financie en la compra de nuevas unidades.

Los operadores de microbuses, chatarras, “ataúdes rodantes” o como Usted quiera y guste llamarlos, paralizaron el servicio una hora pico, sin previo aviso y sin tomar en cuenta la problemática situación que enfrentarían los miles de usuarios, léase, jornaleros, padres de familia, estudiantes y público en general.

Los manifestantes dijeron estar cansados de la inseguridad y de paso se quejaron, sin especificar de parte de quién, de ser víctimas de cobros de 700 pesos semanales por microbús y 350 a taxistas, exigiendo que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto.

La situación se normalizó luego que los concesionarios entablaron negociaciones con personal de la Secretaría General de Gobierno y Subsecretaría de Transporte Público Estatal, a cargo de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS y WILLIAM KNIGHT CORRIPIO, respectivamente.

Por supuesto que el problema del transporte sería peccata minuta en comparación con el asunto que involucra a millones de habitantes del globo terráqueo y las amenazas de muerte que el grupo terrorista ISIS divulgan a través de las redes sociales, contra políticos, celebridades, líderes religiosos y musulmanes que se han pronunciado en su contra y con el gobernante estadounidense DONALD JOHN TRUMP encabezando dicha la lista “negra”.

Un extracto en los alarmantes avisos y videos acreditados a la red terrorista islámica ISIS, revelan: “Tenemos un mensaje para la gente de los EEUU y lo más importante de su presidente Trump. Sabed que seguimos guerreando contra vosotros. Sepa que sus contra-ataques solo nos hacen más fuertes. La UCC comenzará un nuevo paso en esta guerra contra ti. Así que esperadnos pronto ¡Insha Allah! (Término árabe para indicar la esperanza en que un acontecimiento, ya mencionado, ocurra en el futuro, si tal es la voluntad de Dios).

El que no se anduvo por las ramas, pero tampoco descubrió el hilo negro, durante la sesión de cabildo que esta mañana presidió el alcalde ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER, es el regidor ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, presidente de la Comisión de Comercio del cabildo local y denunciando que los comerciantes victorenses son blanco de extorsiones

En la sección humorística va el bobo chascarrillo que envió nuestro compadre, el abogado JESÚS ORTIZ DOSAL. Y que dice: En el salón de clase, la profesora le pregunta a Pepito: – A ver, niño, de qué signo es tu madre? Y le responde: – ¡¡¡Debe de ser de exclamación porque se pasa todo el día gritándome!!! Juuuar juar juar juar.

Para retomar el rumbo, aquí comentamos que la SCJN ratificó a RAUL GARCÍA VIVIÁN e la Gerencia General de la COMAPA de Río Bravo y que ayer arrancaba el programa anual de Operaciones 2017 y entregaba equipo que le permitirá una sustancial mejora en el servicio.

Hoy añadimos que al importante evento asistieron miembros de la estructura gubernamental, como sería el caso de FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, en representación del Jefe del Ejecutivo estatal; GERARDO PEÑA FLORES y MARIO SORIA LANDEROS, secretario de Bienestar Social y Contraloría Interna, respectivamente.

También; SALVADOR GONZÁLEZ GARZA y GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, titular, respectivamente, del ITAVU y SEDUMA; las legisladoras locales, ANA LIDIA LUÉVANO SANTOS y COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA, y el secretario general del Sindicato de la paraestatal, PEDRO CHÁVEZ MONTELONGO, quien firmó el contrato colectivo de trabajadores para este año.

Cierto, igual pasó lista de presente el alcalde priísta JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, quien finalmente dio su brazo a torcer y acogido al viejo y sabio refrán que reza, “si no puedes con el enemigo, únete a él”, prefirió limar asperezas y como si nada hubiera sucedido.

Ayer igual abordamos el tema de la probable visita a Tamaulipas de AURELIO NUÑO MAYER, tentativamente para fines de este mes y específicamente a la fronteriza población que preside JESÚS JUAN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, donde seguro le dará la bienvenida su homólogo estatal, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR.

Hoy agregamos que el titular de la SEP viene para entregar un reconocimiento a la Universidad Tecnológica de Matamoros, considerada como la mejor universidad tecnológica del país y merecedora del premio otorgado por la Secretaria de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas.

La premiación fue en septiembre del año pasado, siendo rector JOSE ANTONIO TOVAR LARA, actual secretario de Educación, Cultura y Deporte en Matamoros y quien el 20 de febrero de este año entregó la estafeta de la UTM a GLORIA IVETTE BERMEA VAZQUEZ, esposa del líder del congreso local, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZALEZ.

En nuevo cambio de pichada, el polémico tema de reforma al Código Penal del Estado trajo opiniones variadas, como presuntas malas lecturas; cortina de humo para desviar la atención al tema de la inseguridad; ignorancia; intervención de provocadores, y hasta presuntas dádivas, propinas o gratificaciones que regularmente el Poder Legislativo utiliza a cambio que los diputados “contras” avalen las propuestas del Ejecutivo estatal.

“Haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que la propuesta de corrección de varios artículos del Código Penal no dejó títere con cabeza en el Congreso de Tamaulipas y si en claro la garantía a la libertad de expresión que el mandatario FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ofreció desde su campaña proselitista.

Por cierto, esta mañana, GARCÍA CABEZA DE VACA afirmó que existen buenas expectativas de negocios que se pueden hacer con la República Popular China, principalmente en el tema agropecuario, comercial, industrial y petrolero.

El espacio se acaba, pero antes le comentamos que la LXIII Legislatura local celebrará mañana su sesión pública ordinaria y en la previa elegirá al presidente de la mesa directiva para el mes de abril, en relevo de la diputada BEDA LETICIA GERARDO HERNÁNDEZ.

Para hoy agendaba reuniones de comisiones en la Salón “Independencia” e involucrados; los de Gobernación; Estudios Legislativos; Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; Puntos Constitucionales; justicia, y la de Derechos Humanos, que coordina, respectivamente; JESÚS MARIA MORENO IBARRA, BRENDA GEORGINA CÁRDENAS THOMAE, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA; RAFAEL GONZÁLEZ BENAVIDES; TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ y JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico hoy, a MARTÍN TEODORO GARCÍA AMPARO, Oficial Mayor en el Ayuntamiento de Soto a Marina; MARIO ALBERTO ALVARADO DE LA PORTILLO expresidente de la Barra de Abogados de San Fernando; JORDI POUS HAMMER CRUZ, vicepresidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Reynosa, y EVA LUCÍA GONZÁLEZ CRUZ, esposa del delegado del Issste en Tamaulipas, JUAN GUILLERMO MANZUR ARZOLA.

Extensivas para JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA y ROSALBA DE LA CRUZ REQUENA, diputado local y federal por la anterior legislatura, respectivamente; VERÓNICA SÁENZ MARTÍNEZ, subdirectora de Vinculación del Sistema DIF Tamaulipas; RICARDO RODRÍGUEZ RIVERA, periodista alemanense; al secretario del Ayuntamiento de Burgos MARCELINO MARTÍNE ZUÑIGA, y al presbítero ISIDORO MARTÍNEZ CEDILLO, párroco de la iglesia del Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Otros cumpleañeros, pero mañana; el exalcalde y diputado federal, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM; CLAUDIA DOLORES DÍAZ ACOSTA, directora en el Ayuntamiento sanfernandense; MARÍA GUADALUPE FUENTES ZÚÑIGA, titular de Bienestar Social en Tula; EDUARDO ALARCÓN CANTÚ, director del Centro Histórico y Monumentos Patrimoniales de Nuevo Laredo, y JORGE ELÍAS CHARUR MÉNDEZ, dueño de los centros comerciales GranD.

El mismo miércoles ajustan años y felicitamos a JOSÉ WALLE JUÁREZ, decano del periodismo tamaulipeco; a la también colega, BLANCA LETICIA DE LEÓN CÁZARES; MELISSA IGLESIAS BRAÑA, directora Jurídica de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Obras Públicas; GABRIELA SORIA ESPRIELLA, Contralora Municipal en Antiguo Morelos; HÉCTOR RAMÍREZ LEAL, gerente de Proyectos en la Junta de Aguas de Matamoros; a la jefa de Posgrado e Investigación en la FMVZ de la UAT, MARÍA DE LA LUZ VÁZQUEZ SAUCEDA, y al consultor político victorense, CÉSAR HOMAR MARTÍNEZ SALAZAR.

Es tiempo de poner el punto final, pero antes “babalucas” chistorete que nos envió CASIMIRO PEÑA VÁZQUEZ. Y que dice: La señora embarazada de trillizos, de pronto se encuentra en una situación de riesgo de las que abundan en la capital tamaulipeca y recibe tres disparos en el vientre, se salva de milagro, pero no le encuentran los proyectiles.

Pasan los años y cierto día uno de sus hijos le confiesa: – Mamá, fui al excusado y defequé una bala. La madre le responde: – No importa hijo. Al poco rato llega otro de los hijos y le platica: Fíjate, madre, fui al baño y evacué una bala. Y la mujer nuevamente: – No te preocupes, hijo, no pasa nada.

Dos semanas después, es Pepito, el tercero de los hijos el que bastante preocupado, le dice: – Mamá, mamá… – Ya sé, fuiste al baño y defecaste una bala. – No mamá… ¡¡¡me tire un pe#do y maté a la abuela!!! Juuuar juar juar juar.

