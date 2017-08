Anaya ataca a Oscar Luebbert

CHISMORREO POR ALMA NIGER A la yugular se le fue el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, al candidato a la dirigencia estatal...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

A la yugular se le fue el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, al candidato a la dirigencia estatal del PRI, Oscar Luebbert Gutiérrez, esto durante la visita que hizo a Ciudad Victoria este miércoles. Y es que Anaya dijo que al Partido Acción Nacional le preocupa que Luebbert pretenda dirigir al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, dados sus presuntos nexos con el crimen organizado. De hecho hizo un llamado a la propia dirigencia nacional del PRI, y al gobierno federal, de que se revise esta situación. En contraparte gente allegada a Luebbert inmediatamente salió a decir que esta es una muestra del miedo que le tienen en el PAN a que el ex senador y ex alcalde reynosense se haga cargo de las riendas del PRI en Tamaulipas, y así recupere lo que el tricolor ha perdido, calificando la acción como guerra sucia y parte del nerviosismo de los azules. A su vez las declaraciones de Anaya generaron gozo en algunos grupos del PRI, principalmente en aquellos donde igualmente están tras la dirigencia estatal, ya que con esto se pueden quitar de encima a uno de los candidatos más fuertes.

SE PELEAN MARCO BERNAL Y BALTASAR HINOJOSA POR LA SENADURÍA

Bajo el argumento de que ya dobló las manos una vez, y no se la volverán a hacer, el ex senador Marco Antonio Bernal Gutiérrez, pretende hacerse de la candidatura a la senaduría en primera posición, para así en caso de que el PRI pierda la elección, cuando menos poder llegar como primera minoría al Senado. El caso es que la misma posición la está peleando el ex candidato del tricolor a la gubernatura y actual diputado federal, Baltasar Hinojosa Ochoa. Ambos políticos, matamorenses los dos, dicen tener el pleno derecho de ser considerados. Bernal dizque porque cedió en sus aspiraciones por la gubernatura a favor de Baltasar, y Baltasar, dizque porque perdió la gubernatura y por lo tanto la senaduría sería “su premio de consolación”. El caso es que ninguno de los dos asegura el triunfo para el PRI, y tan así es que justamente quieren la primera posición para ver si llegan en primera minoría, y eso con el riesgo de que ni eso puedan conseguir. ¡Bonitos políticos! Además ya “chole” con los dos, que se la han pasado “plurinominaleando”, sobre todo Bernal, quien por cierto ya fue senador, y no hizo nada en beneficio de Tamaulipas.

DISIPAN DUDAS EN TORNO AL PROYECTO DE LA CARRETERA

Una importante reunión en la que se disiparon dudas en torno al proyecto de la ampliación de la carretera nacional del Kilómetro 26 a La Gloria, se llevó a cabo este miércoles en la Presidencia Municipal. La reunión fue encabezada por el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, quien estuvo acompañado de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona, así como de directivos del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, encabezados por su presidente Emilio Girón Fernández de Jáuregui, además del regidor priísta Jesús Valdez Zermeño; el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Alejandro Rescala y el representante del área de construcción de la concesionaria del proyecto, José Salmones. En dicha sesión se aclaró que no se van a quitar carriles, sino por el contrario se aumentará a seis. También se dijo que viene estipulado en la concesión y contrato que la carretera libre se va a mantener por 30 años en perfectas condiciones y al crecer el flujo de automóviles se empezarán a construir más carriles, tanto en la libre como en la de cuota.

TODOS CONTENTOS Y APOYANDO EL PROGRESO

Y bueno en esta reunión todos los asistentes salieron satisfechos y manifestaron estar de acuerdo en que dicho plan va a ser de gran beneficio para Nuevo Laredo, por lo que conminaron a seguir adelante con el mismo. Incluso gente que se mostraba recia al proyecto, como es el caso del regidor Jesús Valdez Zermeño, al enterarse de que como va a estar, manifestó su total apoyo al mismo. En este sentido la postura de Chuy Valdez es importante ya que es considerado el regidor más opositor de la presente administración, quien no duda en manifestarse en contra de algún proyecto cuando no lo considera de beneficio a la comunidad, pero como él mismo dijo, tras la explicación que se dio, está visto que ésta obra va a dar gran empuje a la ciudad y por lo tanto hay que respaldarla. A su vez la diputada federal Yahleel Abdala Carmona al término de la reunión comentó que la obra generará una gran inversión y que empezará en octubre del 2018, cuando ella ya no esté como diputada.

DONAN CONSTRUCTORES RECURSOS AL DIF

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Nuevo Laredo realizó un donativo por la cantidad de 266 mil 623 pesos con 52 centavos al Sistema DIF Nuevo Laredo, esto a fin de que se sigan llevando a efecto acciones en beneficio de los que menos tienen. En acto celebrado en las oficinas de la Presidencia Municipal, el presidente del CMIC, ingeniero Carlos Alberto Atilano Rodríguez, acompañado de socios del organismo, hizo entrega del cheque correspondiente a la señora Adriana Herrera Zárate, presidenta del DIF Nuevo Laredo, estando presente como testigo de honor el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. La señora Herrera Zárate agradeció el apoyo.

PREMIA PAPA MILO A RECONOCIDO DEPORTISTA

Sigue la empresa Sportgym Papa Milo apoyando a los deportistas locales, prueba de ello es que se premió con una suscripción por tiempo indefinido para practicar en las instalaciones de la referida empresa al joven Ricardo Alexander Canseco Cortés, quien recientemente obtuvo Medalla de Oro Estatal 2017 y Medalla de Oro Regional 2017, en Taekwondo, motivo por el cual fue felicitado personalmente por José “Pepe” Zapata, Director de Deportes y parte de la familia Papa Milo. Bien por ello.

FALLECE SACERDOTE

De luto se encuentra la Diócesis de Nuevo Laredo tras el lamentable fallecimiento de Fray Jerónimo Huerta Chiquito oriundo de esta ciudad y perteneciente a la Congregación de San Francisco de Asís. De acuerdo a informes preliminares, el religioso pereció en un accidente automovilístico en el que también murieron su padre Jerónimo Huerta, su madre Clara Chiquito, su sobrino Abraham Huerta y su cuñada Susana Luna, cuando venían a Nuevo Laredo provenientes de Concepción del Oro, Zacatecas. De hecho este miércoles se llevó a cabo una misa exequial en su honor. ¡Descanse en paz!

LO ÚLTIMO

A partir del próximo lunes se iniciarán los trabajos de remodelación de la garita de inspección del puente internacional número dos “Juárez-Lincoln”, y la primera acción que se llevará a cabo será la del cierre de la calle Degollado, entre 15 de Junio y Bravo. Dicho cierre será definitivo, toda vez que el referido tramo va a formar parte del proyecto de ampliación… Dado a que más de 2 mil usuarios se beneficiaron del “Programa del 100 por ciento de Descuento en Recargos y Accesorios” que llevó a cabo la COMAPA de Nuevo Laredo durante el mes de julio, los directivos de la paramunicipal han decidido extender dicho programa en el mes de agosto… ¿Quién es la empleada de la Sala de Regidores a la que sus propios compañeros le apodan “La Gandalla”? y no precisamente porque sea muy abusiva (aunque lo es) “sino porque está pa´l perro”, jajaja.

