Aporta Gobenador más recursos para salud

CHISMORREO POR ALMA NIGER El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha autorizado 12 millones de pesos adicionales para Nuevo Laredo, a fin de...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha autorizado 12 millones de pesos adicionales para Nuevo Laredo, a fin de que se pueda construir el Centro de Atención al Autismo, con el que evidentemente se habrá a beneficiar a muchas familias que cuentan con integrantes autistas. Esto fue anunciado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien informó que el mandatario estatal le notificó de la aprobación de dichos recursos, situación que se agradece. Tentativamente el Centro de Atención al Autismo se ubicará a un costado del nuevo Hospital General que igualmente el gobierno del estado mandará construir en beneficio de los neolaredenses. Y bueno es claro que siguen las buenas noticias en materia de salud, que dicho sea de paso es de las principales exigencias del pueblo.

GRADÚAN ALUMNOS DEL CONALEP

El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, fungió como padrino de la generación 2016-2017 del CONALEP 246 de Nuevo Laredo. Fueron un total de 532 los educandos que se graduaron en un emotivo evento celebrado en el Polyforum La Fe, donde hicieron acto de presencia los familiares de los nuevos técnicos bachilleratos. La verdad siempre es emotiva cualquier graduación, porque estamos hablando de que se concretan los esfuerzos de los estudiantes, que en este caso se metieron de lleno en el estudio por tres años para ver compensado su esfuerzo. Enhorabuena a todos ellos. Y sin duda no se puede pasar por alto el gran cariño que el alumnado le tiene al director de dicha institución, Raúl Posadas Madariaga, se vio en la gran ovación que le brindaron. Y es que Raúl ha sabido ser un gran director en dicho plantel educativo.

BUSCAN MODIFICAR BANDO DE POLICÍA

Un foro de consulta pública relacionado con modificaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno que lleve el enfoque de la perspectiva de género, transparencia y acceso a la información pública, fue llevado a cabo por autoridades municipales este martes al mediodía. El evento fue organizado por la regidora presidenta de la Comisión de Gobierno, Legislación y Asuntos Migratorios, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien calificó de necesarios los cambios debido a que se deben aplicar medidas acordes a los nuevos tiempos, pues desde el 9 de julio del 2008 no se han hecho modificaciones al referido reglamento. Cabe señalar que en el evento se acordó que todavía habrá tiempo de recibir propuestas, lo cual se podrá hacer directamente con los regidores.

RECONOCEN A AGENTES ADUANALES CON 25 AÑOS DE SERVICIO

Como antesala de los festejos por el 80 aniversario de la fundación de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, los directivos de dicho organismo, encabezados por Edgardo Pedraza Quintanilla, brindaron un reconocimiento a agentes aduanales que ya cumplieron 25 años de servicio a favor de la comunidad. Los galardonados en este sentido fueron los agentes aduanales Javier Alegre Rabiela, José Martin Domínguez Muro, Julio Cesar Flores Salcedo, Patricia López Jiménez, Mario Palos Garza y Jorge Treviño Salinas. Cabe señalar que los directivos de la AAA ya iniciaron preparativos para la gran fiesta conmemorativa del 80 aniversario programada para el año entrante.

EL PERÍODO VACACIONAL

El viernes 15 de julio será el último día de labores en las oficinas de los tres niveles de gobierno, previo al período vacacional. Y es que las vacaciones serán en la segunda quincena de julio, debiendo regresar el personal a laborar el lunes 31 de julio. Claro está que en las dependencias que lo ameriten habrá personal de guardia para cualquier emergencia. Y no todo el personal gozará de vacaciones, dado a que hay quienes no cumplen un año de función en el gobierno. Quienes ya tienen ese año, sí recibirán el beneficio.

DIVERSIÓN PARA LOS QUE NO SALDRÁN

Por cierto que quienes no van a salir fuera durante las próximas vacaciones de verano, van a tener mucho donde divertirse en Nuevo Laredo. Y es que el gobierno municipal está preparando un amplio programa a fin de hacer lo mejor posible atractiva la ciudad para los próximos días de asueto. Para ello se van a crear visitas especiales al Zoológico Regional, el Acuario, el Musero Reyes Meza, el Museo de los Dinosaurios, Estación Palabra, la Biblioteca Octavio Paz, y muchos otros sitios más. En breve se dará a conocer la cartelera. Aparte se sabe que también habrá importantes actividades privadas por parte de diversas empresas que también le apostarán a captar la asistencia de los neolaredenses en el período vacacional. Estaremos al pendiente.

NUEVA DIRECTIVA DEL CLUB DE LEONES

Hay nueva directiva en el Club de Leones de Nuevo Laredo. La noche del martes asumió la presidencia Oliver Gómez Book, quien lleva como secretario a Eduardo Kalish y como tesorero a Ignacio Argomedo. Ellos sustituyen en el cargo a Luis Cavazos Cárdenas, Daniel Ulloa González y Pedro Díaz Puerto, quienes no es por nada pero tuvieron un excelente desempeño en dicho club y por lo tanto es muy grande la responsabilidad que tendrán los nuevos directivos. Por cierto que la toma de protesta fue engalanada con la presencia del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar y su esposa Adriana Herrera Zárate.

LO ÚLTIMO

Álvaro Morales García ya no es más el director del Centro Integral de Atención Ciudadana. Fue dado de baja desde la semana pasada. Se habla que andaba metiendo las narices en otra área, y por lo tanto estaba descuidando su trabajo, por lo que se decidió prescindir de sus servicios… Al regidor Alfredo Guarneros Carranza ahora se le conoce como “Súper Freddy” dada la defensa que ha hecho del pueblo en torno a los abusos de personal de la aduana. Solo esperemos que este “Súper Regidor” si nos salga bueno, no como otro que estuvo en la administración 2008-2010 que se nos desinfló gachamente… Todos aquellos que se autoproclaman “periodistas independientes” no son más que inútiles que no han podido encontrar un trabajo fijo en algún medio de comunicación. Y no lo encuentran porque simple y sencillamente adolecen de credibilidad, prestigio y sobre todo nombre, sin dejar escapar que no los lee ni su mamá. Y el tener Facebook como plataforma de información no los hace periodistas. En Facebook hasta Doña Chuchita escribe y no por eso es periodista.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...