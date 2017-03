Ardidos se ensañan con Cabeza de Vaca

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Los políticos resentidos han tenido mucho material de donde agarrarse para poder lanzar ataques en contra del Gobernador,...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Los políticos resentidos han tenido mucho material de donde agarrarse para poder lanzar ataques en contra del Gobernador, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Tan solo este jueves se dieron vuelo con las situaciones que han sucedido principalmente en Ciudad Victoria.

Para empezar el tema de los militares que vigilan el estado, en donde medios de comunicación aseguraron que el gobernador había desecho todo trato de que siguieran en este territorio, de inmediato, principalmente priístas, comenzaron a circular la información y hasta el ex presidente estatal del PRI, salió a declarar, por supuesto llevando agua para su molino.

Sin embargo, el propio Cabeza de Vaca desmintió tal versión y aseguró a medios de comunicación que los militares, Marina y Sedena, seguirán en Tamaulipas puesto que son muy necesarios para la seguridad de los tamaulipecos.

El mandatario confirmó que seguirán brindando seguridad hasta que Tamaulipas cuente con su propio policía capacitada, aclarando que siempre ha estado en el dicho que los militares deben de estar en sus cuarteles, pero que en estos tiempos se necesita su presencia en las calles.

Otro de los temas, en donde los priístas e izquierdistas resentidos, utilizaron como pretexto para golpearlo en las redes sociales, fue por su viaje a China, argumentando que deja al estado solo, cuando más inseguridad existe.

Todo político ha declarado alguna vez que la mejor estrategia para combatir la inseguridad no es a balazos, si no con mejores oportunidades de empleo.

Y eso es lo que está haciendo Cabeza de Vaca, viaja a China para convencerlos a que vengan a invertir a Tamaulipas, con el fin que haya más empresas que ofrezcan empleo.

Porque hay que decirlo, una gran mayoría de tamaulipecos que no encuentran empleo, al tener una familia a quien mantener, por quien velar, no tienen más remedio que jugarse el todo por el todo, y delinquir, y por ello se necesitan más inversiones y es lo que el gobernador está gestionando.

Aunque vuelvo a repetir, quienes están criticando son aquellos resentidos, aquellos que ya no están mamando del presupuesto, esos que fueron sacados por el pueblo por prestarse a hacer malos gobiernos.

Todos estamos conscientes que si el PAN llegó al Gobierno de Tamaulipas, es porque quienes gobernaban tenían a los tamaulipecos con una pata en el pescuezo, no solo con la inseguridad, también con la falta de obras, sin apoyos, sin empleos, sin inversiones, sin apoyos a la educación, sin nada, y todo porque el jugoso presupuesto que supuestamente era para beneficio del pueblo, se lo estaban llevando.

Son 6 meses de gobierno, sabemos de la situación que impera en Tamaulipas, esperemos que juntos Gobierno y Estado sepan enfrentarla, pero no de la misma forma, no ha balazos, si no ofreciendo a esas personas que han optado por delinquir por falta de empleo, una nueva oportunidad de llevar comida a sus casas.

AHORA TODOS QUIREN IRSE A MORENA

Ya habiamos platicado sobre algunos políticos que al ver que sus partidos no tienen oportunidad alguna en las elecciones del 2018, han optado por migrar a otros en donde pueden afianzarse y estar dentro de la jugada y de paso lograr un puesto publico.

En Nuevo Laredo, después que Morena era un partido al que nadie votaba a mirar, un partido al que nadie aspiraba, ahora se ha convertido en la salvación de algunos, y no tardando de muchos.

Por lo pronto, algunos personajes que trabajaron para el PRI, el PRD y hasta para el PT, han decidido renunciar y engrosar las filas del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy vemos en las calles, con su chaleco marrón y con las letras en blanco con la leyenda MORENA, a Adriana Contreras y Betty Martell, ambas militantes y ex candidatas del PRD.

De igual forma quien no lo pensó y se ha unido es el ex dirigente local, también perredista, Javier Solórzano.

Recordemos que por el PRI se adhirió Catita Monreal Ibarra, esa mujer que le daba vida a los candidatos en cada campaña, la de las vestimentas elegantes, que llamaban la atención del electorado.

Catita, una mujer que apoyó mucho al PRI durante más de 40 años de militancia, mujer a la que al final, cuando supieron que se fue, dijeron que no les perjudicaba pues no era importante.

También del PT se ha sumado un ex candidato suplente, y aunque muchos no se han destapado, se espera una verdadera desbandada de políticos hacia Morena.

Ahorita se están sumando personajes que no pierden nada con salirse de su anterior partido, pero se espera que conforme vayan llegando los tiempos electorales, personajes muy reconocidos del PRI, del PRD y de más partidillos de izquierda, habrán de brincar para ahora ser seguidores de “El Peje”.

Claro, no es tanto por el amor a los mexicanos, a los tamaulipecos o a los neolaredenes, si no que es el amor a seguir estando vigentes, a estar en partidos ganadores y claro, ya de paso, ver la posibilidad de ir como candidatos en las mejores posiciones.

Es tanta la euforia que de ser un partido pequeño, con apenas cientos de militantes, Morena ahora alberga mas de 3 mil y no duden que conforme pasen los años la suma sea doble o triple.

SERENENSE ESTAN MUY NERVIOSOS: CANTUROSAS

Cobardes e hipócritas, así llamó el ex alcalde, Carlos Canturosas, a aquellos que siguen golpeteándolo con su guerra sucia a través de las redes sociales.

A través de una carta en su cuenta de Facebook, Canturosas, mencionó que semana tras semana sigue siendo blanco de ataques e infamias, por parte de aquellos que dijo ya conocer, pero que se amparan bajo cuentas falsas.

Advirtió además que conforme vayan pasando los días, esos ataques podrían también alcanzar a su familia, asegurando que quienes lo atacan son personajes que son pagados por terceras personas.

Y para demostrar que no le quita el sueño pues sabe que solo son unos cuantos y que el pueblo de Nuevo Laredo lo apoya, el mismo posteó unos de los memes donde lo comparan con Manuel “El Loco” Valdez, como una forma de decirles a sus atacantes que en nada lo debilitan, al contrario, les mando un mensaje muy claro “Serenense, están muy nerviosos”.

Canturosas tiene mucha razón, en Nuevo Laredo sabemos que existen muchos políticos ardidos, políticos que estuvieron por muchos años chupándose el presupuesto del pueblo, al grado que no pudieron sostener más su farsa.

No fue Canturosas el que los sacó, fueron los neolaredenses enojados al ver que los gobiernos simplemente los olvidaban y el dinero del presupuesto nunca se supo en qué lo invirtieron, pues venían tapándose una deuda increíble, la cual al final salió a flote.

“Serenense, están muy nerviosos”, una frase muy cierta de Carlos Canturosas, porque esos políticos que lo están atacando buscando debilitarlo, no saben que lo están fortaleciendo más… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com