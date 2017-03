SEÑAL POLITICA POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA -ASPIRANTES PANISTAS A CARGOS DE ELECCION POR MATAMOROS -SE DIVIDE MORENA EN RIO BRAVO, HAY MUCHO GENERAL...

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ASPIRANTES PANISTAS A CARGOS DE ELECCION POR MATAMOROS

-SE DIVIDE MORENA EN RIO BRAVO, HAY MUCHO GENERAL

CON UN FORO DE PROPUESTAS PARA FORTALECER a la industria naval de México, el diputado federal GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ del partido movimiento ciudadano, presidió un importante evento y convocó a funcionarios de la Secretaría de Marina, Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Gobernación y otras, así como a directivos y miembros de la Cámara Mexicana de la Industria del ramo, así como a expertos, para que expongan proyectos que hagan mejorar el comercio naval mexicano. Aqui el diputado CARDENAS GUTIERREZ, se propone recoger estas propuestas de los expertos, para incorporarlas a una iniciativa de reforma a la ley del ramo. La industria naval mueve 15 mil millones de dólares de mercancías, cada año.

OIGA Y Para sacar a los cinco mejores estudiantes de escuelas urbanas de la zona 74, nos comenta el maestro JAIME ARRATIA, que se realizó la olimpiada del Conocimiento del periodo escolar 2016-2017 ubicando como sede la escuela primaria “Eva Sámano de López Mateos” dirigida por la maestra WENDY ROXANA CASTRO contando con el apoyo de la asesora técnica pedagógica MARIA GUADALUPE RAMOS ISLAS y supervisando el maestro JAIME ARRATIA y quien dijo que el próximo miércoles 29, participaran dos alumnos del área rural y uno más de escuela particular. Los alumnos son del 6to grado y presentaron su examen de las asignaturas de matemáticas, español, historia, geografía y civismo. Agregó el maestro ARRATIA “estaremos participando los cuatro sectores escolares como lo son el 3, 4, 27 y 29, esta zona 74 pertenece al sector tres que comanda el profesor Edmundo Román Calles”…

LA DIVISION DENTRO DEL PARTIDO MORENA, Movimiento de Regeneración Nacional en el municipio de Rio Bravo, se encuentra a todo lo que da. Por un lado los del comité municipal del partido que dirige LUIS FLORES de quien no tenemos ninguna noticia o invitación a rueda de prensa. Por otro lado OSCAR ALVIZO OLMEDA consejero estastal de este partido político, quien si es militante de MORENA, que no comulga con los del comité municipal ultimamente y por otro lado se mueve MIGUEL ALMARAZ MALDONADO con lo que fue su estructura política de hace años, a lo que ENRIQUE TORRES MENDOZA, dirigente estatal primero aseveró que ninguna ocasión se le había invitado a ALMARAZ MALDONADO y ahora resulta que hasta oficina montó.

RECORDAMOS cuando algunos del PRD, ahora de MORENA, le negaron hasta la amistad a ALMARAZ MALDONADO allá por el 2009 en un asunto lelgaloide.

En fin las cosas en el partido MORENA de no organizarse como debe ser, irán al abismo político, ahi tienen también a DEMETRIO CRUZ HERNANDEZ de no muy buenos recuerdos como ex candidato a diputado local en el 2007, quien salió por puertas como político y que decir después cuando les quedó mal a otro partido político y se rajó como candidato, asi es de que sino se organizan será difícil ofrecerle a AMLO los votos para ganar en Rio Bravo o en el III distrito electoral, asi como también ni que hablar de otros elementos que ni siquiera se les ha tomado en cuenta y son del comité municipal del Partido MORENA….

Y Con el propósito de que la Procuraduría Federal del Consumidor, (PROFECO) continúe atendiendo las demandas de la ciudadanía, este miércoles el cabildo aprobó por unanimidad la ratificación del contrato de comodato. Esta dependencia federal, durante varios años ha utilizado el espacio ubicado en el Clúster empresarial en el anexo del Centro Cívico de la ciudad, por lo que los ediles autorizaron se quede un año más en el mismo lugar. Entre los asuntos generales que se trataron en la sesión de cabildo XVII, está el de la propuesta para un proyecto de reforma al Bando de Policía y Buen Gobierno en materia de equidad de género, negociar con una línea aérea el vuelo de Nuevo Laredo-Ciudad Victoria-Tampico, Veracruz-Mérida. También rindieron un informe de las gestiones realizadas en materia de turismo y salud en Ciudad Victoria y Madero, la semana pasada.

Y QUIEN FUE SORPRENDIDA EN PLENA ACCION ES la maestra y Regidora ANGELES BANDA cuando realizaba labores de embellecimiento de la Plaza Lic. Benito Juárez, Definitivamente el PANAL deberá sentirse orgulloso de contar con una Regidora así, quien viene desarrollando una labor loable en beneficio de la comunidad y no como otros compañeros suyos del cabildo municipal que ni siquiera se les conoce alguna acción o alguna propuesta en cabildo….

Con una extensión de 80 kilómetros de drenes urbanos, la presidencia municipal, en coordinación con la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad, dio el banderazo de inicio a las tareas preventivas de limpieza y desazolve de dicha infraestructura, con lo que se brinda servicio a más de 30 mil habitantes de 33 colonias del sur oriente de Matamoros.

El presidente municipal, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, resaltó la importancia de esta labor preventiva y profiláctica que realiza de manera conjunta con el organismo operador del agua, considerando la función que cumplen los drenes para desaguar una gran parte de la ciudad.

Al presidir el evento con motivo del Día Mundial del Agua, el presidente municipal, señaló que estas acciones contribuyen a tener una mejor calidad de vida y le dan un valor agregado a nuestra ciudad, haciéndola más competitiva y atractiva para las nuevas inversiones.

Más adelante comentó que los trabajos de limpieza y desazolve que hoy iniciaron en el dren de la avenida del Niño, permitirán desfogar las aguas pluviales al dren 20 de noviembre, con el objetivo de que este sirva exclusivamente para este propósito…

FRANCISCO PEREZ, sub director de predial y catastro del ayuntamiento de Reynosa, encargado del despacho, viene dando buenos resultados al gobierno que dirige la doctora MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, pues además de su trabajo en el servicio público desde hace muchos años, experiencia acumulada y dedicación, su don de gente le permite mantener una atención esmerada al contribuyente, bajo la dirección de un personal que también pone su parte al asumir con responsabilidad el servir a los reynosenses…

Y Alla en la capital del estado, Centenares de vecinos de la Colonia Gutiérrez de Lara celebraron con el Alcalde OSCAR ALMARAZ SMER, el cumpleaños de la primera trabajadora social de Victoria, la señora TONY SAENZ DE ALMARAZ, en medio de una gran verbena que ofreció actividades recreativas, musicales y deportivas.

Los acompañaron la Primer Síndico ALEJANDRA CARDENASAlejandra Cárdenas y los directores de Desarrollo Social, CARLOS GARZA; del DIF, SANTIAGO PEÑA; de Cultura, MANUEL CAVAZOS; de Deportes, ROMUALDO SALAZAR; Conservación de Espacios Públicos, JOAQUIN LARRAÑAGA…

OIGA Y EL MAESTRO RAMON MORALES, ex regidor del ayuntamiento de Rio Bravo y actual secretario general de primarias de 94 miembros activos de D-1-74 del SNTE, viene haciendo gestiones que favorezcan a sus agremiados, desarrollando actividades que anteriormente ha representado el veterano maestro en las lides políticas…

EN MATAMOROS, El regidor FELIPE ANGELES CARDENAS GONZALEZ, ex dirigente del movimiento territorial del PRI, ha manifestado que el trabajo en equipo con el alcalde de la ciudad es y se presenta en cada una de las áreas de gobierno municipal, por lo que sin duda que el regidor FELIPE CARDENAS tiene en su haber la oportunidad y el conocimiento de lograr mayores adeptos y sino pal baile vamos…

POR CIERTO dentro de los aspirantes a un cargo de elección popular en la próxima elección anotemos a tres personajes que tienen ambiente político como FRANCISCO ELIZONDO, actual dirigente del PAN en la entidad y quien anda ocupado con la tomas de protesta de los comités municipales de su partido político, quien ya fue diputado local por cierto y ganó por mayoría relativa. Asi mismo suena el nombre del secretario de eduación del gobierno del estado, HECTOR ESCOBAR, que cuenta con presencia dentro del ámbito educativo y político, además de ser de una familia forjadora de generaciones en la educación. Y el diputado federal CESAR RENDON, que ha venido haciendo talacha desde el interior de su partido por muchos años, asi es de que no los pierdan de vista….

COMO PRESIDENTE DEL VOLUNTARIADO JUVENIL DEL SISTEMA DIF, DIEGO SOTO en Matamoros, viene demostrando su capacidad a pesar de su corta edad, la incursión dentro del sistema de gobierno, será la oportunidad para que desarrolle el jóven político matamorense nuevas oportunidades en el servicio público…

BUENO SERIA CONOCER porque se limita las becas y apoyos de la asociación MABEL en Nuevo Progreso a ciertas personas, mucho tendría que decir la doctora EVA LILIA GARCIA al respecto, puesto que hay quejas en algunas comunidades rurales que son poblaciones circunvecinas de la Villa de Nuevo Progreso, donde se hacen Guaje O hay un rotundo no de apoyarles y respaldarles con una beca nomás porque no son de la condición política electoral que es la doctora EVA LILIA GARCIA a quien recordamos tanto en el PT como en el PRI participando en años anteriores, ojalá no se confunda este tipo de apoyos a la sociedad por cuestiones políticas y se aclare…

BUENA ACTIVIDAD viene desarrollando el maestro y contador público, PEDRO ANGEL RODRIGUEZ BARRERA al frente del COBAT no. 7, siendo uno de los planteles mas destacados de la entidad y el mas destacado en la zona norte, contando con un impulso en la cultura, educación y el deporte de los jóvenes que trasciende las fronteras del municipio y donde incluso la alcaldesa de la ciudad, MAKI ORTIZ ya fue invitada especial en diversos eventos…

Por cierto en la COMAPA de Reynosa, buena labor viene realizando El LIC. ROBERTO RODRIGUEZ, encargado de la gerencia administrativa, quien ha llevado a buen puerto las relaciones laborales como parte de su área de trabajo con los diferentes sindicatos de la dependencia, sosteniendo siempre un diálogo franco y directo con los liderazgos de la institución como se le ha observado en su encomienda desde el pasado mes de octubre, bien por estos elementos…

LAMENTAMOS el deceso del maestro MANUEL ROCHA DORANTES, fundador del partido nueva alianza en el municipio de Valle hermoso y forjador de muchas generaciones, para su esposa e hijos además de familiares, nuestra solidaridad….

