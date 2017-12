Aurelio Uvalle llega a reforzar al PAN Nuevo Laredo

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD La foto que dio vuelta en las redes sociales en Nuevo Laredo, fue la del profesor Aurelio Uvalle...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

La foto que dio vuelta en las redes sociales en Nuevo Laredo, fue la del profesor Aurelio Uvalle Gallardo, Jefe del CREDE, en las instalaciones del Partido Acción Nacional.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, principalmente de aquellos detractores panistas que en las ultimas fechas han estado en contra del partido.

Cuando pensaban que la renuncia de la ex regidora acapararía durante toda la semana los rumores diarios, al final no fue más que una llamarada de petate, comparada con la presencia de Aurelio Uvalle en la sede panista.

Todos conocemos al Profe Aurelio, un hombre que ha sabido llevar muy bien las riendas de la educación en Nuevo Laredo.

Esos panistas ardidos en unión con priístas, comenzaron a enviar mensajes que al PAN seguían llegando más priístas, en alusión porque se dijo que el profe llevaba una veintena de profesores para ponerse a las órdenes del partido.

Hay que aclarar que Aurelio Uvalle no es priísta, pertenece al magisterio quienes son del Partido Nueva Alianza, que dicho de paso, ese partido aquí en Nuevo Laredo de plano está desaparecido, pues los maestros al final decidieron militar en el partido que se les dio la gana y la gran mayoría se mantuvieron apartidistas.

Pero si hablamos de ganancias, el PAN gana, pues es mucha la diferencia entre los detractores y el profesor Aurelio Uvalle, los primeros, tras tres años de llenarse los bolsillos de dinero nada hicieron por el partido pues decidieron renunciar al ver que ya no tenían más dinero que ganar, mientras que el segundo es un hombre reconocido entre los maestros y sobre todo entre los padres de familia y alumnos de las escuelas de educación básica.

Por esa sencilla diferencia, Aurelio garantiza mucho más votos que los que podrían dar todos esos que se dicen defraudados.

Conozco a Aurelio Uvalle, hombre que salió de su pueblo natal sin más que la bendición de sus padres, desde pequeño vivió en Nuevo Laredo en una escuela solo para dedicarse al estudio, ese sueño de ser alguien en la vida no finalizó y poco a poco fue escalando peldaños, al grado de ser ahora ese gran líder de la educación.

Un hombre que tiene un sí para todo, que si sigue al frente del CREDE es por su capacidad y no porque tenga algún padrinazgo.

Es por ello que el PAN gana mucho con la llegada de Uvalle y sinceramente no pierde nada con aquellos que después que se les acabó al mina de oro, ahora se la pasan reprochando.

YA NO HUBO DINERO, YA NO HUBO AMOR

Por cierto, los panistas resentidos, al parecer aplicaron el dicho que se decía en los bares cuando al cliente se le acababa el dinero, “si ya no hay dinero, ya no hay amor”.

Eso mismo pasa con estos personajes, quienes al ya no tener sus puestos y no estar recibiendo el jugoso sueldo que les daban, resulta que el amor por el PAN se les acabó.

Andan diciendo que son leales a los ideales de Gómez Morín, pero al parecer ni lo conocen, porque todos esos fundadores del PAN se fueron sin conocer una victoria, y sin embargo nunca anduvieron quejándose y abandonando el partido.

VISTA MARIANA NUEVO LAREDO

Este jueves Nuevo Laredo recibió la visita de la Presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez, esposa del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

La primera dama tamaulipeca encabezó, junto a la primera dama de Nuevo Laredo, Adriana Herrera, el evento Reforzando tu Inclusión.

Dicho evento reunió a todos aquellos pequeñines y adultos que sufren de alguna discapacidad, para conmemorar juntos por anticipado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Más de 3 mil personas, entre público general y alumnos de educación básica, presenciaron un programa artístico, y la aportación que 38 escuelas e instituciones hacen diariamente para la inclusión de personas con alguna discapacidad.

En su discurso, Mariana Gómez, dijo que era un excelente día también para recordar que necesitamos de manera urgente seguir construyendo una sociedad incluyente, llamando a no bajar la guardia, y felicitando al gobierno y a su sociedad, por generar eventos en los que todos puedan conocer cómo diferentes instituciones y organismos trabajan en beneficio de las personas con discapacidad.

Dentro de su agenda, la primera dama visitó el Centro de Salud Mental (CeSaMe) y tuvo un encuentro con los niños de la Casa Hogar “Mi Casa DIF” y del albergue Semillas de Amor, del Sistema DIF Municipal, con quienes tuvo una comida.

RIVAS SIN VACACIONES DECEMBRINA

Ya lo anunció el alcalde Enrique Rivas, que en este mes decembrina no habrá vacaciones, al menos para él y sus colaboradores más cercanos, pues la orden es trabajar a marchas forzadas para concluir con las obras que aún no finalizan y entregarlas a la ciudadanía.

“No hay vacaciones, no hay tiempo, tenemos que entregar obra”, fue la respuesta ante la pregunta de los reporteros sobre el periodo vacacional en presidencia municipal.

Aclaró que a lo mejor solo descansará el 25 y 31, pero de ahí en fuera todos los días estará entregando obras y supervisando que se concluya a tiempo las que aún se construyen.

El mandatario ha estado acelerando el paso en los últimos dos meses, no hay día que no tenga entrega de obras, además de supervisar, lo que significa que en Nuevo Laredo el Municipio sí está cumpliendo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

