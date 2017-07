¿Autopista, la aceptamos o se la damos a Colombia?

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD El alcalde neolaredense, Enrique Rivas, confirmó lo que hablamos ayer en este espacio, la autopista La Gloria-Nuevo Laredo,...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El alcalde neolaredense, Enrique Rivas, confirmó lo que hablamos ayer en este espacio, la autopista La Gloria-Nuevo Laredo, ya está dada, y no tiene marcha atrás.

El mandatario fue claro al asegurar que es respetuoso de todas las críticas que se han dado en torno a esta situación, principalmente por políticos que han lanzado consignas sin siquiera conocer a fondo el proyecto.

Rivas confirmó que el Gobierno Federal ya concesionó una autopista hacia la frontera y que el concesionario ya cuenta con el capital para invertirlo, y si los neolaredenses no se ponen de acuerdo y frenan el proyecto, entonces lo único que pasará es que el concesionario construirá su autopista pero de La Gloria a Colombia, Nuevo León.

De llegarse a esta consecuencia, Nuevo Laredo perdería todo, pues al tener una carretera segura, el trafico pesado, el comercio internacional optaría por ir a cruzar por Nuevo León, y eso perjudicaría muchísimo la economía local.

Hay que recordar que Nuevo Laredo es la capital del comercio internacional, por aquí pasa la mayor parte de la carga rumbo a Estado Unidos y viceversa.

Son los puentes internacionales neolaredenses los favoritos para el cruce de mercancía por ser los más accesible, dejando por abajo a Colombia que no cuenta con una infraestructura carretera ideal.

Sin embargo, si esa autopista es desechada para Nuevo Laredo y se desvía a Colombia, entonces sí tendremos que rezar, porque todo ese presupuesto millonario que recibe el Municipio, le tendríamos que decir adiós,

Si el comercio de carga se va a Colombia, el Gobierno Federal ya no recaudará el mismo dinero en Nuevo Laredo y por ello las participaciones bajarán y todo es repercutirá en la economía local, principalmente en las fuentes de empleo.

“El riesgo que existe, es que el concesionario, como ya cuenta con la autorización del proyecto, pudiera optar por hacerlo en el tramo de La Gloria a Colombia, para dar cauce a un recurso y una autorización que ya tiene, lo que favorecerá y mejorará el flujo vehicular en ese tramo carretero de Nuevo León, y, provocaría que disminuyeran las participaciones para Nuevo Laredo”, así de claro fue el alcalde en su mensaje.

Por esa razón, esos personajes que en los últimos días se la han pasado insultando, diciendo ladrones, rateros, que llaman a la rebelión, deberían pensar mejor las cosas, y como ya lo mencionamos, unirse para ver en qué ayudar para gestionar que la carretera libre sea mejorada.

La situación es crítica, la autopista será una realidad, depende de nosotros si la aceptamos o la desechamos, pero ya sabemos las consecuencias.

ESTRENA LOGOTIPO CARLOS BULAS

Quien ya anda más que movido para ir por la reelección, es el regidor Carlos Bulás, quien ya trae imagen y para empezar está estrenando logotipo.

Hay que recordar que estamos a poco tiempo que de inicio el nuevo proceso electoral, donde se renovarán la presidencia de la Republica, las alcaldías y diputaciones federales.

Pero también entra el tema de la reelección y ahí entran los regidores, por ello más de 10 ediles neolaredenses buscan ser tomados en cuenta.

Carlos Bulás es uno de ellos, quiere repetir, quiere seguir siendo regidor y por ello a iniciado su campaña.

Bulás está emulando a su colega el priísta, Jesús Valdez Zerme

ño, quien desde hace meses trae una campaña intensa para promocionar su imagen, claro trabajando como regidor, y quien también ha diseñado toda una estrategia, con logotipo y todo lo que conlleva para penetrar entre la ciudadanía.

LIDER DEL OMPRI DEFIENDE A OSCAR LUEBBERT

“No me toquen a mi primo”, así parece decir la dirigente del ONMPRI en Nuevo Laredo, Ana Laura Anzaldúa, después de ver con coraje toda la artillería pesada que le están lanzando al aspirante a la dirigencia estatal del PRI, en donde lo acusan de estar coludido con criminales.

La noticia más reciente fue de un supuesto amparo que le negaron al de Reynosa.

Al darse cuenta, Ana Laura puso el grito en el cielo, llamando a lo priístas a no dejarse confundir con notas falsas que se publican en las redes sociales.

Ana Laura es la más interesada en que Oscar Luebbert sea el dirigente estatal del PRI, porque al ser familiares, podría tener ciertos privilegios y uno de ellos sería ir en este 2018 en las primeras posiciones de la planilla de síndicos y regidores.

¿Y LA CHIVIS DONDE SE METIO?

A quien de plano no hemos visto trabajando es a la regidora, Presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Silvia Fernández.

Desde antes del periodo vacacional, el alcalde Enrique Rivas Cuéllar ha llevado casi todos los días intensas jornadas de entrega de obras por toda la ciudad.

Al menos cuatro veces por semana, el alcalde recorre las colonias entregando calles pavimentadas e iniciando obras y siempre acompañado de los mismo regidores de siempre.

A los eventos asisten todos, desde regidores, síndicos, funcionarios, empleados, pero quien debería estar presente por ser la representante en el Cabildo de la comisión de Obras Publicas, de plano ha brillado por su ausencia.

Por primera vez hemos visto un edil que tiene la responsabilidad de Obras Públicas que no demuestra ganas de trabajar, no da entrevistas y solo ha participado en sesiones de cabildo para dar a conocer algunas obras que se edificarán en donde ha demostrado que eso de leer no es lo suyo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...