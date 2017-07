SEÑAL POLITICA POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA La alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, participó en la Ceremonia de Destrucción de Armamento Asegurado a...

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

La alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, participó en la Ceremonia de Destrucción de Armamento Asegurado a Disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional; 2 mil 261 armas de fuego, en las instalaciones de la Octava Zona Militar, con la presencia del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA y del gobernador de Nuevo León, JAIME RODRIGUEZ CALDERON, además de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública.

El general DEM LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZALEZ, comandante de la Octava Zona Militar, presidió la ceremonia en la que fue destruido el armamento decomisado en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, “con el objetivo de lograr un México en paz con seguridad y tranquilidad, es una de las prioridades del Gobierno Federal”, dijo Sandoval González al tomar la palabra después de honrar a la Bandera Nacional. El gobernador de Tamaulipas, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y del glorioso Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal y dijo: “Esta ceremonia es buen ejemplo de ello; gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas, de las Policías Estatales, hoy se confirma aquí un paso hacia la pacificación plena de la región”. Dijo el gobernador García Cabeza de Vaca, que el acto de destrucción de armas llevado a cabo en Reynosa; 459 armas de Nuevo León, 685 de San Luis Potosí y 1117 de Tamaulipas, decomisadas en el primer semestre del presente año, alienta a la continuación de los esfuerzos para acabar con la delincuencia y sacar de las calles a las armas letales y serán fortalecidas las esperanzas de paz para innumerables familias.

Una opción adicional representa para la iniciativa privada la construcción de la nueva Carretera Nacional, además de un importante beneficio en cuestión de tiempos, proporcionará mayor seguridad e infraestructura vial. Así lo dijo JOSE MANUEL SUAREZ LOPEZ, en su opinión como transportista, quien mencionó que esta rehabilitación les permitirá contar con dos opciones de tránsito, además de asegurar que aún y teniendo un costo, utilizar la autopista les deja un gran beneficio y un importante ahorro en cuestión de tiempos.

“Creemos que para nosotros es mejor utilizar la autopista, aunque tenga un costo, a la larga, se recupera porque los camiones se maltratan menos, van a una velocidad estándar, hay menos accidentes y acorta los tiempos, además, se reducen considerablemente los asaltos y los daños a las unidades”, señaló. Aunado al beneficio que implica para las empresas transportistas esta obra, traerá una considerable derrama económica para la ciudad, y, la creación de mil 500 empleos de manera directa y otra cantidad similar de forma indirecta. Dijo que el proyecto de la carretera se construirá, si bien por Nuevo Laredo o por otra ciudad o estado, pues ya se presentó un proyecto similar del tramo de La Gloria directamente al puente Internacional Colombia Solidaridad.

MIENTRAS QUE en palacio municipal Recibe el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR a once alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UT), quienes viajarán a Francia con el apoyo de una beca federal y de la UT. Alumnos de las carreras de Logística, Aduanas, Mercadotecnia y Mecatrónica residirán en diversas ciudades de ese país para ampliar sus conocimientos y elevar la calidad de su perfil profesional. Aqui el alcalde entregó mochilas a los universitarios y los felicitó por el esfuerzo y dedicación en su formación académica. Viajarán a Francia, de la carrera de Logística, Adolfo Izquierdo Ramos, Wendy Serena Morales Guardado y Javier López Herrera; Luz Camila Durán Jinez, de Aduanas; Salma Nereyda Jiménez Cepeda y Mario Iván Sepúlveda Velázquez, de Mercadotecnia….

NOELIA CANTU DE MILLAN En Rio Bravo, viene teniendo importante éxito con la instalación del consultorio médico gratuito en el edificio del club de leones “LA SAUTEÑA”, donde se encuentran médicos calificados dando el servicio a la comunidad en forma gratuita a partir de las 9 de la mañana y contando con el medicamento a su alcalce. Esto ha permitido que ya desde hace algunas semanas se encuentra atendiéndose a la ciudadanía que acude al lugar para contar con la oportunidad de atenderse de cualquier malestar o enfermedad y diagnosticarlo debidamente donde además la presidenta del club en mención NOELIA CANTU DE MILLAN saluda y consolida su participación en favor de la sociedad que mas lo necesita…..

EN COMAPA Reynosa quien trae buen trabajo dentro del sector de colonias y ejidos como responsable de enlace social de la dependencia es el maestro JAIME MIRELES, quien cuenta con experiencia y trabajo de muchos años en la comunidad como ex funcionario y maestro jubilado, dentro de los recorridos que realiza a nombre del organismo que dirige El ingeniero NESTOR GONZALEZ MEZA. En las colonias que ha visitado se encuentran la Ramón Pérez García, el ejido los Cavazos donde el encuentro con la ciudadanía hace posible retomar la confianza en la dependencia, la coordinacion de enlace social funciona como muchas otras áreas de la dependencia que ponen su granito de arena para otorgar al usuario un mejor servicio…

Y El Sistema DIF Miguel Alemán lanzó la invitación a todas aquellas parejas que deseen aprovechar la Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos, a fin de que durante los meses de julio y agosto realicen el trámite para legalizar su unión sin costo alguno. La directora de esa organismo, EMMA GARCIA, señaló que son instrucciones precisas de la alcaldesa, ROSY CORRO, otorgar a las parejas todas las facilidades para que legalicen su unión y den certidumbre a la familia como institución.

Esta Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos es impulsada en la entidad peor la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, quien recientemente dejó grandes beneficios a las familias de Miguel Alemán durante la jornada de servicios asistenciales. La directora del Sistema DIF informó que los pretendientes a legalizar su unión matrimonial, deben acudir a las oficinas de ese organismo…

JUAN VILLAFUERTE MORALES y esto queda en la ciudad fronteriza de Matamoros, es el dirigente de la federación de trabajadores, un viable a la dirigencia estatal de la CTM al ya concluir periodo tras periodo el sujeto de marras EDMUNDO GARCIA ROMAN que no cuenta ni con el respaldo político de su central obrera en el municipio de Tampico, donde ha descuidado su liderazago y la gestión que nunca ha tenido a favor de la clase trabajadora. Pues bien en la mira se encuentra como futuro lider estatal del sector obrero el matamorense JUAN VILLAFUERTE MORALES que no quedaría mal al frente de dicho sector para renovar por completo el manejo y la dirección de la central obrera mas representativa del país durante décadas, pero conociendo la lealtad y principios del lider obrero matamorense seguramente dirá que esperará los momentos….ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños este 25 de julio a BERENICE CHAVEZ DE TUEME, KARLA LOPEZ VIVIAN, ERNESTO CHAVEZ Y GABRIEL PARRA SALAZAR; Mientras que este 26 de julio los cumplen CARLOS ELIZARRAS,OSCAR SALINAS, ex delegado de transporte público; RAYMUNDO MUÑOZ TREVIÑO, JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO Y HUGO CHAVEZ DE LA GARZA. y nos veremos.

