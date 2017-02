Bajan costo de las licencias de manejo

CHISMORREO POR ALMA NIGER A partir de este jueves se empezó a hacer efectivo el descuento del 25 por ciento en las licencias de...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

A partir de este jueves se empezó a hacer efectivo el descuento del 25 por ciento en las licencias de manejo, ordenada por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, esto como parte del programa de 10 puntos para beneficiar a las familias tamaulipecas ante la crisis que estamos pasando. De acuerdo con Arturo Sanmiguel Cantú, Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, con el descuento ahora la licencia de conducir con vigencia de dos años tiene un costo de 450 pesos en lugar de los 604 pesos que se venía ofreciendo, y la de tres años bajó de 906 a 670. Una rebaja significativa que se agradece, sobre todo en estos tiempos críticos.

SIGUEN LOS APOYOS EN EDUCACIÓN

Sigue el contundente apoyo del gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar, a la educación. Prueba de ello es que este jueves se pusieron en marcha los trabajos de ampliación del Campus Educativo “José Vasconcelos”, que abarca una secundaria y una preparatoria, donde conjuntamente se van a invertir poco más de 35 millones de pesos en nuevas aulas, sanitarios, canchas deportivas y demás infraestructura, esperándose que todo quede listo este mismo año. Asimismo dentro del programa “Escuela Digna y Moderna”, el alcalde Rivas Cuéllar y su equipo de colaboradores estuvieron en la escuela primaria “Simón Bolívar” de la colonia San Rafael, para rehabilitar dos aulas que anteriormente se incendiaron, y construir en su lugar un comedor y una biblioteca que será de gran beneficio para el alumnado. Y claro que en los dos eventos la comunidad escolar se mostró agradecida.

LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA

Buen trabajo viene haciendo el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Rodolfo González Morales, ya no tan solo en la cuestión administrativa, donde sigue los pasos de su señor padre, Don Delfino González Muñoz, sino también poniendo atención a un aspecto muy importante como lo es el generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre el cuidado del agua. Es por eso que “Popo” González ha establecido una serie de visitas a planteles educativos para hablarle a los chamacos sobre la necesidad de hacer buen uso del agua, evitando el derroche de la misma, toda vez que el producir agua potable cuesta mucho. Bien por eso, y los padres también deben seguir este ejemplo.

BUEN TRABAJO EN DEPORTES

Otro que también anda haciendo buen trabajo es José “Pepe” Zapata, director municipal de Deportes. Y callada su labor, sin tanta alharaca, pero notable, y por eso se le reconoce lo realizado. “Pepe” para empezar a puesto orden en todo el desorden que había en dicha dirección, donde como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, todo mundo hacía negocio con la renta de los espacios deportivos. Eso ya se acabó, las mafias el deporte han sido sacada de las instalaciones y ahora están son usadas por la gente del pueblo, cuál debe ser. Aparte se han estado trayendo a la ciudad diversos eventos deportivos, con apoyo del gobierno del estado, lo cual ha dejado bien parado a Nuevo Laredo, sobre todo al contar con suficiente infraestructura para llevar a cabo los eventos. Falta mucho por hacer, pero precisamente se está en proceso de hacerlo.

A PELEAR TERRENOS DE “LA MANTEQUERA”

Ahora que se incendió el edificio conocido como “La Mantequera”, y que se ubica a un costado de los rieles en plena colonia Hidalgo, surge de nueva cuenta la disyuntiva en torno a darle uso a dichos predios, que son del gobierno federal, pero que no los usan, los tienen en pleno abandono, al igual que las instalaciones, de ahí que sea nido de malandrines y estos incurran en acciones como el siniestro de la noche del miércoles. En su momento el ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal intentó conseguir que la federación donase dichos predios, pero el asunto no llegó a más. Ojalá Enrique Rivas Cuéllar retome el asunto, con el apoyo del gobierno del estado, y se pueda dar un buen uso a ese enorme complejo de más de cinco hectáreas, y que está prácticamente en pleno centro de la ciudad.

DESNUDO POLÍTICO

Para el miércoles 15 de febrero a las seis y media de la tarde está programada la primera edición de un nuevo programa político a través del Canal 2 XEFE de Nuevo Laredo (canal 17 en televisión abierta). Dicho programa es conducido por mi compañera y amiga Brenda García y se llama “Desnudo Político”. Pero no crean aquellos de mentes calenturientas que dado el nombre mi compañera Brenda va a dar noticias y se va a empezar a desnudar, como lo hacen algunas conductoras europeas ¡no, para nada! Se llama así porque la idea es “desnudar” a los políticos (tampoco encuerarlos, no insistan con sus calenturas) en diversos temas de interés para la sociedad. Enhorabuena pues a la flaquita con este nuevo programa.

ADIVINANZA

¿Quién es el funcionario municipal que ya se anda divorciando debido a que su mujer le encontró unos mensajes amorosos con una chamaca, que resultó ser nada más y nada menos que ¡su secretaria!? Sopes perico, esto se va a poner más bueno que cualquier churronovela de Telerisa.

LO ÚLTIMO

Que por lo menos dos funcionarios estatales de alto rango están siendo considerados para quedarse en sus puestos, esto dado el gran trabajo que han mostrado, pero sobre todo el respeto que han demostrado a las nuevas autoridades. Y son del ramo educativo… Con 30 votos a favor y solo 6 en contra, Jorge Espino Ascanio fue designado como Auditor Superior del Estado, esto por parte de los diputados locales. Evidentemente fue abrumadora la votación… Billares Laredo se coronó campeón de la Liga de Billar de Nuevo Laredo en su edición de los miércoles, al derrotar en impresionante duelo a Billares 8 Segundos por marcador de 19-18. Los de Laredo jugaron de visita y llegaron perdiendo 11-7 pero se levantaron de la lona. Felicidades.

Continúan las obras en escuelas.

Pepe Zapata lleva a cabo buen trabajo en Deportes.