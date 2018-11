“Becarios sí, sicarios no,”… ¿Para cuantos Peje?

DIALOGANDO Por Roberto Olvera Pérez Beca “Benito Juárez García” solo para escuelas públicas, condenan a jóvenes de las instituciones privadas, quedar fuera del apoyo...

DIALOGANDO

Por Roberto Olvera Pérez

Beca “Benito Juárez García” solo para escuelas públicas, condenan a jóvenes de las instituciones privadas, quedar fuera del apoyo y ser blanco fácil de la inseguridad. De discriminatorio y sectario califica el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, el MBA. Francisco Chavira Martínez.

El programa de becas para el bienestar “Benito Juárez García”, que viene anunciando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dado a que solo es para alumnos inscritos en instituciones educativas públicas, excluyendo a quienes estudian en escuelas privadas. Si, ¿Y estos qué?

El rector de esta prestigiada universidad en Tamaulipas, al abundar sobre el tema expresó, que la metodología y alcance de las llamadas becas para el bienestar “Benito Juárez García” son discriminatorias, ya que las bases sobre las cuales están censando para marcar claramente que el apoyo anunciado de diez mil pesos anuales a todos los estudiantes que cursen el nivel medio superior, mientras que para este nivel aplicaran 300 mil becas a razón de dos mil 400 pesos mensuales, programa que tendrá una inversión de 10 mil millones de pesos.

Este programa es sectario y discriminatorio porque solo se incluyen a las instituciones públicas y no a las privadas. Chavira Martínez fue categórico al aseverar que los existentes millones de alumnos en México, que han sido rechazados de las instituciones educativas publicas al presentar un examen de admisión, el cual tiene un costo aproximado a la media nacional de 2 mil pesos, recurso que no se les devuelve a los alumnos que son rechazados para su ingreso ante sus ganas de estudiar.

Estas son practicas añejas y discriminatorias que por casi 80 años se vivieron con los gobiernos priistas, pero que a la fecha prevalecen y obligan a los jóvenes a refugiarse en actividades delictivas en lugar de ser apoyados cabalmente para que estudien.

El también luchador social, activista y ex candidato independiente al gobierno de Tamaulipas, dijo que el hecho de que jóvenes estudien en una escuela particular no quiere decir que son ricos o pudientes económicamente hablando, sino que se ven en la necesidad de superarse pagando mensualidades en instituciones privadas y que sus padres se sacrifican trabajando e incluso tiempos extras para que sus hijos puedan ser alguien en la vida; toda vez que las escuelas públicas los han rechazado.

“Estos alumnos del país no tendrán ese beneficio, porque están en una escuela particular y solo entraran quienes estudien su bachillerato y carrera universitaria en las escuelas de gobierno”. Por tal motivo, Chavira Martínez lanzó un llamado al presidente electo López Obrador, para que reconsidere las bases sobre las cuales está operando este ofrecimiento de apoyo para los estudiantes, al igual que la Cámara de diputados y el Senado; una vez sentado como presidente de México, deben de abrir el beneficio de las becas “Benito Juárez García”, a todos los estudiantes sean de instituciones públicas o privadas.

En las escuelas particulares que participen todas aquellas que han sido autorizadas por la SEP, que tienen sus claves y registros en regla, porque de lo contrario caerán en prácticas racistas y discriminatorias, orillando a los jóvenes con deseo de superarse y sin oportunidades de apoyo a refugiarse en una fábrica de malhechores, pues serian presa fácil de la inseguridad y se trastocaría la paz, el orden y la tranquilidad de todo el país. Entonces AMLO no está cumpliendo con su propuesta de campaña, donde va a emprender el programa en su momento: “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que nada mas son para unos cuantos y no es parejo.

1.- Lenin un alcalde diferente: El Mcs. Lenin Vladimir Coronado Posadas, es un alcalde tulteco que le gusta hacer política cerca de los ciudadanos. Las constantes visitas que hace a las comunidades rurales es una clara muestra que nos indica que el Presidente Municipal le gusta estar muy cerca de los ciudadanos. Llevarse su investidura, así como parte de su cabildo y equipo de colaboradores a la zona campesina, es un hecho histórico en el quehacer político, que se práctica en este municipio ¡por supuesto que sí!

Por primera vez cientos de ejidatarios, es decir, la gente del campo, les conocieron el rostro a sus autoridades municipales, esas que por lo regular nunca ven en sus vidas, lo que nos ha quedado claro, es que Coronado Posadas, parte del cabildo y equipo de trabajo, le están dando prioridad a la famosa zona rural; ahí donde la desigualdad social es enorme y lo hace atendiendo de cerca sus demandas, que necesitan, que les falta, para cristalizarlas. Un sueño anhelado que se está cumpliendo en esta nueva administración municipal. Bien por el joven alcalde del Pueblo Mágico de Tula y todo su gobierno.

2.- Programa de educación ambiental: El propósito del programa es concientizar a toda la comunidad educativa sobre los problemas ambientales y fomentar interés para el cuidado del medio ambiente así como impartir los conocimientos para el mejoramiento del entorno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com

