Calienta Chavira la “gallera”

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Si alguien es especialistas en prender el escenario político, ese es Francisco Chavira Martínez, quien ahora ya prendió...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Si alguien es especialistas en prender el escenario político, ese es Francisco Chavira Martínez, quien ahora ya prendió “la gallera”, después de que se lanzó en las redes sociales la publicidad con miras a buscar ser candidato independiente por la Presidencia de la República.

“El gallo” Chavira, como se le conoció cuando fue candidato independiente a Gobernador de Tamaulipas, sorprendió cuando varias personas comenzaron a compartir la foto de un poster en donde se le ve vestido con su cuera tamaulipeca blanca, levantando la mano y el dedo índice, con la leyenda “Es hora de hacer grande a México, Francisco Chavira Presidente”.

Esto de inmediato le trajo muchos comentarios, algunas felicitándolos y otros criticándolo.

Quienes conocemos a Chavira no dudamos ni poquito que pretenda buscar esa candidatura, es un político muy inteligente, que ha logrado crecer después de haber logrado ser regidor y desde ahí nadie lo ha parado.

En cada elección el nombre de Chavira ha aparecido en las boletas y ahora es parte importante del gobierno de los Vientos de Cambio.

Por cierto, después de haber aparecido en los foros de Consulta que se realizaron en Nuevo Laredo para formar el Plan Estatal de Desarrollo, donde encabezó la mesa de educación, que dicho de paso fue la más grande y concurrida, ahora ya muchos lo están dando como el próximo Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), aunque conociéndolo, no creemos que vaya a agarrar un puesto público, pues su trabajo político está afuera, aunque no hay que descartar nada.

Francisco Chavira ha prendido “la gallera” y reiteramos, no dudamos ni poquito que se lance a buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República.

JORGE VALDEZ CONTRA EL ABRAZO

El ex diputado local y hasta donde sabemos, aún Presidente del Consejo Estatal del PRD y sin olvidar que fue también candidato a Gobernador, Jorge Valdez Vargas, emitió este miércoles un comunicado en donde llama al Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y al alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, a no asistir a la ceremonia del abrazo que se llevará a cabo este 18 de febrero entre autoridades de Los Dos Laredo.

Jorge justifica que se siente ofendido por las acciones que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emprendido en contra de los mexicanos, por ello el no estrechar la mano con aquellos que amenazan a nuestros connacionales.

La medida de Jorge es justificada, es cierto que existe un rechazo de Donald Trump hacia los mexicanos, sin embargo, también es justificado que los mandatarios de Tamaulipas y Nuevo Laredo traten de estrechar las relaciones con una ciudad con la siempre han trabajado de la mano.

Hay que recordar que Los Dos Laredos siempre han sido ciudades hermanas y siempre han estado de acuerdo en trabajar juntos, pues saben que todo les afecta o beneficia por igual.

El llamado está hecho, Jorge pide no acudir al abrazo, mientras que los mandatarios afirman que es necesario estar cada vez más juntos por el bien de la región.

NORA HINOJOSA CABILDEA NUEVA SECUNDARIA

A quien debemos de reconocer su tenacidad y preocupación por el bienestar de los neolaredenses, es a la regidora, Nora Hinojosa, quien anda bien movida buscando que el presidente municipal, Enrique Rivas, y el Secretario de Obras Públicas, Rubén Ramos, le aprueben la construcción de una secundaria que beneficie a los habitantes de los kilómetros del lado oriente, principalmente a los que se encuentran a los alrededores de Valles del Paraíso.

La regidora explica que los habitantes de esa zona, que ha crecido mucho en los últimos años, tienen que trasladarse a otras colonias en busca de educación, pues existen dos secundarias del lado poniente, pero quedan muy lejos y muchos alumnos tienen que correr el riesgo de cruzar la carretera nacional, exponiendo sus vidas.

Esta es una buena propuesta, le edil busca el beneficio de los ciudadanos y eso es digno de reconocer, Valles del Paraíso se ha convertido en un fraccionamiento muy grande y en sus alrededores hay muchas colonias que también han crecido en población.

Nora confía que para este año se pueda incluir esa secundaria la cual serviría de mucho y vendría a mejorar la educación.

LANZARA CABEZA DE VACA OFENSIVA CONTRA EL GASOLINAZO

En Ciudad Victoria, El Subsecretario de Ingresos en Tamaulipas, Arturo Alemán Soto, anunció que el Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prepara un plan estatal para combatir el gasolinazo y con ello aliviar la carga de los tamaulipecos.

Se trata de un programa de descuentos y apoyos, entre de los que adelantó van desde subsidios de Diésel, hasta descuentos en derechos vehiculares.

Cabeza de Vaca sabe que el aumento a las gasolinas le está pegando fuerte a los tamaulipecos, principalmente a los más desprotegidos, quienes son los que están resintiendo los efectos, por eso en los próximos días anunciará este programa.

GASOLINEROS NEOLAREDENSES NO LE ENTRARON AL PARO

También debemos felicitar a los concesionarios de estaciones de servicio de Nuevo Laredo, por no entrarle al paro de gasolineras que hubo a lo largo de la frontera y así no perjudicar a las familias neolaredenses.

De acuerdo con el alcalde, Enrique Rivas, los gasolineros decidieron no lastimar aún más a los ciudadanos con un paro, y este miércoles fue un día normal con abasto suficiente de combustible.

Hay que destacar el compromiso que han pactado de unidad, tanto gasolineros, el alcalde Rivas y la diputada, Yahleel Abdala, quien juntos han estado trabajando buscando la manera de evitar más aumentos y, sobre todo, que la mayoría dé el subsidio para que los neolaredenses puedan comprar gasolina a 13 pesos.

ENTREGA RIVAS BECAS MUNICIPALES

El presidente municipal, Enrique Rivas, cumplió este miércoles con la entrega de becas para los alumnos especiales y de excelencia.

El evento fue de lo más ordenado, por lo que debemos de reconocer la logística que implemento la Secretaría de Bienestar Social, a cargo de Iliana Medina.

En esta ocasión no hubo reclamos, todos se llevó en orden y cada uno de los beneficiarios ahora disfrutan del apoyo que el gobierno municipal les otorga para que puedan seguir estudiando.

Por cierto, el alcalde confirmó que ya llegaron los plásticos para las becas ordinarias, por lo que más tardar el lunes se estarían también entregando.

Rivas sigue demostrando que su gobierno beneficia a quien más lo necesita, las becas escolares era un apoyo que muchos padres de familia de escasos recursos estaban esperando con ansias, por lo que ahora ya no tendrán pretexto de no enviar a sus hijos a estudiar… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com