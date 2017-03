Califican a Nuevo Laredo

TRAS LA POLITICA, POR ERNESTO AVALOS S. MAÑANA EN EL H. CONGRESO, ANTES DE LA SESIÓN DEL PLENO QUE ESTA CONVOCADA PARA LAS 12...

TRAS LA POLITICA,

POR ERNESTO AVALOS S.

MAÑANA EN EL H. CONGRESO, ANTES DE LA SESIÓN DEL PLENO QUE ESTA CONVOCADA PARA LAS 12 DEL DÍA, BUENO SI ES QUE COMIENZAN A ESA HORA.- antes habrá una Conmemoración del LXXVIII Aniversario de la Creación del Escudo de Tamaulipas y Abanderamiento a Dependencias e Institutos Estatales a las 8:30 en las instalaciones del Polyforum.

Y más tarde a eso de las 9, A.M. , están convocadas las Comisiones de la Comisión de Administración y de Desarrollo Industrial y Comercial, en la Sala de Comisiones Revolucióndel H. Congreso

Y a las 10 de la mañana sesionan las Comisiones de la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial y la de Fomento al Comercio Exterior, en la misma sala de Comisiones Revolución

Y Para las 11 está convocada la Comisión de Pesca y Acuacultura en la misma Sala de Comisiones Revolución

CALIFICADORA FINANCIERA STANDARD & POOR´S CALIFICA A NUEVO LAREDO ENTRE LOS MUNICIPIOS CON FINANZAS ESTABLES.- La calificadora STANDARD & POOR´S, dio a conocer que gracias al buen manejo del presupuesto del gobierno municipal ha permitido fortalecer su posición de liquidez. AHORA QueLa empresa calificadora Standar & Poor´s puso a Nuevo Laredo dentro de los municipios con finanzas estables y sanas al evaluar la aplicación de los recursos económicos del ejercicio 2016.

El presidente municipal, Enrique Rivas dijo que gracias a la disciplina financiera de esta administración han logrado la estabilidad económica por la cual la agencia otorga la calificación positiva.

Enfatizó que esta administración no ha contraído deuda y tampoco lo hizo el gobierno municipal que lo antecedió, por lo que se comprometió a seguir con este lineamiento.

“Esto es derivado de no endeudar al municipio, seguimos pagando deuda de otras administraciones, más adelante veremos la posibilidad de hacer una renegociación de la deuda o incluso pensar en pagos anticipados para dar salud financiera a los números del gobierno municipal”, destacó el alcalde.

Rivas Cuéllar precisó que uno de los parámetros evaluados por la compañía extranjera, es que Nuevo Laredo no generará endeudamiento adicional para los próximos dos años en el uso de superávits operativos mayores al 20 por ciento de los ingresos.

“En su estudio la empresa dio a conocer el buen manejo del presupuesto del gobierno municipal lo cual ha permitido fortalecer su posición de liquidez comparable positivamente con pares, como San Nicolás de los Garza”, comentó el alcalde.

EN DIF-VICTORIA, CORONA TONY SÁENZ DE ALMARAZ A REYES ESPECIALES DE LA PRIMAVERA.-Con una mañana llena de risas, alegría y mucho entusiasmo fue lo que vivieron niños y jóvenes de los Centros de Atención Multiple y de la Fundación Down, durante la Coronación de los Reyes Especiales de la Primavera que organizó el DIF Victoria.

Aurora Lizeth Castellanos y Brian Jesús Juárez Moreno del CAM Epigmenia Galarza fueron coronados por la señora Tony Sáenz de Almaraz, Presidenta de esta institución, en esta celebración que se realizó dentro del marco del mes de la educación especial, a través del programa Integra, que tuvo como finalidad crear un espacio de expresión artística, donde los niños y jóvenes con discapacidad convivan facilitando su integración social.

“Me siento muy orgullosa del talento y capacidad de estas niñas y niños extraordinarios. Les doy las gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros, demostrándonos con su ejemplo que en esta vida nada es imposible, que con voluntad y entrega todo se puede lograr”, destacó Sáenz de Almaraz.

Durante la coronación se disfrutó de la presentación de los niños de la Fundación Down que bailaron uno de los temas de la película Vaselina, además se contó con la actuación del titiritero Ricardo Hernández y el payaso Raymundín.

En el evento participaron los CAM Armando González, Joaquín Contreras Cantú, Emprendedores, Jean Piaget, Epigmenia Galarza, Alejdrina Bensajour y Pedro Groening, así como Fundación Down.

PORQUE EGIDIO TORRE EN VEZ DE HACER SU CASA EN SAN PEDRO DE 340 MILLONES, NO CONTINUO EL PENAL FEDERAL DE SALIDA AL MANTE?.-Son muchos, muchos millones de pesos si hasta para escribirlo, el que me estaba platicando, me dijo que se habían pagado en dólares, y le digo, no lo creo porque si hasta un millón de dólares son muchos millones al tipo de cambio ahorita son 17.40 por dólar.

Porque esta bajando.

Bueno pues la pregunta ahí está, porque el Ex Gobernador, no atacó el problema de la inseguridad en cd. Victoria, siguiendo la construcción que le dejo el Ex Gobernador Eugenio Hdz. Quien junto con la Gubernatura que le heredó le dejó varios proyectos ya con los fondos federales autorizados, los permisos de Construcción y los terrenos comprados, prefirió meter esos dineros federales en su casa dizque e 340 millones, que no creo que haya una construcción de ese precio , y menos para una casa habitación, pero bueno, porque , porque??, y la Auditoria Superio de la Federación??, digo es pregunta. . .

Y MIENTRAS EN XICO, TERMINA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA ESPECIAL.- ESTA MAÑANA CLAUSURA LA SRA. NOEMY GONZÁLEZ DE VERÁSTEGUI LOS TRABAJOS DEL PROYECTO “DISEÑA EL CAMBIO” EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA.

ES CUANTO AMIGOS Y HERMANOS!!.

