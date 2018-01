Tendencias Oscar Contreras Nava La presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, asegura que la investigación que existe contra su esposo, Luis Carlos Peña...

Oscar Contreras Nava

La presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, asegura que la investigación que existe contra su esposo, Luis Carlos Peña Garza, por la sospecha de ser un lenón, tratante de blancas y encubrir la prostitución infantil en uno de los negocios que se encuentra en la zona de “tolerancia” de esta ciudad fronteriza, es una calumnia.

Sin embargo, al ser esposa del señalado cualquier expresión en su defensa queda completamente descalificada por el vínculo matrimonial que tiene y lo mejor que puede hacer Maki es esperar los resultados de la investigación que la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas se encuentra realizando.

De tal manera, que lo mejor que puede hacer es guardar prudencia y hasta silencio, con respecto al tema, ya que Peña Garza en su momento podría acusar por difamación al periodista que dio a conocer que es dueño del terreno donde se ubica ese irregular negocio, donde se realizan actividades fuera de la ley y por haber manchado su honorabilidad, su reputación y su nombre ante la sociedad.

Pero si esto no resulta así, entonces el esposo de Maki tendrá que cumplir con el castigo que se establece en la ley y lo cual pudiera llevarlo a estar varios años a la cárcel y la presidenta municipal, tendrá que cargar con el desprestigio que genera la mentira y la simulación de ser inocente cuando en realidad nunca lo fue.

El caso es que ahora Maki asegura que su esposo “no es propietario, ni copropietario de ningún negocio en esa zona” y puede que esto sea cierto, pero lo que ella no dijo es que públicamente reconoció que sí es copropietario del terreno, donde se encuentra este negocio y ahí está la razón del porqué la procuraduría lleva a cabo la investigación.

En fin, esperemos que Maki Ortiz ya no siga tratando de distorsionar la información que hasta el momento se tiene y no busque confundir a la sociedad, porque está muy claro que su esposo sí es copropietario del terreno y lo que se investiga ahora, es sí percibe alguna ganancia por las ilícitas actividades que ahí se practican y sabemos que esto no tardará mucho en descubrirse, para que luego Maki tenga tiempo suficiente de limpiar su nombre o en caso contrario, pagarle a la sociedad las mentiras que nos dijo por su falta de honestidad. Ni más ni menos.

Por cierto, aún nadie se explica por qué Maki sigue saliendo a defender a su esposo, Luis Carlos Peña Garza, como si este no tuviera el suficiente valor civil para salir a defenderse.

Ya es tiempo que lo haga y dé la cara a los reynosenses, porque de otra manera está dejando un mal precedente y da la impresión que se encuentra escondido bajo las faldas de su mujer. ¿Cómo la ven?

Para finalizar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, saldrá en los próximos días del gobierno federal para ir a buscar la senaduría por el estado de Hidalgo y se sabe que hay cuatro peñistas que buscan su cargo:

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida; los subsecretarios René Juárez Cisneros y Roberto Campa Cifrián y el diputado federal, César Camacho Quiroz.

De los cuatro el que más posibilidades tiene es Navarrete Prida, porque César Camacho está preparándose para ser Secretario General de Gobierno en el Estado de México para estar atrás de Alfredo del Mazo, quien no tiene nada de tablas para este asunto de la política.

Así que el presidente Peña Nieto evalúa quien remplazará a Osorio ya que en los próximos días tendrá que renunciar por los tiempos que marca la ley y pueda competir por algún cargo público.

Apunte final. El Rector de la UAT, José Suárez Fernández, en su primer mensaje a los alumnos, los exhortó a dar su mejor esfuerzo y se muestren comprometidos con desarrollar todas sus capacidades para formarse como buenos profesionistas y ciudadanos útiles a Tamaulipas y a la sociedad y expresó:

“El mensaje a los jóvenes es que le echen ganas. El estudiante tiene que ser responsable de su propia formación también. Tiene que atender su obligatoriedad, sus compromisos como estudiante, de pensar en ser una persona útil en el futuro aprovechando las bondades que brinda nuestro sistema universitario”.

Es importante comentar que el rector Suárez Fernández ha dicho que el principal reto de la Universidad será el de mantener siempre en alto la calidad de la educación superior y por lo tanto, queda claro que la formación de los estudiantes será el principal centro de atención en la Universidad.

