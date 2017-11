Canadá exige a México transparencia

CHISMORREO POR ALMA NIGER Lo que nos faltaba, que ahora el gobierno de Canadá está exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto que informe...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Lo que nos faltaba, que ahora el gobierno de Canadá está exigiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto que informe en que se ha gastado el dinero que su país, y otras naciones, al igual que artistas y demás personalidades, donaron a México para la reconstrucción del país tras los sismos de septiembre. Y esto es consecuencia de la falta de transparencia en México, y de la desconfianza que hay hacia el gobierno de Peña Nieto. Peor aún hay quienes dicen que se debería realizar una auditoría sobre los gastos de tales recursos, para ver si han estado bien aplicados, o de plano ya se “clavaron” el dinero. Por lo tanto no tarda el gobierno en salir a decir lo que supuestamente se ha hecho, para acallar críticas, y solo para eso. ¡Qué vergüenza con estos sinvergüenzas!

LE LLUEVE SOBRE MOJADO A LÍDER DE LA CANACO

A raíz de lo que publiqué en la edición anterior del dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Nuevo Laredo, Jaime Mireles De la Cruz, salió a relucir que ya lo traen en salsa al interior de dicho organismo, pues no ha hecho nada en beneficio del mismo, por lo que los socios ya no lo quieren de dirigente, pues tiene abandonada a la Canaco. Basta pasar por el edificio y ver lo solo que está, y adentro solo hay dos personas que atienden los asuntos del gremio, pues Mireles sólo va cuando hay reuniones. Aparte el susodicho trae encima la bronca de que no ha elaborado un reporte de los gastos que se han hecho en el organismo, y vaya que sí hay suficientes entradas. Simplemente la renta de la cancha de fútbol que la Canaco tiene en la colonia Jardín ha dejado importantes dividendos, y nadie sabe dónde están esos recursos, por lo que Mireles tiene que responder por ello.

NOMBRAN COORDINADOR DEL SEGURO POPULAR

Ya hay nuevo coordinador del Seguro Popular en Nuevo Laredo. Se trata de Pedro De León Ferrara, quien por su propia cuenta anunció su nombramiento a través de su cuenta de Facebook. El mencionado arribó poco después del mediodía a la oficina que el Seguro Popular tiene en el edificio de salud situado en Victoria y América, para tomar posesión de la misma. El mencionado agradeció al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca la autorización de su nombramiento, lo mismo que a la Secretaria de Salud de Tamaulipas, doctora Gloria de Jesús Molina y al licenciado Yorvic Ramírez, Director General del Seguro Popular en la entidad. De León Ferrara es hijo de la Directora del Zoológico Regional, Gina Ferrara de De León, así como sobrino de Ernesto y Patricia Ferrara Theriot, funcionario estatal y regidora, respectivamente, y anduvo muy activo en la campaña por la gubernatura del estado.

JAVIER PÉREZ RAMOS, NUEVO LÍDER DE LA BARRA DE ABOGADOS

Dado a que solo hubo una planilla registrada en pos de la dirigencia de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, automáticamente se da como ganadores a los integrantes de la misma. Por lo tanto el licenciado Javier Alan Pérez Ramos será el próximo dirigente de dicho organismo y llevará como compañeros de directiva a los licenciados Hilario Molina Pérez, como vicepresidente; Juan Manuel González Durán, como secretario; Oziel Ibarra Cantú, como tesorero; Daima Esperanza Ramírez García, como primer vocal y José Herminio Reyna Limas, como segundo vocal. Ellos entrarán en funciones a partir del primero de enero del 2017, una vez que deje el cargo el licenciado Javier López Córdova, a quien por cierto se le atribuye el haber sacado una sola planilla de unidad. Y dicho sea de paso, Javier tuvo un excelente desempeño como dirigente de la Barra de Abogados en los dos últimos años. Baste saber que llevó a cabo más de 40 cursos de capacitación para los integrantes.

LISTO CARRIL EXCLUSIVO PARA FRONTERIZOS EN EL PUENTE

Ya quedó dividido el carril exclusivo para fronterizos en el puente internacional número dos. Este jueves se instalaron unas vallas de metal que dividen el carril del lado poniente del puente, con los restantes, y el cual será para uso único de los residentes fronterizos, quienes para acceder al mismo deberán circular por la calle Degollado, luego dar vuelta en Bravo y posteriormente en la primera curva con rumbo al puente, donde empieza el carril y donde habrá un agente vial que les dará el paso previa identificación como residentes. Los visitantes y paisanos deberán ingresar por el Bulevar Colosio, y hacia los otros tres carriles que quedarán. Los fronterizos podrán usar los otros carriles, si así lo consideran pertinente. Para el carril Sentri la entrada es por Bulevar Colosio, o bien por Degollado pero dando vuelta en la 20 de noviembre, como siempre lo han hecho. Todo esto es para evitar que los fronterizos sufran las aglomeraciones vehiculares generadas por los visitantes.

GOBIERNO EN TU COLONIA

El programa Gobierno en Tu Colonia se celebrará este sábado 25 de noviembre en la plaza Libertad de la colonia Hidalgo, donde antes estaba el penal de La Loma. Habrá diversos beneficios del gobierno municipal y del gobierno del estado, incluyendo lo más solicitado que es la entrega de fichas para el trámite de la licencia de manejo ante la Oficina Fiscal del Estado, a mitad de precio. Las actividades empiezan a las 10 de la mañana, y solo las fichas para las licencias se empezarán a dar desde las siete de la mañana, así que váyanse temprano.

ADIVINANZA

¿Quién es el empleado de Protección Civil y Bomberos al que sus propios compañeros le apodan “El Simba”?, y no precisamente porque sea “muy león”, sino porque se la pasa “simba-ñarse” el muy cochino. De león solo tiene el olor jajajaja.

LO ÚLTIMO

El alcalde Enrique Rivas Cuéllar entregó escrituras a 40 familias con casas en Reservas Territoriales. Con esto da certeza legal y jurídica a los beneficiados. Bien por ello… También Enrique Rivas informó que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le ha pedido le haga algunos proyectos sobre obras a realizar en Nuevo Laredo con recursos del gobierno del estado, esto luego de que en breve se aprobará el presupuesto de egresos para ejercer en el 2018 en Tamaulipas. En este sentido Rivas anda viendo algunos proyectos de vialidad que generen nuevas rutas en la ciudad… René Molano Moreno, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Nuevo Laredo, agradeció al gobierno municipal la realización del evento “Expo-Revolución Buen Fin 2017” celebrado el pasado fin de semana, ya que ello contribuyó a reactivar la economía en el primer cuadro de la ciudad… Este viernes sí habrá clases en escuelas de educación básica, pese a ser el último viernes de mes, en que tradicionalmente se realizan las reuniones de los consejos técnicos en las escuelas. Sucede que por única ocasión la suspensión por la realización de dichas reuniones se ha programado para el próximo viernes 1 de diciembre.

