CDV dará estímulos a gasolineros…

SE DICE POR JOSE NATIVIDAD Se Dice, Quien ya le entro al quite con los gasolineros es el gobernador Francisco Cabeza de vaca, quien...

SE DICE

POR JOSE NATIVIDAD

Se Dice, Quien ya le entro al quite con los gasolineros es el gobernador Francisco Cabeza de vaca, quien dijo que su gobierno podría otorgar estímulos a los gasolineros de la frontera para mantener el precio y no subirlo a los 16 pesotes.

Todo esto por la falta de subsidios del gobierno federal, y muchas gasolineras ya quebraron por no poder pagar las facturas, ya su principal competidor no es el centro del país, sino los Estados Unidos donde es más barata, propiciando una falta de competitividad…

Se Dice, Chismes, rumores, nada confirmado, pero se corre el rumor que en escasos días el empresario y político Francisco Chavira Martínez, tome posesión del Centro Regional para el Desarrollo de la Educación (CREDE), tomando el lugar del maestro Aurelio Uvalle Gallardo…

Y todo esto debido a que él presidio la mesa de educación en la cuarta Jornada Ciudadana, lo cual vino a reforzar este rumor, Chavira por años ha estado en el tema de la educación y quien más alguien de Nuevo Laredo, para impulsar la educación en la ciudad, y sobre todo de uno de los aliados del gobernador Francisco Javier Cabeza Vaca, para apoyar e impulsar los proyectos…

También se menciona el nombre de Miguel Castillo, ex director de Ecología en el trienio de Carlos Canturosas, aun que no hay que omitirlo, el nombre de Francisco Chavira se escucha más fuerte y como dije si es verdad este rumor, no tardara mucho en que sea nombrado…

Se Dice, Quien sigue reforzando los lazos de hermandad entre Nuevo Laredo y Laredo Texas, es el alcalde Enrique Rivas, ayer se presento ante las autoridades de la vecina ciudad, para presentar el convenio de colaboración que firmo el gobierno no Nuevo Laredo y la empresa española Tecnalia, para la puesta en marcha del Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica.

El alcalde agradeció la presencia del Mayor Pete Sáenz, ya que este proyecto no solo beneficiara a Nuevo Laredo, sino también a Laredo Texas.

Se Dice, Para este sábado el alcalde Enrique Rivas, se reunirá con el licenciado Germán Pacheco director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa, ahí mismo estarán presentes los alcaldes de la frontera chica, el alcalde reitero que nuevamente se piensa en Nuevo Laredo para realizar este tipo de reuniones…

En esta reunión se le pedirá al director, más presupuesto extra para invertirlo en infraestructura educativa, en más escuelas, en más jardines de niños, para construir más aulas, más teatros, auditorios, mejorar las condiciones de muchas escuelas…

Esperemos esta reunión tenga frutos favorables y se logren recursos para la educación que tanta falta le hace a la ciudad…

Se Dice, Y siguiendo con el tema de la gasolina, quien ya no supo cómo seguir tapándole las malas decisiones Peña Nieto en Tamaulipas, es el diputado local Alejandro Etienne Llano, quien por mucho tiempo justificaba estos malos manejos, ahora tuvo que torcer el brazo, reconociendo que todos estos malos manejos, repercutirán en el proceso político del 2018…

Pues ahora él junto con su partido el PRI, se pronuncian en contra a los aumentos al combustible, y se buscara que ya no sigan aumentando…

Dijo: “En las elecciones se van valorando un sin fin de acciones; sin duda puede ser este el aumento a la gasolina sea uno de esos… yo espero que de aquí a las elecciones tengamos un mejor cierre”.

Se Dice, Y pasando a otro tema, ya fue mucho de gasolinas jejeje, pues en el PRI estatal ya dijeron que antes de que termine la primera quincena de febrero, ya se estaría publicando la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal de su partido en Tamaulipas.

Aunque dijo que el balón está del lado del Comité Ejecutivo Nacional, y también espera la convocatoria para elegir al delegado.

Los invito a visitar www.laredos.tv y www.hoylaredo.net

Comentarios, críticas, halagos y mentadas enviarlos a jnatividadpz@gmail.com