Cecilia y Gloria…reprobadas

Es proveedor en varios municipios y hasta la pasada administración del gobierno estatal tenía también sus “arreglos”, así lo presumía y aún dice conservar sus cotos de poder.

Es, HECTOR ALEJANDRO DE ANDA CORTÉS, recientemente seleccionado integrante del Comité Coordinador de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, vinculado al Partido Acción Nacional, a través de su familiar, el diputado albiazul, CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNANDEZ.

Quien aparece en el listado de proveedores y contratistas de la pasada administración, con el número504069, asumirá la Presidencia del referido órgano y será quien atienda las denuncias por corrupción registradas en la pasada administración, la de, EGIDIO TORRE CANTU.

Y aunque para el presidente de la COPARMEX, LUIS TORRE ALIYÁN, todo lo anterior no se encuadra en un conflicto de intereses, admite que ninguno de los cinco integrantes del Comité Coordinador de Participación Ciudadana del Sistema de Corrupción de Tamaulipas, entre los que se incluye al panista, ninguno ha presentado su declaración 3 de 3.

UNA TRAS…A la primera funcionaria estatal en comparecer ante los diputados del Congreso Local no le fue nada bien, es más, ate el asombro de los curulecos la propia servidora pública reconoció haber sido una mala gestora.

CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, arribó al recinto parlamentario con 30 minutos de retraso, pero la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas ya había dado instrucciones para no ser “molestada” por los representantes de medios de comunicación, durante y después de concluida su comparecencia ante Comisiones.

Por eso es por lo que se dispuso la instalación de un cerco y para evitar cualquier “inconveniente” cinco elementos de seguridad interna limitaban el acceso a los periodistas.

En su introducción, DEL ALTO LOPEZ, dio cifras y obras que serán licitadas, algunas más pertenecientes a la pasada administración que serán concluidas, todo parecía transcurrir sin sobresaltos.

Dos legisladores lisonjeros, del Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se habían confabulado para “cuerpear” a la dama en cuestión, pero su blindaje fue mancillado por el diputado tricolor, JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA

“La percepción generalizada de que, en materia de obras públicas, en este primer año de administración, no se ha hecho mucho, por no decir nada. ¿secretaria, está usted enterada de que la percepción de la gente es que no se nota, no se siente, la obra pública estatal?

Ese fue el primer revés que recibía la llamada “Dama de Hierro”, luego vendrían una serie de datos, números, cifras que no concuerdan con los “logros presumidos” hasta llegar al subejercicio millonario.

MONICA GONZALEZ GARCIA, la ex Secretaria de Desarrollo Económico y del Empleo en el sexenio pasado la increpaba por el estancado impulso que muestra el puerto “El Mezquital” de Matamoros.

CECILIA, se vio en la necesidad de tener que reconocer que en ese tema no se ha trabajado de manera correcta y que se ha debido a una mala gestión de ella, como Secretaria de Obras Públicas.

El nerviosismo hizo presa de la mujer, quien no atinaba a responder, confundía las cifras y no reconocía a los diputados, tampoco al partido que estos pertenecían, así concluyó su exposición y a pasos agigantados, luego de tomarse la foto con sus pares del PAN, ganó a la salida y, como a su llegada, tampoco quiso saber nada de los reporteros que cubren la fuente del Congreso.

1.UNA TRAS…Y si a quien le antecedió no le fue del todo bien, a la Secretaria de Salud del Gobierno de Tamaulipas, GLORIA MOLINA GAMBOA, el nervio se apoderó de ella y fue tundida, hasta por los de casa.

Si de por si la chiapaneca se muestra intolerante a los representantes de medios de comunicación, como una condición para acudir ante el pleno fue la de no exponerla y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, CARLOS GARCIA GONZALEZ, la introdujo al pleno por la puerta de tras, por ahí también huyó apenas terminó.

Su vocera de prensa se multiplicaba, primero proporcionándole tarjetas a “su jefa” y soslayando los reclamos de los periodistas que exigían el material de apoyo.

La falla de un video que no se pudo proyectar evidenciaba el nerviosismo de GLORI, mientras los del PAN, MORENA, Nueva Alianza, PVEM y del PRI la avasallaban con sus cuestionamientos

Las cifras sobre el combate a enfermedades, abasto de medicamento, combate a la corrupción, despido de personal y una interminable letanía de buenas intenciones redujeron a la funcionaria a no poder explicar ni siquiera las razones que obligaron a su antecesora a dejar el cargo y tampoco la “renuncia” de verdaderos profesionales de la salud.

Al igual a que a la primera, GLORIA, les quedó a deber a los tamaulipecos, se espera que los próximos comparecientes cumplan con las expectativas que reclama la población de sus principales servidores públicos, los que quieren y anhelan un cambio verdadero de Tamaulipas.

