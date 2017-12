Chava Rosas trabajará de la mano con Rivas

CHISMORREO POR ALMA NIGER El representante del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el área de Comercio Exterior, Salvador Rosas Quintanilla, sostuvo la...

El representante del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el área de Comercio Exterior, Salvador Rosas Quintanilla, sostuvo la tarde de este lunes una reunión con el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, en la cual coincidieron en ponerse a trabajar unidos y cerrar filas en torno a los proyectos emanados por el mandatario estatal. La reunión se realizó en las oficinas de la Presidencia Municipal, a donde acudió Chava Rosas para manifestarle a Rivas su total apoyo en torno a todo lo que venga de beneficio para Nuevo Laredo. Al término de la junta Chava reconoció que Rivas ha estado haciendo un gran papel como alcalde y reiteró su respaldo a su gestión. Con esto Chava Rosas demuestra gran madurez política y a la vez queda claro que los funcionarios panistas, tanto estatales como municipales, están cerrando filas para afrontar todo lo que venga en el 2018. Bien por ello, y sobre todo bien por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien manda una clara señal de unidad dentro de sus filas.

ALCALDE REPRESENTA AL GOBERNADOR

En un hecho un tanto curioso el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, representó al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en un evento en el que se anunció un apoyo del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) para el jardín de niños “Emiliano Zapata” de la colonia La Concordia, consistente en la demolición de dos aulas ya obsoletas, para construir dos nuevas aulas más modernas, además de una dirección y servicios sanitarios, esto con valor de casi 2 millones de pesos. En el evento estuvo presente además el diputado local, Glafiro Salinas Mendiola, quien llevó la representación del director general del ITIFE, Germán Pacheco Díaz. Y es curioso porque por lo regular el alcalde va bajo su propia representación a los eventos, pero en esta ocasión, al ser un evento estatal, con inversión estatal, llevó la representación del alcalde. Y bueno pues esto es una muestra del respaldo del mandatario estatal al munícipe.

RECONOCEN A NUEVO LAREDO POR INVERSIÓN EN SALUD

Tras su participación en la décimo cuarta reunión de la Red de Municipios por la Salud, celebrada la semana pasada en San Luis Potosí, el regidor Alfredo Guarneros Carranza, dijo sentirse satisfecho de que a Nuevo Laredo se le reconozca a nivel federal como uno de los municipios que más invierte en salud. Comentó que tal reconocimiento lo dio la Directora de Evidencia en Salud del Gobierno Federal, Adriana Stanford Camargo, quien participó en el evento, a la vez que funcionarios de salud del estado de Guanajuato, hicieron saber que en todo ese estado se han llevado a cabo en este 2017, la mitad de las acciones de salud que se han realizado en esta ciudad fronteriza. El regidor Guarneros Carranza mencionó que esto lógicamente ha sido gracias al apoyo que en este sentido ha brindado el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar.

LAS POSADAS DEL PRI

Concurridas resultaron las posadas que realizaron priístas neolaredenses a la estructura territorial, esto el pasado domingo por la tarde en tres diferentes puntos como fueron las oficinas de la Asociación de Colonias Populares (Acopo) en la colonia Las Torres; el Sindicato de Veladores, en la colonia Concordia, y el Sindicato de Taxistas, en el sector centro. Y es que los priístas acudieron al llamado de sus líderes encabezados por el dirigente interino Eliseo Castillo Tejeda (quien no puso nada de regalos, más que su presencia), así como del secretario adjunto del presidente estatal, Viviano Vázquez Macías. Los tres eventos estuvieron llenos y los asistentes se llevaron buenos regalos que fueron donados por los integrantes de la clase política.

LOS QUE FUERON

Y entre esos integrantes de la clase política priísta que asistieron se encontraron el ex alcalde Daniel Peña Treviño, así como el regidor Jesús Valdez Zermeño, las principales cartas a los cargos estatales que trae el dirigente interino, Eliseo Castillo Tejeda. Igualmente estuvieron la secretaria general del comité municipal, Baudelia Juárez García, la ex diputada local y organizadora de los eventos, Rosa María Alvarado Monroy; el dirigente del Sindicato de Maquiladoras, Luis Eduardo Martínez López; el jerarca del MT, Arnoldo Escamilla; el líder Unidad Revolucionaria (UR), Arnulfo Tejada Lara; la dirigente de la ONMPRI, Ana Laura García Anzaldúa; la ex diputada local Imelda Mangin Torre, y uno que otro despistado que cree que tiene chance de ser candidato. Por cierto que uno de esos despistados que se siente un gran actor político cuando en realidad no junta más gente que una pelea de perros, donó dos mendigas cafeteras para las rifas. Tanto que grita y hace alharaca y se porta de lo más ruin con la militancia.

INVITADOS QUE NO FUERON

Ahora bien, habrá quienes se pregunten porque no estuvieron los líderes de los principales sectores y organizaciones del partido. Bueno en este sentido cabe señalar que sí se les invitó, pero no asistieron porque no quisieron. Eso que quede bien aclarado. Y si Félix Alberto Alemán, dirigente de la CTM; Benjamín García Marín, líder de la CNOP y Alejandro López Robles, mandamás de la CNC, no estuvieron presentes, es porque no lo consideraron prudente, dada la inconformidad que traen al interior del partido. Se sabe que colaboraron, pues en este aspecto apoyan todo lo relacionado con la estructura partidista. Que estén en contra de los liderazgos del partido, esa es otra cosa.

ENTREGA DE COBIJAS

Siguen los regidores de la administración municipal neolaredense entregando cobijas a personas de bajos recursos de sus respectivos sectores, esto a fin de que puedan mitigar el intenso frío que se ha estado registrando en la ciudad en los últimos días, y que se espera arrecie más adelante. Entre los más activos en este sentido están la síndica Dorina Lozano Coronado y los ediles Adriana García Sanmiguel, Patricia Ferrara Theriot, Imelda Sanmiguel Sánchez, Silvia Fernández Gallardo Boone, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Gerardo Peña Maldonado, Carlos Bulas Villarreal, Juan José Zarate Quezada y Alfredo Guarneros Carranza. De hecho algunos han dicho que todavía durante el período vacacional van a continuar con dichas entregas.

LO ÚLTIMO

Para este miércoles 20 de diciembre está programada la última sesión del Cabildo de Nuevo Laredo del presente año, en la que se propondrá el Plan de Obra Pública para el 2018. Interesante sin duda será esa reunión, más que nada para ver qué proyectos vienen para la ciudad… Gran labor la que viene realizando el diputado local, Glafiro Salinas Mendiola, en el Congreso del Estado. Glafiro es de los legisladores que más chamba tiene, esto dada las importantes comisiones que representa. Es de hecho de los diputados con asistencia perfecta ante el pleno legislativo… Lamentable que aún cuando la entrada a las escuelas secundarias se ha recorrido media hora, algunos alumnos sigan llegando tarde, y peor haya quienes no vayan, bajo el argumento de que hace mucho frío. Urge que los maestros sean más severos en la asistencia. Ahorita se van a salvar, pues ya vienen las vacaciones, pero en enero ojalá apliquen esa mano dura… Callada pero efectiva labor la que viene realizando la delegada de la Secretaría de Bienestar Social en Nuevo Laredo, Rosalía Saldívar de Rosas. No le gustan mucho los reflectores, pero es claro que está cumpliendo con la encomienda que le dio el mandatario estatal.

