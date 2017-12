Chavira interesado en candidatura independiente

CHISMORREO POR ALMA NIGER Francisco Chavira Martínez dijo estar interesado en participar en alguna candidatura independiente en las próximas elecciones, ya sea directamente él...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Francisco Chavira Martínez dijo estar interesado en participar en alguna candidatura independiente en las próximas elecciones, ya sea directamente él o apoyando a algún candidato, y no solo en Nuevo Laredo, sino en otras partes de la entidad. Con esto es obvio que Chavira buscará armar algunas candidaturas independientes para buscar posiciones políticas, principalmente regidurías, pues en las planillas que logre conformar sin duda alguna llevará a sus parientes y amigos en las primeras posiciones. Aquí lo interesante es ver que tan efectivas puedan resultar esas candidaturas, tomando en cuenta que la gente está muy decepcionada de los candidatos independientes. Baste recordar que el propio Chavira siendo candidato independiente a la gubernatura renunció a la misma para sumarse al proyecto del actual mandatario estatal, lo que dicho sea de paso le resultó de gran beneficio, pues logró una secretaría que hoy ostenta su hermana Esthela Chavira Martínez. Y tal vez eso busca nuevamente, llegar a acuerdos políticos o bien jugársela por su propia cuenta y de una u otra forma seguir vigente en el ámbito político.

CONSTRUIRÁN TIENDA HEB AL NORPONIENTE

El pronto inició de la construcción de una sucursal de la tienda HEB al norponiente de la ciudad, es una muestra más de como los inversionistas están recuperando la confianza en Nuevo Laredo gracias al empuje que en este sentido ha estado dando el gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar, con el apoyo indiscutible del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, mismos que realizan diversas acciones para la creación de más empresas que a la vez generen más y mejores empleos. Es por eso que HEB abrirá el centro comercial “Mi Tienda del Ahorro Revolución”, que generará 200 directos más otros 300 indirectos. La obra iniciará en diciembre en el crucero de Calzada Revolución y Tecolotes y se elevará sobre una superficie de 22 mil 592 metros cuadrados, de los cuales 7 mil 861 metros cuadrados serán de construcción, e incluirá 15 locales comerciales, con inversión aproximada de 180 millones de pesos, y se espera inaugurarla a mediados del año entrante.

HAY QUE IR AL NUEVO LAREDO GRILL FEST

Muy atractivo va a estar el Nuevo Laredo Grill Fest que se va a celebrar los días 2 y 3 de diciembre en los jardines del Centro Cultural de Nuevo Laredo. La verdad por lo que se dijo en conferencia de prensa celebrada este miércoles por parte del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, el evento va a estar sensacional, pues aparte del evento principal que será el concurso de parrilleros, habrá rodeo, conciertos de música country, torneo de dominó, juegos infantiles y mucha diversión para las familias que asistan. Habrá además una discada, cerdos asados y degustación de diversos cortes de carne para los asistentes, así como venta de comida, cerveza e incluso habrá un módulo de cerveza artesanal. En ambos días el evento iniciará a las dos de la tarde y concluirá a las 10 de la noche. Habrá también camiones para transportar a la gente en puntos como el puente uno, plaza Hidalgo, Smart La Fe y Soriana Reforma. La verdad no nos lo podemos perder. Allá andaremos.

REALIZARÁ EL PAN PEGOTEO

Para este sábado por la mañana está programado un pegoteo por parte del Partido Acción Nacional (PAN) esto en el concurrido crucero de Guerrero y Perú. El evento es organizado por la dirigente local del blanquiazul, Imelda Sanmiguel Sánchez, y tiene como objetivo posicionar al partido, pero además también se atenderán peticiones de los ciudadanos que se canalizarán tanto ante el gobierno municipal como el estatal. Cabe señalar que ahora los sábados el comité municipal del PAN efectuará este tipo de actos en sustitución de la caminata “Más Cerca de Ti”, la cual ha sido cambiada a los miércoles, y de hecho este miércoles se llevó a cabo la primera con este cambio en la colonia Colinas de Sur, misma que resultó un éxito. La próxima será el miércoles entrante en la colonia Victoria.

LAURA ZÁRATE, REPRESENTANTE DE MORENO VALLE

La ex diputada local, Laura Zárate Quezada, ha sido designada representante en Nuevo Laredo del precandidato del PAN a la Presidencia de la República, Rafael Moreno Valle, con quien ya tuvo un encuentro y éste le solicitó su respaldo para promoverlo en la ciudad. No obstante se está a la espera de que el CEN del PAN decida si habrá precampaña interna en el PAN, para que se inicien las acciones correspondientes de posicionamiento de Moreno Valle. Para tal efecto Laura está lista, solo falta que el propio ex gobernador poblano le marque la luz verde. Sin embargo con esto Laura Zárate vuelve a la palestra política.

PSEUDO-GESTORES ABUSIVOS

Cada vez es más común la aparición en la ciudad de supuestos gestores ante las instancias gubernamentales, que supuestamente hacen labor social. Pero ojo, porque no todos son como se pintan, ya que hay algunos vivales que aprovechan para llevar agua a su molino y sacar algún provecho. Se trata de gente que por el simple hecho de conocer algunos regidores o funcionarios municipales y estatales, “se ofrecen” a ayudar gente en diversas necesidades, pero realmente abusan ya que no entregan todo lo que gestionan o piden de más y solo entregan una parte. Esto ya lo saben muchos regidores, de ahí que algunos opten mejor por atender directamente a los ciudadanos, y nieguen el apoyo a esos falsos gestores que no son más que entes aprovechados. Por eso algunos despotrican contra regidores, porque estos los “batean” a sabiendas de que son unos atracadores. La recomendación para la gente que quiere apoyo es que ellos mismos acudan ante las instancias correspondientes y no se valgan de terceras personas que no dan brinco sin huarache.

ESCUELA DE MÚSICA PREPARA EVENTOS

Muchas actividades van a tener en la Escuela de Música de Nuevo Laredo durante el mes de diciembre. Y es que como ya se ha hecho tradición, los diferentes grupos que están tomando clases en dicha institución tiene en diciembre su fin de cursos y su principal prueba es llevar a cabo algunos conciertos públicos, ya sea dentro de la misma escuela o en otros sitios como tanto públicos como privados, y eso es precisamente lo que ya está organizando el director de la escuela, Leonel Barberena, y s grupo de colaboradores. Por cierto que cada vez son más graduados de esta institución, dado a que justamente cada vez son más los interesados en tomar clases para aprender a tocar diversos instrumentos.

LO ÚLTIMO

Para este próximo domingo 4 de diciembre está programada la tradicional peregrinación anual al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe que encabeza mi madrina Ramoncita Esparza González. El evento es a partir de las dos de la tarde saliendo del Escuadrón 201 con rumbo a la parroquia de Guadalupe situada en la colonia Hidalgo. Como siempre, se espera un enorme contingente de personas… Un total de 385 apoyos ciudadanos brindó la regidora Adriana García Sanmiguel durante el mes de noviembre, a ciudadanos de su sector que abarca las colonias Victoria y Viveros. Bien por ella… Ya abrieron la nueva sucursal de El Pollo Loco al norponiente de la ciudad. Está detrás de Soriana Carrizo, por la avenida Revolución… Del 2 al 17 de diciembre se llevará a cabo la Expo Fabricantes de Piel en el Centro Cívico de Nuevo Laredo. Como es tradicional van a traer variados productos a diversos precios, por lo que hay que aprovechar los aguinaldos… ¿Quién es la empleada de la Dirección de Bienestar Social a la que le apodan “La Lechuga”?, por aquello de que “aun cuando está en todas las fiestas, ¡casi nadie se la quiere comer!” jajajaja.

