ES TAMAULIPAS SEDE DEL FORO DE CONSULTA ESTATAL PARTICIPATIVA, SON PARTE DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL EQUIPO DE TRANSICIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR., El objetivo de llevar a cabo los Foros Estatales, es que el Nuevo Programa Educativo del Estado mexicano, se construya genuinamente, con la participación de todos los interesados en la agenda educativa nacional y particularmente con la participación del magisterio nacional.

Se trata de una consulta ciudadana libre y amplia que busca escuchar la voz y experiencia de los actores comprometidos con la educación de nuestros niños y jóvenes, por lo que se convoca a maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los interesados en materia educativa del Estado de Tamaulipas, a participar en una consulta abierta, amplia, libre e informada con el propósito de construir un Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de Todos los Mexicanos.

Los interesados podrán presentar sus ponencias en el sitio: http://porunacuerdoeducativo.com a más tardar hasta la medianoche del sábado 29 de septiembre de 2018.

Se invita a participar con sus propuestas en el Foro de Consulta Participativa, que se realizará el próximo día lunes 1 de octubre de 2018 a las 10 de la mañana. La sede será el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

NOS INFORMAN QUE GOBIERNO DEL EDO. IMPULSA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO AL ALCANCE DE LOS GANADEROS TAMAULIPECOS, La meta inicial son 2 mil preñeces con embriones de alta calidad genética, que serán posibles gracias a la colaboración de los criadores de registro, quienes han proporcionados los mejores especímenes para ser aspirados en el Centro de Mejoramiento Genético de la capital.

Y PARA ELLO el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, en colaboración con la Unión Ganadera Regional (UGRT), pone en marcha un nuevo programa de mejoramiento genético al alcance de todos los productores pecuarios, a quienes se busca dotar de embriones mejorados para mejorar y fortalecer la calidad genética del hato ganadero tamaulipeco.

Por medio de procedimientos de aspiración folicular y fertilización in vitro, llevados a cabo en el Complejo Ganadero de Ciudad Victoria, se pretende obtener el ovocito del ganado y fertilizarlo con semen de alta calidad para formar embriones mejorados que estarán a disposición de los ganaderos tamaulipecos.

Este lunes, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el secretario de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García, realizaron una supervisión de la operación de dicho programa en el que se invierten 7 millones de pesos, junto a personal técnico especializado, quienes expusieron al mandatario las ventajas de fortalecer la producción de embriones mejorados al alcance de todos los productores.

“Quiero que el Gobernador sepa en qué se están invirtiendo cerca de 7 millones de pesos; tengo la instrucción de trabajar con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) para seguir creciendo con mejores acciones y con la mejor tecnología para poder sacar adelante los ganaderos de la entidad y por qué no, a los ganaderos del país”, señaló Ariel Longoria García, Secretario de Desarrollo Rural.

Del H. CONGRESO, informan que este miercoles 26, habra sesión de la Diputación Permanente, a las 12:00 hrs. Y Convoca: Mesa Directiva de este mes, en la Sala de Comisiones “Independencia”

AL PAGO DE LA PUBLICIDAD MORENA LE LLAMA, Al optar por una que detenga esos pagos, que llama despilfarro.

Y misma que en octubre podría estar lista la nueva ley general de comunicación donde se pretende frenar el uso de los medios de comunicación y de la publicidad oficial como control político, INFORMÓ MARIO DELGADO, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja.

DELGADO delineó los seis ejes que tendría la nueva norma: derecho a la información, derecho a la libre expresión y participación ciudadana, democratización de la información, fijar un tope a la inversión del gobierno en comunicación, promover medios comunitarios y municipales y establecer una estrategia de internet como acceso a la información.

Y a mi entender al rato se van a dar cuenta de los miles y miles de desempleados, que tenemos que llevar el sustento a nuestras familias, y que van a deambular y buscando trabajo o se van a engrosar la delincuencia organizada,

Con un voto mayoritario el Partido Morena que se llevó un poco más de 30 millones de Voto.

Esas son las consecuencias de llegar con odios y rencores a un poder que el pueblo le confirió a uno solo y otros por rebote lo recibieron y no estar preparados para ello, nunca miden ni medirán las consecuencias en este País, llamado México. Y he dicho. . . (ya tenía tiempo de no decir esta frase).

Más información en proceso:

(https://www.proceso.com.mx/552263/morena-perfila-tumbar-ley-chayote-y-optar-por-una-que-detenga-el-despilfarro)

SIN EMBARGO, ESTA PROPUESTA ME PARECE DE LO MÁS CORRECTA: MORENA PROPONE HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN ACUDA A ‘EMPRESAS FANTASMA’, La iniciativa contempla que la emisión, utilización, compra y adquisición de facturas falsas sea un delito grave y se introduzca en la modalidad de delincuencia organizada.

HABLANDO DE COSAS BUENAS REAFIRMA TRIBUNAL ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN TRINFO DEL ALCALDE DE NVO. LAREDO ENRIQUE RIVAS, Si el abogado José Antonio Leal Doria, se creía con el triunfo de su Partido Morena en Nvo. Laredo y su candidato el exalcalde RAMON GARZA BARRIOS, se van a quedar con las ganas, pues el máximo tribunal electoral ratifico el triunfo del Contador ENRIQUE RIVAS que el pueblo de ese municipio le dio en las urnas, que es donde se deben de ganar los triunfos electorales.

Y hablando del alcalde RIVAS ORNELAS, este domingo 30 de septiembre será su toma de protesta para el 2º. Periodo como alcalde, mismo que se efectuará a las 10.30 Hrs. de la noche en la explanada adjunta del palacio municipal, y de ahí se instalará de nuevo en la silla presidencial, para el lunes continuar con su chamba para bien de sus habitantes.

Y A PROPÓSITO EL DIF-NVO.LAREDO INFORMA QUE HASTA ESTE MIÉRCOLES 26 DE SEPT. ÚLTIMO DÍA PARA CUMPLIR REQUISITOS DE MATRIMONIOS COLECTIVOS, Aunque este viernes concluye oficialmente la Campaña de Matrimonios Colectivos, el miércoles es el último día para recibir papelería, ya que el jueves se realiza el trámite y se les cita para que el viernes estampen firma y sellos en el Registro Civil.

Alberto Morales, asesor jurídico del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia -DIF-, precisó que si la persona presentara su documentación el jueves, ya no alcanzaría a casarse dentro de la campaña, pues el viernes se hace el trámite y se le citaría para el lunes, pero ya es octubre.

Mencionó que se han otorgado 278 solicitudes, pero únicamente 60 parejas completaron los requisitos y contrajeron matrimonio, por lo que conminó a los 218 restantes a entregar su papelería a más tardar el miércoles en las oficinas del DIF Municipal ubicadas en la Calle Héroe de Nacataz 2244.

Como parte de esta campaña, las parejas pueden casarse gratis, pues se ahorran el costo del Registro Civil y del certificado médico.

Y EL RESTO. . . .

25–DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

