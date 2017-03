“Comprometidos por Tamaulipas”

Tendencias Oscar Contreras Nava Los coordinadores de las fuerzas políticas que integran la Legislatura LXIII del Congreso de Tamaulipas, han firmado un acuerdo político...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Los coordinadores de las fuerzas políticas que integran la Legislatura LXIII del Congreso de Tamaulipas, han firmado un acuerdo político inédito en la historia del estado, porque refrendan su disposición de trabajar en unidad con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, lo cual beneficiará a los tamaulipecos.

Este acuerdo se divide en seis ejes y 35 acciones legislativas donde se contempla establecer el Sistema Anticorrupción y su legislación secundaria. Así como también, apoyar el combate a la delincuencia, mejorar la calidad en la atención de los servicios de salud, impulsar la creación de empleos y expedir la Ley de Cambio Climático.

El diputado Carlos García González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, expresó que decidieron firmar este acuerdo porque es el momento de hacer alianzas y romper paradigmas para consolidar proyectos legislativos que trascienden en un mejor desarrollo para Tamaulipas.

El diputado priista, Alejandro Etienne Llano, dijo: “Le reiteramos a los tamaulipecos y al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la mayor disposición de nuestra fracción de apoyarlo en todos los esfuerzos que se hacen en su gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Y expresó que en este acuerdo figuran dos ejes que sintetizan el sentir de la mayoría de los tamaulipecos, seguridad y desarrollo económico y señaló, que estarán atentos a las reformas que se requieran, ya que su interés es el de participar para solucionar y responder favorablemente a las necesidades de sus representados.

La diputada del Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Biasi Serrano, mencionó que hoy se hace historia, al sentar un precedente que servirá como base para las futuras Legislaturas.

Dijo que su partido asume como suya la agenda de acuerdos del Pacto “Comprometidos con Tamaulipas”, que incluye reformas en armonización Constitucional, seguridad pública y justicia, bienestar social, crecimiento económico, gobierno ciudadano, desarrollo sustentable y protección del medio ambiente.

Y un tanto emocionada expresó:

“Estamos conscientes que un acuerdo como el que hoy vamos a firmar, es necesario para realizar las grandes acciones y elaborar las reformas específicas que proyecten a Tamaulipas hacia un futuro más próspero”.

Los demás representantes de las fracciones que integran el Congreso del estado, como son Nueva Alianza, Verde Ecologista y Morena, refrendaron en la tribuna del pleno que apoyan este acuerdo, porque impulsará las reformas necesarias para transformar la educación, que Tamaulipas cuente con la Ley de Cambio Climático y porque al enfrentar estos grandes desafíos no se puede permitir la simulación.

Finalmente, es importante reconocer que este acuerdo político va más allá de las ideologías; consolida el trabajo en conjunto que se realiza con el Poder Ejecutivo Estatal y principalmente, tendiente a fortalecer y a mejorar el desarrollo político, social y económico de la entidad.

Y ya que hablamos del compromiso con Tamaulipas y con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, se ofendió hasta la ignominia, porque el Cabildo no le aprobó “su” proyecto que hubiera resuelto el problema de la basura en ese municipio.

De tal manera, que ahora pide a los representantes de la sociedad, integrantes de este cuerpo colegiado, que le digan “por qué no” lo aprobaron.

Pero Maki no acaba de comprender que la política es de consensos, acuerdos, negociaciones y que muchas veces aunque no se quiera y no te guste, tienes que ceder y ser tolerante para avanzar.

Claro que esto no lo comprende, porque su carrera política no le ha costado y no hablamos de dinero, sino de sufrir obstáculos, intrigas y grillas que a cualquier político desgastan, pero lo forman y le van dando el carácter necesario para enfrentar cualquier desafío que se le presente.

Es por esto que Maki no entiende la negativa de una parte de los integrantes del Cabildo, ella nunca ha sufrido para llegar a una posición política ni burocrática, ha sido una beneficiaria de la cúpula del poder y desconoce, que fuera de la cúpula, todo es más difícil, porque se tiene que ganar el respeto y el reconocimiento de la sociedad y sus electores, haciendo talacha política con inteligencia y sagacidad para vencer a sus adversarios por más pequeños que estos sean.

Es posible que esto también no lo entienda, porque no escucha a nadie, se siente poderosa, soberbia, grande e indestructible.

Y la pregunta sería:

Y “porque sí”… los integrantes del Cabildo tienen que aprobar su propuesta para resolver el problema de la basura.

¿Acaso la consensó con la ciudadanía, con los grupos organizados de la sociedad y el sector productivo?

Pues claro que no.

Porque entonces el Cabildo debe aprobar todo lo que les lleve como si sus ideas fueran las mejores para rescatar a Reynosa del cochinero donde lo tiene metido.

¿No sería mejor que lance una convocatoria para que los grupos organizados de la sociedad propongan, analicen y decidan qué proyecto debe aplicar?

Sería más transparente, democrático, plural y equitativo. ¿O no?

En fin, ya veremos en que para todo esto y por lo pronto, debe darles una disculpa al síndico y los regidores que agredió verbalmente y desde luego que tiene que buscar el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de la sociedad, porque sin esto no va a llegar a ningún lado.

Por ello, esperamos que tome el ejemplo de los diputados locales quienes se han unido para apoyar al gobernador y su proyecto por Tamaulipas, donde todas las voces, opiniones y esfuerzos, buscan un mejor futuro para el estado. Así de simple.

Apunte final. El vicealmirante Felipe López Castro, secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, reconoció que en seis penales como el de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tula y Altamira, existen autogobiernos y esto es un gran avance.

Antes no lo hacían, por pena o complicidad, nadie lo sabe. Este es un gran avance, porque reconociendo el problema, se puede diseñar la estrategia para realizar el cambio. Ni más ni menos.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/

Me gusta: Me gusta Cargando...