DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Confirma líder, PRI Nuevo Laredo se desmorona

Las palabras de Carlos Reséndiz, de aceptar que tres ex alcaldes ya se fueron de sus filas, dos para MORENA y uno para el PAN, confirma lo que siempre hemos venido diciendo, el PRI se está desmoronando.

Reséndiz aceptó que no pueden esconder que han tenido malas administraciones, afirmando “No podemos esconder que hemos tenido malas administraciones, administraciones priístas de dos ex presidentes municipales nos han afectado y gobernadores”.

Los periodistas de inmediato prendieron las antenas y cuestionaron al dirigente sobre esos malos ex alcaldes, diciendo primero “En sí son tres que están ahí echándonos bolas, ustedes lo saben, son dos de ellos que están totalmente de aquel lado, uno es Ramón Garza Barrios y el otro ahí andamos descubriéndolo”.

Pero la insistencia fue tanta por lo que al final refirió “Ya ahorita mencionaron a Líderes Unidos, sabemos que está comandado por José Manuel Suárez López y Ramón Garza Barrios que saben ustedes mismos que está allá de candidato, y estamos por dilucidar al próximo”.

Seguramente ese tercer es el dos veces alcalde, y orgullo priísta, Horacio Garza Garza, de quien todos sabemos es el padrino mayor de Ramón Garza Barrios y de quien siempre se ha dicho, está apoyándolo.

El líder priísta, aceptó que son tres los ex alcaldes que ya se han retirado del tricolor y han buscado nuevas trincheras, lo que no dijo es que se fueron porque el partido ya no era lo mismo y que al final los de Ciudad Victoria lo manejaron a su antojo y por ello las consecuencias.

Ahora a Carlos Reséndiz le falta aceptar la salida de más militantes, que también mueven mucha gente, entre ellos el Doctor, Jaime Emilio Gutiérrez e Imelda Mangín y muchos más que ya andan trabajando, o en MORENA o en el PAN.

El PRI se desmorona, de eso no hay duda.

LA ESTRATEGIA DEL PRI, PEDIR DEBATES

Al parecer la nueva estrategia del PRI, para poder crecer, es andar pidiendo debates a los candidatos del PAN.

Apenas los candidatos a senadores, Yahleel Abdala y Alejandro Guevara, fueron al INE a solicitar que organice un debate, llamando a debatir principalmente a los candidatos panistas, cuando en Nuevo Laredo, el candidato a diputado federal, Juanes Carrizales, hace lo mismo.

Este lunes, el priísta, Juan de Dios, encabezó una rueda de prensa, donde dijo que quiere que el candidato del PAN, Salvador “Chava” Rosas, diga a sí a debatir.

En un tono enojado, Juanes le mandaba a decir a Chava Rosas que debe aceptar, según él porque el pueblo así lo requiere.

Cuando se le cuestionó el por qué el PRI ahora anda pidiendo debates, cuando antes se negaba a ellos, dijo que son otros tiempos y que ahora los neolaredenses sí quieren escucharlos, además negó que ande pidiendo debatir porque sienta que no lo conocen o porque se siente perdido.

Por cierto, otro de los cuestionamientos fue si Juanes asistiría a debatir con los demás candidatos a diputados federales, y fue muy claro, él solo quiere debatir con “Chava” Rosas, en pocas palabras los demás no le importan.

Los priístas no cesaran en su intento de querer debatir con los panistas, de estarlos atosigando con el fin de conseguir un objetivo que se ve muy lejos de ser, pues a los panistas no les importa esos debates, pues saben que están arriba de los tricolores.

RICARDO ANAYA REGRESA A TAMAULIPAS

El candidato a Presidente de la República del Frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, volverá a tierras tamaulipecas para seguir con su campaña de proselitismo.

En esta ocasión será el sur el escenario, en la Ciudad de Tampico, donde encabezará un multitudinario mitin en la Laguna del Carpintero.

Anaya se reunirá con sus seguidores en punto de las 5 de la tarde este 9 de mayo y se espera que todo el panismo tamaulipeco se traslade a ese lugar, principalmente todos los candidatos a senadores, diputados federales y a alcaldes.

Por cierto, ya que López Obrador se anda peleando con los empresarios, Anaya está aprovechando esto y para pronto, después del mitin, se reunirá con los empresarios de esa zona tamaulipeca, los cuáles son muchos y generan una importante cantidad de empleos, no por algo la zona conurbada es de las más poderosas… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

