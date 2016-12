Constructores de plácemes con el PAN

DESDE LA FRONTERA Por Pedro Natividad Desde que el PAN tomó el poder en Nuevo Laredo, los constructores locales y empresas proveedoras de materiales...

DESDE LA FRONTERA

Por Pedro Natividad

Desde que el PAN tomó el poder en Nuevo Laredo, los constructores locales y empresas proveedoras de materiales están de plácemes, pues ahora sí son tomadas en cuenta al grado que en la mayoría de la obra pública ellos llevan mano en todo.

Los constructores, casas de materiales y demás proveedores viven una era diferente, donde se llevan todo del Plan de Obra Pública del Municipio, y no solo eso, ahora ya no tienen que “ponerse la del Puebla”, como cuando estaban los gobierno priístas.

Porque hay que decirlo, cuando el PRI gobernaba Nuevo Laredo, la obra pública se la daban a los constructores de afuera, principalmente a las grandes constructoras que comandaba gente de confianza o prestanombres del Gobernador priísta en turno.

Eran esas grandes constructoras que provenían de la capital del Estado o de otros Estados, quienes se llevaban todo y el dinero del presupuesto municipal se iba a otras regiones, al igual que los empleos, pues siempre traían gente de fuera.

Y cuando las constructoras locales lograban que les dieran algunas obras, pequeñas, por cierto, al final tenían que pagar “el diezmo” al gobierno en turno, de lo contrario no les daban nada.

Ahora con el PAN todo es diferentes, las grandes empresas que venían de afuera ya no son recibidas, los constructores locales tienen todas las obras para ellos para dar empleo a los neolaredenses y lo mejor, que ese “diezmo” ha desaparecido, en pocas palabras ya no les piden que se “pongan la del Puebla”.

Y más con el actual alcalde Enrique Rivas, con el cual tendrán mucho, pero mucho trabajo, lo que significará mucho empleo para los neolaredenses y principalmente que todo ese dinero, más de mil millones de pesos, se quedarán para circular en la ciudad.

Sin duda el PAN ha logrado dar a los neolaredenses el gobierno que en verdad siempre han merecido.

SALIO VIVA LA REGIDORA

Pues ahí tienen que hay algunos regidores neolaredenses que no trabajan, que no hacen nada por el pueblo que votó para que ellos llegaran a una posición tan cómoda.

Resulta que esos regidores, no solo van a ver que llevan para el bolsillo, si no que aparte meten a la familia para que también salga beneficiada.

Hace un par de días no esteramos que hay una regidora, presidenta de una importante Comisión dentro del Cabildo, que no conforme con no salir a las colonias a ver las necesidades de su sector, y que muy poco se le ve en su oficina gestionando apoyos para el pueblo, lo único que ha hecho es haber metido a su marido en un puesto importante.

La regidora, puso a su marido en una importante dirección, es más, ya no es aquella mujer sencilla que en campaña saludaba de beso a los neolaredenses de colonias humildes, a quienes prometía que llegando al gobierno ella iba a dar todo para beneficiarlos.

Ahora la regidora ya no viste pantaloncitos de mezclilla, mucho menos blusas de algodón, no, ahora se le ve bien trajeada, con ropa de marca y hasta se ha cambiado el corte de pelo.

Mal, porque hay muchos regidores que andan como locos en sus sectores viendo las necesidades de su sector, tratando de convencer al Cabildo de dar solución a las principales necesidades de las colonias, mientras que ella solo ve por sus comodidades.

INICIA SEBISOL ENTREGA DE DESPENSAS

La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado, dio inicio a la entrega de despensas para las familias de escasos recursos.

Fue precisamente en Nuevo Laredo, donde el Secretario, Gerardo Peña, inició esta campaña bajo las instrucciones del Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de apoyar a las familias que menos tienen en esta Navidad.

Gerardo estuvo acompañado de Luis René Cantú Galván, Director general de Bienestar Social de Tamaulipas, Mario Zapata, Coordinador de delegados y Rosalía Saldívar, delegada de la Secretaría en el municipio.

De acuerdo al padrón, en esta frontera se repartirán 15 mil despensas y los funcionarios estatales iniciaron en la colonia Nueva Era, para después trasladarse a las colonias Viveros, Campestre y Mirador.

Bien por la SEBISOL, principalmente por la preocupación del Gobernador, pues a pesar que se había anunciado que las despensas se entregarían hasta el 2017 por la falta de recursos, al final hicieron todo lo posible para que esas familias que más necesitan del apoyo de los gobiernos tuvieran algo para esta temporada decembrina.

Por cierto, bien por Rosalía Saldivar, quien a pesar que aún no puede dar declaraciones a los medios de comunicación debido a que aún no cuenta con su nombramiento, esto no ha sido impedimento para trabajar en el campo buscando aquellas familias que en verdad necesitan de apoyo para integrarlas al padrón de beneficiarios… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com