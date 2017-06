Crece Gobernador al interior del PAN

Tendencias Oscar Contreras Nava El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo una destacada participación en la reunión de la Comisión Permanente del PAN...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo una destacada participación en la reunión de la Comisión Permanente del PAN al hablar a nombre de los gobernadores y esto refleja el liderazgo político que tiene al interior de su partido a nivel nacional.

En su mensaje, el mandatario tamaulipeco expuso las cuatro líneas de acción política, que sus colegas acordaron exponer ante este organismo partidista y que los panistas deberán cumplir rumbo al 2018.

Primera. El partido demanda unidad ante los embates externos.

Segunda. Las decisiones del partido deberán incluir el consenso y las opiniones de los gobernadores.

Tercera. Promover alianzas electorales, pero en especial la alianza con los ciudadanos.

Y cuarta. Explorar los gobiernos de coalición, ya que el sistema político se encuentra colapsado.

Sin duda que el gobernador García Cabeza de Vaca con su participación en esta reunión también envía un mensaje a los panistas tamaulipecos, para que se mantengan y trabajen unidos, ya que vendrán momentos de definición y es importante que juntos confirmen lo que consiguieron en la pasada elección.

De igual manera, sus principales colaboradores en el gobierno estatal deben estar al tanto de lo que hace su Jefe Político a nivel nacional, del importante papel que está jugando en la definición que los panistas tomarán rumbo al 2018.

Es necesario que estén informados para que estén acorde con lo que está logrando, ya que al participar como representante de los gobernadores panistas en esta reunión nacional, eso también lo compromete de alguna manera a tener un gobierno con buenos resultados y en eso, sus colaboradores juegan un papel muy importante, porque sí le va bien al gobernador, les va bien a ellos y desde luego que a todos los tamaulipecos. Así de simple.

Por cierto, Margarita Zavala comió con el gobernador y su esposa en su paso por Victoria y como llegó un poco tarde suspendió uno o dos eventos de los que se tenían programados, pero nada de que no quiso estar con los victorenses.

El caso es que en su camino rumbo al municipio de Altamira se detuvo por el parque Bicentenario y ahí pudo platicar con algunos empresarios, comerciantes, jóvenes y mujeres del PAN así como con los dirigentes de algunos municipios del centro del estado.

Cabe señalar que la aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia de la República, tenía programado reunirse en Altamira con panistas de los tres municipios conurbados, con los dirigentes del PAN y con Alma Laura Amparán, la alcaldesa de ese municipio.

Pero bueno, ya que hablamos del gobierno y de Margarita, les comentamos que en la secretaria de Educación el titular Héctor Escobar Salazar tiene a otra Margarita pero de apellidos Franco Bours y quien le está causando muchos problemas en lugar de ayudarlo.

Sucede que “La Ingeniera”-así le gusta que la llamen, para que no la confundan con profesora- no revisa los textos que le elaboran a su Jefe y esto provoca que en las redes sociales lo critiquen por lo mal redactados que se imprimen y esto para los maestros es imperdonable.

Hasta cierto punto tienen razón, pero deberán entender que el secretario Escobar Salazar a veces no tiempo ni para comer, como para detenerse a revisar la gramática y sintaxis de un documento, para eso tiene a “La Ingeniera”, pero al parecer está más entretenida en darle órdenes a los subsecretarios, directores generales y coordinadores de esta dependencia, quienes ya no la aguantan, pero no le dicen nada.

La verdad ya es tiempo que alguien la ponga en su lugar o la envíen de nuevo a Sonora, de donde nunca debió llegar, ya que aquí hay mucha gente que bien pudiera revisar textos o contestar los teléfonos del secretario o como ella, que no lo hace, pero se divierte mucho ordenándole a los principales colaboradores de Héctor Escobar. ¿Qué les parece?

Apunte final. El CEN del PRI debe desengañar a Oscar Luebbert Gutiérrez y decirle que por su edad, por su colmillo muy retorcido y porque pertenece a los priistas que llevaron al fracaso a Baltazar Hinojosa Ochoa, ya no está contemplado dentro de los aspirantes que buscan dirigir el tricolor en Tamaulipas.

Luebbert Gutiérrez fue el responsable de la campaña de Baltazar Hinojosa en la frontera y ahí, fue donde más votos le metieron pero en su contra, así que Luebbert al PRI no le garantiza absolutamente ningún triunfo electoral, ni mucho menos crear una nueva corriente de priistas que renueven a este partido en Tamaulipas.

Sin duda que tiene experiencia política, pero de la política que se hace en la cúpula, en las oficinas y con los que ostentan el poder, no está acostumbrado a ganarse lo votos de la gente para llegar a una posición de su partido, ya que sabe muy bien que eso de estar como dirigente del tricolor no deja dinero y él va a lo seguro, quiere posiciones y mucho dinero o negocios por hacer y sino pregúntenle a su primo El Gordo Aldama.

Es más, dentro del esquema del Nuevo PRI que ha construido el presidente Enrique Peña Nieto tiene mucha más posibilidades Miguel Manzur Nader, Alejandro Guevara Cobos y hasta Luis Enrique Arreola, quienes tienen menos de 50 años y se identifican con los milenians con el estilo de Alfredo del Mazo. ¿O no?

