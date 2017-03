Crecen despidos y demandas

CORRESPONDENCIA Por José Luis Castillo La serie de despidos que se han generado en la administración estatal, en los ayuntamientos y en el Congreso...

CORRESPONDENCIA

Por José Luis Castillo

La serie de despidos que se han generado en la administración estatal, en los ayuntamientos y en el Congreso del Estado, incrementaron considerablemente el número de demandas por quienes se sienten afectados en sus derechos; pero además de ser despedidos, hay quienes han sido humillados y acudieron a interponer su queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Por lo menos, en el Congreso del Estado, se habla de más de 100 despidos de personal, con la amenaza de que el número se incremente en las próximas fechas, algunos de los trabajadores están bajo observación o simplemente no cumplieron los caprichos de los nuevos inquilinos.

Hay demandas, y también quejas, ante Derechos Humanos, por la forma cobarde, prepotente y abusiva, en la que han procedido en contra de personal que se atrevió a demandar ante las instancias laborales, el hecho de que le hubiesen reducido una compensación que por años se la había otorgado, por su buen desempeño en la tarea encomendada.

Hasta con “guardias” la mandaron sacar de ahí, tan sólo por el hecho de no firmar una renuncia, le han hecho de todo e intentan de todo, hasta ahora, la trabajadora se asesora y sigue los pasos que derecho corresponden y seguramente, esa como otras demandas, pronto surtirán efectos y ojala no se acate el veredicto de la autoridad y no se siga violando la ley en donde se crean y se supone, velan porque se apliquen.

Gobierno del Estado, enfrenta 250 demandas de octubre hasta el mes de marzo, por despidos injustificados, aclarando, hay quienes no presentan juicios en contra de la administración estatal por lo tardado de los procesos laborales o porque mantienen la esperanza de ser contratados en cualquier oficina gubernamental, pero seguro estoy triplicarían el número actual de juicios laborales.

De acuerdo a Abelardo Perales Meléndez, asesor jurídico del Gobierno de Tamaulipas, en febrero sumaban 150 las demandas laborales en contra de la administración estatal, por ex trabajadores que fueron dados de baja de manera injustificada y peor aún sin cumplir los protocolos de relevo en los casos de trabajadores de confianza.

Hay quien se fue con la finta y se agarró en serio la frase “De que se van se van”, pero se les olvido que hay derechos de los trabajadores que no pueden ser pisoteados, que como los políticos, también hay acuerdos, pero más aún, que existen obligaciones de parte de las autoridades, que si no se cumplen generan problemas laborales en su contra.

Hay en total por lo menos 650 juicios laborales en contra del gobierno estatal, 400 de ellos fueron heredados (dicen), de la administración pasada, el problema es que se habla de por lo menos 500 millones de pesos que se tienen que pagar para solventar los 400 juicios, según los cálculos que se hacen y cuyo pago se hará en abonos, no hay lana.

“Les hemos dicho a los funcionarios, que no se puede despedir a los empleados en forma arbitraria, sin cumplir los procesos laborales que se deben seguir conforme a la Ley y en cada una de las áreas de la administración pública”, dice el abogado, pero lo que queda claro, es que la arrogancia, el desconocimiento y hasta el abuso de los jefes, es más fuerte que cumplir con la ley y evitarle más problemas al gobierno estatal, pues siguen dando de baja y sin justificación que valga.

EL BUZON

Alguien debería de preocuparse por la imagen que se le da a Tamaulipas y el ejemplo nacional en el que se ha convertido, porque aun cuando sean grandes las expectativas que se tienen de visitantes en Semana Santa y derrama económica, dudo mucho que a esta entidad, vengan turistas de otras partes del país, más cuando se habla de secuestros, extorciones, balaceras, asaltos en carreteras, ¡vaya, hasta fugas de reos!

Por cierto, dos cosas que debo anotar, veremos si los gobiernos de Soto la Marina, Matamoros, y Madero, dejan de cobrar el ingreso a las cálidas playas del Golfo de México en la temporada vacacional que se avecina.

Y hablando de la fuga de reos, hay quien dice que el tapar la zanja o túnel por donde escaparon los reclusos con concreto, se convierte en la primera obra del Gobierno estatal ¡A raza!

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...