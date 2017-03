Crisis en el PRI

SEÑAL POLITICA POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA LA CNOP nacional del PRI en crisis al rechazar a JOSE MURAT CASSAB como dirigente para dar...

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

LA CNOP nacional del PRI en crisis al rechazar a JOSE MURAT CASSAB como dirigente para dar entrada al senador ARTURO ZAMORA, sin ninguna presencia política nacional en su partido, salvo ser secretario de organización del comité nacional con malas cuentas que entregar al cenopismo, pues el rechazo a JOSE MURAT es por su expediente nada atractivo en manos de la autoridad judicial…..

POR EL ESTADO DE MEXICO, la política JOSEFINA VAZQUEZ MOTA candidata por el PAN a la gubernatura del estado va jugando todo contra todo, pues derrocar al gobierno priísta de ERUVIEL AVILA no es cosa fácil, sin embargo se siente optimista dijo en un evento con la participación de políticos de altos vuelos, presencia popular y donde el panismo buscará fortalecerlo ampliamente, dijo la candidata y ex secretaria de educación y sedesol federal que es la oportunidad del PAN para alcanzar la gubernatura, pues la crisis en que se encuentra El priismo es muy grande, muy amplio y no lo llenan actualmente las circunstancias que le rodean…

CARLOS TREVIÑO DUEÑES, en Valle hermoso es el nuevo secretario de organización del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional y con amplia trayectoria que lleva en el tricolor, no sería nada indeseable para los priístas que quieren recuperar el terreno perdido, que fuera electo como el futuro Presidente del comité municipal del PRI. Su trayectoria, habla por si sola pues su paso por la dirigencia municipal de los jóvenes del tricolor, asi como por otras instancias del PRI, hoy como secretario de la operación política y estructuración de feurzas en territorio, CARLOS TREVIÑO no distrae su tiempo, pues además de haber sido regidor del ayuntamiento y evaluado por la escuela de cuadros nacional del PRI con los conocimientos amplios y definidos de la política de trabajo que debe llevar a cabo el buen priísta, pues aqui CARLOS TREVIÑO les ha de poner la muestra a muchos….

ALLA POR NUEVO LAREDO, El presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUELLAR refrendó su compromiso de trabajar de la mano con la clase obrera para atraer más oportunidades de trabajo a Nuevo Laredo, esto lo manifestó durante la inauguración del edificio del Sindicato de Maquiladoras. Por su parte Luis Eduardo Martínez, secretario general del Sindicato de Maquiladoras señaló que trabajan junto al gobierno municipal encabezado por el alcalde, en promover la mano calificada de los trabajadores, para atraer más inversiones a esta ciudad.

Al corte de listón del nuevo edificio del Sindicato de Maquiladoras acudieron: Edmundo García Román, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores de Tamaulipas adherida a la CTM; Felix Alberto Alemán, dirigente de la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo, entre otros invitados…

CARLOS GUERRERO ORTIZ es el nuevo director de educación del municipio de Rio Bravo, sustituyo a JAVIER CANCHOLA ESCALANTE, pues al parecer mejor prefirió irse a ganar dolares al valle de Texas, pues las cosas no andaban muy bien … CARLOS GUERRERO ORTIZ, es un maestro jubilado que llega a retomar el trabajo de educación municipal, muy atrasado y sin el enlace que debería ser, con esta asignación por el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO, se despeja la incógnita en el sentido de que ARMANDO PEÑA estaba midiendo las posibilidades de seguir dentro de la nómina como funcionario una vez que lo quiten de la jefatura del CREDE que depende del gobierno del estado, pero pues se le fué la oportunidad, al parecer, no es bien visto por el jefe del gobierno municipal….. Por su parte MARCO VALERO GARCIA, director de la escuela ALFREDO DEL MAZO, recibió uniformes en el equipo de disciplinas deportivas por parte del alcalde de la ciudad, DIEGO GUAJARDO Y el director agradeció el apoyo a los jóvenes deportistas en estos momentos para seguir impulsando acciones en esta disciplina, ahi le acompñaron también los entrenadores, MARKOS Y ALBERTO DE LEON VILLARREAL…MIENTRAS QUE EN MATAMOROS, Con apoyo del gobierno municipal la delegación Matamoros de Taekwondo asiste al Selectivo Estatal, rumbo a la Olimpiada Nacional 2017 que se lleva a cabo en la ciudad de Reynosa, este fin.

El presidente municipal JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE ha manifestado su interés en el tema deportivo, por lo que desde el inicio de su administración ha brindado apoyo a diversas representaciones de atletas de la ciudad. Esta semana 7 deportistas matamorenses de Taekwondo participaron en el torneo de Juegos Escolares que se realizaron en Ciudad Victoria de los cuales calificaron 2 de ellos de la categoría Sub quince femenil y varonil, ganando el pase para el Encuentro

Nacional de Juegos Escolares 2017. El munícipe aprovechando su estancia en capital del estado por asuntos de trabajo visito a los jóvenes atletas mostrándoles apoyo y deseándoles éxito.

Enviamos nuestra condolencia a la familia LOPEZ LOPEZ por el deceso del maestro y comunicador VICTOR HUGO LOPEZ LOPEZ, quien fuera en algún tiempo director de comunicación social del ayuntamiento de Rio Bravo, para sus hermanos ALIBER, VITO HELIO, ROSY, DANTE Y CARMELINA, nuestro abrazo solidario….

