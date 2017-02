Cuando la perra es brava…

CORRESPONDENCIA Por José Luis Castillo El incumplimiento a la ley, en lo referente a las declaraciones patrimoniales, traerá consigo algunos ceses, según el contralor...

CORRESPONDENCIA

Por José Luis Castillo

El incumplimiento a la ley, en lo referente a las declaraciones patrimoniales, traerá consigo algunos ceses, según el contralor Mario Soria Landeros, advierte que es una obligación que debieron cumplir secretarios, sub secretarios y jefes de departamento, bueno, eso es lo que él dice, ahora habría que ver cuántos funcionarios predicaron con el ejemplo.

En base a la ley, el plazo para cumplir con esta obligación venció el 31 de enero, por lo que será interesante saber cuántos funcionarios cumplieron con esta disposición y cuántos de ellos no supieron que hacer, por andar “ocupados” en actividades propias de su encargo.

El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha sido tajante, no se toleraran irregularidades y así lo ha demostrado. Eso es bueno, porque ya dio de baja a un ebrio que chocó un automóvil oficial, ese es el caso de Roberto Salinas, ex sub secretario de SEDUMA, otro ejemplo es el de Gladys Acuña Montoya, quien paseaba en Texas en vehículo oficial, ahora esperemos que los que no cumplieron con la normatividad, también se vayan a sus casas.

La ciudadanía está muy al pendiente de este tipo de hechos, a través de las redes sociales hace las denuncias pertinentes, en cuanto al buen uso de los recursos públicos, ahora seguramente estará atenta a las declaraciones del contralor estatal para saber quiénes y cuántos funcionarios fueron los que cumplieron con su obligación.

“Los funcionarios que no cumplan con la declaración patrimonial serán cesados de sus puestos, ya que es una obligación que marca la Ley”, dice, ojalá que así sea, porque ello hablaría bien de la contraloría que estaría actuando en apego a la normatividad y sobre todo dando el buen ejemplo de quien no cumpla “de que se va se va”.

Hay que reconocer que la apertura que muestra el contralor estatal a los representantes de los medios de comunicación permite conocer las instrucciones que se giran desde este órgano de control sobre los servidores públicos y a quien no le ha temblado la mano para dejar fuera de la administración a quienes han cometido errores.

Pareciera que no es importante cumplir con la declaración patrimonial, seguramente habrá quien no le dio la importancia debida, por eso hay que recalcar que la honestidad del Contralor no se pondrá en tela de duda y seguramente en los próximo días asumirá su compromiso con la sociedad y dará a conocer cuántos servidores públicos cumplieron y cuantos se van por no cumplir.

Los funcionarios del gobierno del cambio deben saber que “cuando la perra es brava, hasta al de casa muerde”, por lo que no deben echar en saco roto, el cumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos, acatar la normatividad y el predicar con el buen ejemplo, no tomar a la liguera la advertencia del contralor que ahora sí parece que actuará en serio.

Le digo que ahora sí, porque solo hay que recordar a los contralores del pasado, a quienes en muchas ocasiones se les tenía que corretear en eventos públicos o en los mismos pasillos de palacio de gobierno, para saber los resultados de sus actividades en la contraloría gubernamental, donde nunca, pasaba nada, todo estaba a pedir de boca.

También de los protagonistas de los “vientos de cambio”, se espera que cumplan con el compromiso del Gobernador García Cabeza de Vaca, de publicar su declaración 3 de 3, que aún cuando no sea obligación, si daría un distintivo de transparencia a esta administración, en fin esperemos y diremos.

EL BUZON

En reunión con los veladores de Ciudad Victoria, el alcalde Oscar Almaraz se comprometió a instituir la celebración del día del velador a petición de los vigilantes nocturnos, quienes ayer se reunieron en la concha acústica del paseo Pedro J Méndez, para recibir algunos beneficios de la administración municipal entre ellos chalecos, gorras y silbatos, para el desempeño de sus actividades.

En sesión de Cabildo se presentará esta iniciativa, para que quede instituido a la brevedad posible este compromiso, ojalá que el alcalde no le pida la colaboración para la elaboración de la iniciativa al arquitecto Milton o el ingeniero Larrañaga, porque por su apatía, falta de interés, compromiso e incapacidad, muchas son las veces que han hecho quedar mal al Alcalde, no por nada se ganaron el dicho, “si quieren que no se haga nada díganle a Larrañaga”, así las cosas.

Mi correo Joseluis_castillogtz@hotmail.com