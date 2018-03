DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Cuentas públicas, es parte de la transparencia En Junta de Cabildo, el Municipio de Nuevo Laredo, aprobó, por...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Cuentas públicas, es parte de la transparencia

En Junta de Cabildo, el Municipio de Nuevo Laredo, aprobó, por unanimidad, solicitar a la Auditoría Superior del Estado un informe detallado de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2015 y 2016.

Dichas cuentas corresponden a la administración pasada, en donde gobernaba Carlos Canturosas Villarreal, las cuales no fueron aprobadas por el Congreso del Estado y a la fecha no se ha dado un informe sobre los motivos, por ello el Municipio busca le sea informado para saber la realidad y con ello procurar y defender los intereses de Nuevo Laredo.

Fue en el apartado de asuntos generales, donde la primer síndica, Dorina Lozano Coronado, tomó la palabra y pidió la autorización del Cabildo para solicitar dicho informe, el cual dijo, de seguir sin ser autorizadas, podrían afectar el historial crediticio del Municipio.

La propuesta fue bien tomada por los síndicos y regidores, en donde solo tomaron la palabra el regidor Fredy Guarneros, quien dijo que la del 2016 incluye tres meses de esta administración, mientras que por el PRI, Jesús Valdez Zermeño, se dijo a favor, toda vez que resulta necesario saber la verdad sobre el por qué el Congreso no las autoriza.

La Síndica Dorina fue muy clara al decir que se solicita dicha información a la Auditoria Superior, debido a que en las del 2016 incluyen tres meses del Gobierno que actualmente manda y al no aclararse podría verse perjudicado.

Muchos ya andan inventando rumores, otros metiéndole más leña al fuego y otra parte lanzando consignas pidiendo investigaciones, pero lo único cierto es que si en esta época los gobiernos, en especial el de Enrique Rivas, hablan de transparencia, entonces es justo que los neolaredenses sepan cómo se invirtió su dinero y los motivos por los cuáles esas cuentas siguen detenidas.

MORENOS CONTENTOS CON LA LLEGADA DE EXTERNOS

En MORENA Nuevo Laredo, se anuncia que fueron más de 50 los que se registraron para las candidaturas a regidores.

Llama la atención que dentro de ese grueso se registraron algunos personajes que en la administración pasada lograron la misma posición gracias a que el PAN les dio la oportunidad y ahora que ya están fuera no dudaron en traicionar esa confianza.

Personajes que no dudaron en darle la espalda al partido que los llevó a una regiduría o puestos de primer nivel y les hizo darse una buena vida, gracias al jugoso sueldo y compensaciones que ganaban.

Este viernes, brincaron a MORENA, vimos como trataban de esconderse entre la fila interminable de aspirantes, no querían que los vieran, querían pasar desapercibidos, sin embargo, poco duró el juego de las escondidas, pues alguien les puso el dedo y fueron descubierto.

Hasta Nuevo Laredo sonó el celular en donde un militante de MORENA decía que ex regidores y ex funcionarios de la anterior administración se estaban registrando.

De inmediato se prendieron los reflectores y los periodistas lograron ubicarlos y fotografiarlos.

Ireri Calderón, Mariza Zarate, Heriberto Cantú Deandar y hasta Alvaro Morales, acudieron a Ciudad Victoria, no dudaron en quitarse la camiseta azul y ponerse la guinda, bajo el pretexto que el PAN ya no es lo mismo, ¿será?

Sin embargo, lejos de inconformarse, un grupo (No es el de Oscar Alarcón), de los dos en que se encuentra divido el partido, les dieron la bienvenida y hasta aceptaron que si estos cuatros personajes van en las primeras posiciones, los apoyarán.

Increíble ver a la verdadera militancia de MORENA sonreír y aplaudir cuando les están quitando las posiciones que merecen.

Y aunque muchos sigan sin creerlo, es seguro que estos personajes vayan en las primeras posiciones de las regidurías, primera, porque no creemos que se hayan tomado la molestia de ir a Victoria a registrarse pensando que van jugando un albur, y segunda, porque seguramente todo está apalabrado y desde el CEN del partido ya están palomeados.

Sabemos que ese grupo de MORENOS piensan que estos personajes le van a poner dinero a la campaña, que les van a juntar miles de votos, pero, lo que no piensan es que solo van por lo suyo, que quieren ser regidores y después, seguramente brincarán a otro partido y los abandonarán, tal como lo hicieron con el PAN

Por cierto, para reafirmar más la teoría, ahora resulta que la designación de regidurías ya no será democráticamente con una tómbola, como antes presumían, si no que será por vil dedazo, lo que refuerza que todo va arreglado… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...