Cumple Cabeza de Vaca otro compromiso con Nuevo Laredo

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Cumple Cabeza otro compromiso con Nuevo Laredo

El gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está demostrado ser un hombre de palabra y ha cumplido la promesa que le hizo a los neolaredenses en campaña.

Este lunes, el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, confirmó que el Gobernador ha dicho que los dineros del Fideicomiso del Puente Tres sean utilizados para la construcción de los 14 proyectos anunciados para esta frontera.

Rivas destacó que el Fideicomiso cuenta con 500 millones de pesos, de los cuales se tomarán 220 millones para hacer realidad estos proyectos de beneficio para los neolaredenses.

También aclaró, que antes los anteriores gobernantes utilizaban el dinero del Puente Tres para realizar obras en otros municipios o no se sabía exactamente qué se hacía con ese dinero, hoy Cabeza de Vaca cumple a Nuevo Laredo y ahora se está seguro que el dinero de Nuevo Laredo será utilizado para las obras que requieran los neolaredenses.

DEDAZO EN EL PRI NUEVO LAREDO

En el PRI Nuevo Laredo las cosas están dadas, Daniel Peña Treviño ha sido elegido desde ya como el candidato a presidente municipal, a pesar de que ningún aspirante se ha registrado.

Al parecer el PRI no ha entendido la lección, a pesar que ya no son los poderosos en Tamaulipas, mucho menos en Nuevo Laredo, siguen con las viejas prácticas de la imposición, del dedazo.

El PRI está demostrado que no escoge a los mejores hombres o mujeres, a los mejores talentos, a los militantes de mayor simpatía con el pueblo, sino que siguen escogiendo a aquellos que tienen los padrinos más poderosos.

Como muestra está Nuevo Laredo, en donde la estructura apoyaba a Jesús Valdez Zermeño, el cual desde hace ya varios años mantiene un contacto directo con ellos, primero como presidente del comité local y actualmente como regidor, sin embargo esto no le importó a los dirigentes quienes se decidieron por el ex alcalde, Daniel Peña.

Cuando se supo de su designación hubo muchas caras largas entre los priístas y algunos no dudaron en manifestar su descontento en las redes sociales.

Chuy Valdez como quiera sale ganando, pues al disciplinarse y aceptar la imposición, tiene el boleto ganado para ir por la reelección como regidor y en la primera posición.

EMPIEZAN LAS DIVISIONES EN EL PRI

Como ya lo habíamos dicho, se vislumbran fuertes divisiones al interior del PRI con esta decisión de designar a Daniel Peña como candidato, y las primeras ya iniciaron con el también aspirante, Javier “Pipo” Peña, quien ya publicó en las redes sociales su descontento.

“Pipo” asegura que la convocatoria no trae piso parejo, pues para lograr el registro tiene que tener de su lado a los dirigentes estatales, no los locales.

Además acusó a lo que llamó Altos Funcionarios de la Secretaría de Organización del PRI, de amenazar a miembros de la estructura para que no le dieran su apoyo para poder registrar su candidatura.

Con esta, ya son tres veces que el PRI le niega el registro a Pipo Peña, una vez lo hizo pero sin permiso y le dieron para atrás.

Ahora habrá que ver cómo le hará Daniel Peña para contentar y sumar a aquellos no son de su grupo, porque una cosa es que traiga todo el poder de un padrino grande y otra cosa es convencer a aquellos a los que una vez estuvo en contra, por ejemplo la propia CTM a la que pertenece, en donde no es bien visto al grado que el propio líder, Félix Alemán, ha aclarado que Daniel pertenece a la CTM de México, más no a la CTM de Nuevo Laredo.

Y no es casualidad lo que pasa, basta recordar que cuando Félix Alemán jugó como candidato para ser elegido líder de la CTM, fue Daniel Peña quién más zancadillas le metió para evitar llegar, pues él quería quedarse con ese puesto.

DEJA EL PEJE CON LA DUDA DE LOS CANDIDATOS

Este domingo pasado estuvo en Nuevo Laredo el candidato de MORENA a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sin duda dejó a todos con la ansiedad al límite, pues sólo vino para reunirse con unas cuantas personas en privado y nunca soltó quiénes serían los candidatos por Nuevo Laredo.

Desde su llegada, hasta su retiro, ha habido un silencio sepulcral entre todos aquellos grupos que apoyan a sus candidatos, principalmente aquellos que pertenecen a otros partidos y que buscan brincar a MORENA.

El único que acudió a verlo al aeropuerto, fue el ex alcalde priista, Ramón Garza Barrios, quien lo saludó, se tomó la foto y se fue, pero de ahí a recibir el espaldarazo de “El Peje” no hubo nada, en pocas palabras no se sintió el cariño que Ramón esperaba.

Por cierto, Ramón aprovechó la visita para promoverse y de paso dar inicio a una especie de campaña en redes sociales, en donde ya circula su página de Facebook, en la cual las primeras publicaciones fue dónde presume su foto al lado de López Obrador.

En MORENA sigue sin haber nada para nadie y eso ha aumentado el nerviosismo de aquellos que tienen la esperanza que sus “gallos” sean acogidos por ese partido.

RECONOCEN GESTION DE GLAFIRO SALINAS

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Glafiro Salinas Mendiola, acudió a la Escuela Primaria, José Serratos, ubicada en Valles Elizondo, en donde recibió un reconocimiento por parte de maestros y padres de familia, por la gestión realizada para incrementar las aulas de la institución.

Glafiro estuvo acompañado del regidor y agente aduanal Manuel Canales, en donde anunció la gestión para la construcción de tres aulas adicionales, las cual serán de gran beneficio para los niños de esa colonia, pues tendrán más y mejores espacios para estudiar.

BALTAZAR A LA CAMPAÑA DE MEADE

Después de despreciar la candidatura al Senado al ver que no tenía posibilidades de triunfo, el ex candidato a gobernador, Baltazar Hinojosa Ochoa, fue premiado por el candidato a Presidente de la República del PRI, José Antonio Meade, al ser nombrado dentro de su equipo de campaña, como coordinador de estrategia para el campo.

El priista tamaulipeco será el enlace del PRI con el sector agropecuario, quién organizará foros y eventos, además de promover el voto entre productores, campesinos y ganaderos.

Junto con Baltazar, también elegidos varios ex candidatos a la gubernatura perdedores, quienes ahora el PRI les da una segunda oportunidad, esperando que ahora sí puedan reunir suficientes votos… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

