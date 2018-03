Cumple Enrique Rivas promesas con los más necesitados

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Cumple Rivas promesas con los más necesitados Algo especial está sucediendo en Nuevo Laredo, por primera vez, en...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Cumple Rivas promesas con los más necesitados

Algo especial está sucediendo en Nuevo Laredo, por primera vez, en muchos años, fuimos testigos como un gobierno municipal se preocupó por atender las necesidades básicas de aquellas colonias que aún siguen siendo irregulares y fueron creadas por personajes que se hicieron ricos invadiendo y vendiendo estos terrenos, con complacencia de los gobernantes (priístas), quienes nada hicieron por impedirlo.

Es el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, quien se puso el reto de llevar los beneficios a esas personas, que, aún que Nuevo Laredo es una ciudad millonaria en recursos, aún viven sin agua, luz, ni drenaje, y ni hablar de tener los terrenos escriturados.

Primero se dio el aviso que el alcalde firmó el convenio donde se confirma la escrituración de terrenos de la colonia más olvidada de Nuevo Laredo, la Blanca Navidad.

Gobiernos pasaron y ninguno volteó a ver a esa colonia tan necesitada, pero ahora las cosas han cambiado, gracias a que Enrique Rivas acudió en campaña a solicitar el voto y fue ahí donde empreño su promesa de hacer todo lo posible por buscar regularizarlos, hoy esto es una realidad, los habitantes podrán tramitar sus documentos oficiales y así tener un patrimonio real, por cierto, una vez regularizada podrán ya proceder a solicitar los servicios que por ley requieren.

El cumplimiento de promesas hechas en campaña no termina ahí, Rivas hizo una extensa gira de trabajo, iniciando primero en Reservas Territoriales, la colonia más grande de la ciudad, en donde entregó un dispensario médico y un comedor comunitario.

Después se fue a otra colonia también muy olvidada, de las más pobres, a Los Artistas, en donde entregó la obra de introducción de agua potable y drenaje, algo que por ley les corresponde, pero que ningún gobierno les había dotado.

Fue grato ver a cientos de personas emocionadas diciendo con lagrimas en sus ojos que ahora sus hijos ya no se enfermarán, pues ya cuentan con agua y drenaje, algo que les ayudará mucho en su salud.

Otra de las colonias donde Rivas llevó cumplida su promesa de campaña, fue la Independencia Nacional, un área ubicada atrás de la 150 Aniversario, en donde las familias que ahí habitan vivían si energía eléctrica, sin agua y sin drenaje y ahora gracias a la actual administración cuentan con todos los servicios.

Ahí, el alcalde anunció también la instalación de agua potable y drenaje para algunas área de las colonias San Roberto, Vamos Tamaulipas y San Fernando.

Para finalizar, el presidente municipal, se trasladó a la colonia Los Presidente, otra colonia que carecía de energía eléctrica y ahora, gracias a que cumplió con su palabra, ya podrán disfrutar de este servicio tan necesario para vivir dignamente.

Nuevo Laredo vive algo especial, aquellas familias que vivían en el olvido, hoy fueron beneficiadas y de una manera especial, pues a partir de hoy viven dignamente, gracias a un presidente municipal que cumplió con sus promesas cuando andaba de candidato pidiendo el voto.

Por cierto, en total, el gobierno de Enrique Rivas ha introducido agua potable y drenaje a 21 colonias que estaban en el olvido, algo para reconocer.

GOBIERNO FEDERAL RECONOCE TRANSPARENCIA DE ENRIQUE RIVAS

Por cierto, dentro de todas estas acciones donde se llevaron agua potable, drenaje y luz a las familias de escasos recursos, estuvo presente María de Lourdes Flores Montemayor, Delegada de SEDESOL del Gobierno de la República, quien no dudó en reconocer la transparencia con la que el alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, utilizó los recursos federales.

La delegada, elogió el trabajo del mandatario, asegurando que el dinero que el Gobierno Federal mandó, fueron muy bien utilizados, pues se dan cuenta que fue para llevar agua potable, drenaje y luz a colonias olvidadas, colonias marginadas y con ello se ataca el problema de la pobreza extrema.

Confirmó que están tan contentos con la transparencia y objetivo con la que utilizó los recursos federales, que han decidido enviarle 7 millones de pesos más, por lo que ahora tendrán un presupuesto de 50 millones.

Con esto se demuestra que Enrique Rivas utiliza el dinero del pueblo, para beneficiar al pueblo, que los recursos están siendo bien destinados y llevados a quienes más lo necesitan.

PRIISTAS HACIENDO CAMPAÑA SUCIA

Y mientras el municipio panista trabaja llevando beneficios a la población, los priístas se andan aprovechando de cualquier situación para criticar al alcalde, Enrique Rivas, sin siquiera primero investigar.

Resulta que el Gobierno Municipal realiza una plaza en lo que es la esquina de Paseo Colón y Ruiz Cortines, en donde quitaron la figura de la Paloma que instaló el Club Rotario.

Apenas los albañiles estaban dando el primer mazazo, cuando de inmediato, la lideresa de mujeres priístas, Ana Laura Anzaldúa, ya estaba posteando en su cuenta de Facebook “Se ha cometido uno de los mayores atentados en contra de nuestra historia cultural, Este monumento que representaba La Paz y fue creado hace más de 20 años por nuestro artista local Arq. Florentino Medina, fue Totalmente demolido???!!!!! No es posible tanta ignorancia y falta de respeto a la memoria y creación de un Artista y los Neolaredenses, indignación total!”.

Tras el mensaje, los priístas comenzaron a seguirle el juego criticando al alcalde por se tan insensible y por no consultarlos (¿a ellos?), en fin comenzaron la guerra sucia a todo lo que daba, no tanto porque en verdad se sentían humillados, si no para buscar desprestigiar al panista y llevar agua al molino priísta.

Sin embargo, poco les duró el gusto, porque fue la propia Presidenta del Club Rotario Villa de Nuevo Laredo, Norma Leticia Martínez, emitió un comunicado en donde informa que con fecha 14 de marzo de 2017, ellos enviaron una petición al alcalde, Enrique Rivas, para solicitarle el reemplazo de su símbolo rotario conocido como La Paloma de la Paz, debido a que estaba muy dañada producto de muchos impactos automovilísticos, y tras varias intentos de arreglar esos golpes, perdió el diseño original y ya no permitía una restauración total.

Aclara que se convocó a varias estudiantes y profesionales de arquitectura para diseñar una nueva imagen, respetando el concepto original, pero con mejor aspecto visual y que fue la membresía del Club quienes votaron y eligieron el nuevo diseño que pronto lucirá la nueva Plaza Rotaria.

Con esto callaron las bocas de los priístas, quienes demostraron que no les importa los motivos, el asunto es buscar de dónde agarrarse para orquestarle guerras sucias al alcalde, dejando mal parados a sus dirigentes quienes aseguraban que la guerra sucia no iba con ellos… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

