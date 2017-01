Da Contraloría “juntón” a ex funcionarios

PERIPLO POLÍTICO Por: Ambrosio Garza Dragustinovis La Contraloría del estado, del gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, giró órdenes de citación para diversos...

PERIPLO POLÍTICO

Por: Ambrosio Garza Dragustinovis

La Contraloría del estado, del gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, giró órdenes de citación para diversos ex funcionarios del pasado sexenio.

Claro que no faltaron los lacayos oficiositos que trataron de vender la idea de que el llamado forma parte de un proceso natural dentro de la entrega-recepción.

Nomás que es importante comentar que los llamados por la Contraloría, forman parte de la gente que manejó el dinero público en el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ.

Es decir que formaban parte del “grupo compacto”, es decir del círculo cercano del ex mandatario y por tanto gozaban de diversos privilegios como “partidas secretas” para uso “discrecional”.

Los llamados fueron JORGE ÁBREGO, ex secretario de Finanzas; ADALBERTO HERNÁNDEZ ARRIAGA, subsecretario de Ingresos y CRISTOBAL ROSALES, subsecretario de Egresos y cerebro de la ex Secretaría de Finanzas.

Aunque los citados, como por ejemplo JORGE ÁBREGO, intentaron vender la idea de que fueron llamados para aclarar dudas, lo cierto es que 17 mil millones de pesos generan irremediablemente 17 mil millones de dudas que no pueden ser aclaradas en una reunión de apenas un par de horas.

Para muchos que entienden el mensaje de este “llamado para aclarar dudas”, aseguran que esta danza de ex funcionarios por Palacio de Gobierno podría ser el comienzo de una “reacción en cadena” de mayores magnitudes… O sea que no hay “borrón y cuenta nueva”… DICEN… DIREMOS…

SUELTAN AL “DRAGÓN”, TIEMBLAN POLÍTICOS

Y ni cómo negarlo… En políticos tamaulipecos se agudizó el nerviosismo desde que se enteraron que LUIS CARLOS CASTILLO CARVANTES, el también llamado “Rey Dragón”, fue liberado.

Un juez de la corte de Distrito Sur en Corpus Cristi le concedió la libertad bajo una fianza de 30 millones de dólares; pero nomás deposito 300 mil para andar “en la calle”.

Los que saben de estos asuntos aseguran que este acuerdo, presuntamente favorable para CARLOS “El Dragón” CASTILLO, podría perjudicar a varios políticos de México.

Y es que ni modo que el Gobierno de Estados Unidos no sea experto en negociaciones que bien podría haber pactado una reducción en la pena para “El Dragón” a cambio de que “suelte toda la sopa”.

Claro que una cosa es que no enfrente su proceso en reclusión y otra cosa muy distinta que a CARLOS se le haya quitado la preocupación, porque al final de cuentas tendrá que enfrentar la acción de la justicia.

Y es que los gringos dejaron atrás las prácticas de emplear “cachetadas guajoloteras” para hacer cooperar a los detenidos. Ahora sus estrategias son más sofisticadas y por tanto más efectivas.

Simplemente con presentarle al imputado una lista de bienes que le serán incautados, además de jugosas cuentas, con eso tiene para que rápido “se baje los chones y coopere”, sin necesidad de alguna táctica de tipo corporal, de esa de chipote con sangre.

NERVIOSISMO EN TAMAULIPAS

CARLOS CASTILLO, para hablar en lenguaje más claro, está siendo acusado de introducir dinero sucio en bancos de Estados Unidos, producto de malversación de fondos y robo de recursos públicos.

La acusación también detalla que estas acciones el “Rey Dragón” las hizo para beneficiarse en lo personal, pero también para beneficiar a funcionarios en México.

Las chapuzas de CARLOS CASTILLO las realizó desde el 2006 al 2014… Es decir que en Tamaulipas hizo estas acciones durante los sexenios de EUGENIO HERNÁNDEZ y EGIDIO TORRE.

Por esa razón, la “liberación” de este personaje ha generado un marcado nerviosismo en varios políticos tamaulipecos, porque sus tentáculos obligadamente los alcanza por los negocios que se hicieron.

Trasciende, de acuerdo a rumorólogos que se dicen expertos en el tema, que la cooperación del “Rey Dragón” con los fiscales, implica obligadamente dar nombres y apellidos, fechas y señales que involucran a más personajes.

Es decir que el gobierno Yanqui busca romper una enorme cadena de corrupción y para ello está metiendo presión al “eslabón más débil”, es decir a CARLOS CASTILLO, quien es apenas una parte de un enorme grupo dedicado al saqueo de recursos públicos y a lavar lana ajena.

Nomás como dato anecdotario, la siguiente audiencia del “Rey Dragón” será el 3 de enero, donde se declarará culpable o inocente, pero para ese entonces ya debió haber respondido a algunas preguntas que comprometen a más personajes de la política tamaulipeca y del país…

TODO FUE CULPA DE YÁRRINGTON

Poco a poco se va desgranando la mazorca, como dicen en el rancho. Es decir que el escándalo de políticos tamaulipecos metidos en “cosas sucias” se va dando a conocer suave y gradualmente.

Dicen que en política no hay coincidencias y menos en asuntos político-judiciales. Esto viene a cuento porque no es coincidencia que a la par de la detención del “Rey Dragón”, se dio a conocer el asunto de los escoltas de los ex gobernadores.

La captura de CARLOS CASTILLO destapó la cloaca de negocios turbios hechos al amparo del poder y el asunto de los escoltas, obligó al Gobierno federal a entrarle al asunto para desviar la atención.

En Tamaulipas, durante la segunda mitad del sexenio de TOMAS YÁRRINGTON, fue cuando inició el negocio CARLOS CASTILLO con las máquinas conocidas como dragones.

Y fue precisamente YARRINGTON quien impulsó a CARLOS CASTILLO presentándolo con más gobernadores, como NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS y recomendándolo posteriormente con quien sería su sucesor: EUGENIO HERNÁNDEZ, cuando éste era alcalde de Victoria.

Fue tan rentable el negocio de simular la reparación de calles y sobre todo inflar los totales para que todos quedaran contentos, que su fama de “benefactor” corrió como reguero de pólvora entre los políticos de Tamaulipas y del resto del país…

Al parecer la cadena de corrupción llega hasta Los Pinos y por consiguiente la teoría de que la recompensa ofrecida por 15 millones de pesos por la captura de YÁRRINGTON fue para tender una cortina de humo que desvíe la atención o bien para evitar que sea capturado por el gobierno de Estados Unidos para evitar que hable lo que sabe del tejemaneje de la política mexicana… DICEN… DIREMOS…

EUGENIO Y EGIDIO EN LA MIRA

Como ya lo dijimos, en política no hay coincidencia y en ese sentido dos ex gobernadores están sumamente nerviosos: EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTÚ.

Trasciende que en las investigaciones el nombre y apellidos de poderosos políticos de México figuran entre la lista de contactos de CARLOS CASTILLO.

Por ejemplo con Coahuila está ligado a los ex mandatarios JORGE TORRES, ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ así como HUMBERTO MOREIRA.

En Nuevo León ya es del dominio público que CARLOS CASTILLO hizo formidables y jugosos negocios con NATIVIDAD GONZÁLEZ PARÁS y RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.

Pero lo realmente importante, para los tamaulipecos, es saben a fondo los nexos de CASTILLO con los ex gobernadores TOMÁS YÁRRINGTON, EUGENIO HERNÁNDEZ y EGIDIO TORRE CANTÚ.

También se menciona, como secreto a voces, que el “Rey Dragón” realizó negocios a “baja escala” con algunos alcaldes fronterizos, en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

De Matamoros se menciona a ERICK SILVA SANTOS y BALTAZAR HINOJOSA OCHOA. De Nuevo Laredo a RAMÓN GARZA BARRIOS y al mismo HORACIO GARZA.

De Reynosa se manejan los nombres de OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, de EVERARDO VILLARREAL SALINAS y hasta de JOSÉ ELÍAS FLORES LEAL… Coincidentemente todos ligados al PRI…

DULCE, CHILE Y MANTECA

***QUE TAN CIERTO SERÁ… que EGIDIO TORRE prefirió no “retirarse” de la política y por el contrario aceptar ser Consejero Nacional, para evitar el linchamiento mediático por parte de sus compañeros de partido y hasta de la oposición… Será cierto que aunque ser consejero nacional del PRI no le da impunidad total, al menos obligaría al partido a darle cierto grado de “respeto”.

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que alguien muy cercano al ex gobernador le sugirió que como el actual gobernador era del PAN (es decir FRANCISCO GARCÍA), no había una “regla no escrita” que lo obligara a desaparecer de los reflectores… Será cierto que también se sugirieron mantenerse vigente para apoyar a los integrantes de su grupo político de cara al 2018 y no como sus antecesores que con su “desaparición forzada”, hicieron vulnerables a muchos políticos de colmillo largo y retorcido, como es el caso de RICARDO GAMUNDI ROSAS, operador de lujo de EUGENIO HERNÁNDEZ…

***QUÉ TAN CIERTO SERÁ… que la actual titular de la Secretaría de Obras Públicas del estado, CECILIA DEL ALTO (“ahijada” de ISMAEL GARCÍA, hermano del Gobernador), ya se topó con una obra que fue pagada pero no realizada y que en breve podría soltar los nombres de los involucrados… Será cierto que está en espera de “línea” para proceder o no, ya que no quiere meter las patas como su compañeros el subsecretario ARTURO SOTO que dijo que la “tenencia de que se va se va” o el titular de ITABEC, que soltó la sopa y ahora anda “oculto” de los reflectores… DICEN… DIREMOS…