De nada vale el esfuerzo femenino

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Una ex empleada municipal del Ayuntamiento de Nuevo Laredo acaba de recibir un nombramiento de mediano nivel en el gobierno del estado. Dicho cargo le fue conferido por su ex jefe, el cual ocupa ahora un cargo de segundo nivel en Tamaulipas. El funcionario cuando ocupó un cargo en el Ayuntamiento de esta ciudad fronteriza tuvo como principal colaboradora a la susodicha, y después ese funcionario se fue a otro puesto municipal, y se la llevó a trabajar con él. Tras concluir la administración el funcionario intentó dejar a la mujer trabajando en la oficina y estuvo unos días, pero luego la sacaron. Ahora el funcionario logró acomodarla en su dependencia, y que bueno porque la verdad es una mujer capaz y responsable. Sin embargo ahora salen muchos con sus comentarios mordaces, diciendo que “algo” debe haber entre ambos personajes para que haya tanto proteccionismo de él hacia ella. Y eso es muy común en las esferas del gobierno, y aunque cierto es que si hay muchos casos en los que si hay ciertas relaciones personales, en otros casos no, pero la gente morbosa lo da por hecho. Aquí la pregunta ¿entonces donde queda la capacidad de la mujer? ¿De qué sirve esforzarse si a fin de cuentas muchos van a salir con que dieron las “tepalcahuanas” para conseguir el puesto? Lamentablemente esto no lo ha podido erradicar la equidad de género, pues prevalece el machi-sexismo. (Los nombres de los personajes se reservan, pero evidentemente muchos sabrán a quienes me refiero.)

IMELDA SANMIGUEL YA ESTÁ EN FUNCIONES EN EL PAN

Este miércoles por la tarde Imelda Sanmiguel Sánchez ofreció su primera conferencia de prensa como dirigente del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo Laredo. Imelda estuvo acompañada de Hilda Quiroga, Samanta Bulas, Patricia Ferrara, Julia Elida Ortega, Daniel Tijerina, Luis Soto y Rubén Sierra, todos ellos integrantes del comité directivo, en el acto celebrado en la sede local del blanquiazul. Anunció que entre las primeras acciones a efectuar estará la organización de la asamblea municipal para la elección de los delegados numerarios que habrán de participar el 21 de mayo en la elección de los nuevos consejeros estatales, evento que se celebrará en Ciudad Victoria. Asimismo dijo que trabajará arduamente para consolidar las bases del partido y fortalecer la estructura partidista. Bueno aquí lo importante es que ya está en funciones. Por cierto que seguirán ocupando el mismo edificio.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

En el marco del Día Mundial del Agua se llevó a cabo un importante evento este miércoles en la sala “Sergio Peña” de la Antigua Aduana, en el cual se dieron pláticas sobre el cuidado del agua, se concientizó al respecto e incluso se presentaron proyectos tecnológicos para ahorrar el vital líquido. El evento fue encabezado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien estuvo acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate y el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Rodolfo González Morales, quien fue el organizador del evento. La comitiva recorrió las instalaciones y constató las acciones realizadas por los participantes, destacando alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) quienes presentaron algunos proyectos para ahorrar el agua como fue el caso de una regadera con sensores, los cuales al acercar el cuerpo hacen que salga el agua, y al alejarlo para enjabonarse, se suspender el suministro. Chido el aparatito.

NACE TIGRESA EN EL ZOO

En un hecho por demás sorprendente nació una tigresa de bengala en el Zoológico de Nuevo Laredo. Claro que los malquerientes dirán que tiene de sorprendente el hecho, y pues bueno de seguro no saben que pocos animales salvajes nacen en cautiverio. Bueno el caso es que el animal fue presentado en el Zoológico en un evento en el que estuvo presente el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, y en donde además se anunció que se están invirtiendo 2 millones de pesos en mejorar las instalaciones de dicho centro recreativo, a fin de seguir haciéndolo más atractivo para los visitantes. Y realmente así es, pues cada visita al zoológico siempre es diferente, siempre hay algo nuevo que ver y espacios que recorrer. Me quedó de verso sin esfuerzo.

DAN UN AÑO MÁS A LA PROFECO

En sesión del Cabildo de Nuevo Laredo celebrada este miércoles se aprobó, a propuesta de la primera síndica, Dorina Lozano Coronado, el otorgar en comodato por un año más las instalaciones que ocupa la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el Clúster Empresarial situado en el Centro Cívico “Lic. Carlos Cantú Rosas”. Asimismo la regidora Carmen Lilia Canturosas Villarreal solicitó autorización para celebrar reuniones para adecuar el Bando de Policía y Buen Gobierno acorde a la equidad de género y se detallaron acciones sobre el viaje a Ciudad Madero, en materia de desarrollo económico y salud. También la regidora Raquel Guajardo Martínez anunció que la semana entrante se premiará a los ganadores del concurso de abrocharse el cinturón, en el cual triunfaron alumnas del Colegio Iberoamericano y el COBAT, respectivamente. En esta sesión estuvieron ausentes los regidores Luis Moreno Sesma, por cuestiones de salud, así como Manuel Canales Bermea y Marina Arechiga Guajardo, por cuestiones personales. Por lo tanto no hubo felicitaciones para nadie, jejeje.

SACANDO ADELANTE LOS TEMAS DE SALUD

El pasado martes estuvo en Nuevo Laredo el doctor Oscar Villa Garza, titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS). Vino en calidad de representante de la doctora Lidia Madero García, Secretaria de Salud, a encabezar a los directivos de los diferentes hospitales públicos de la localidad, en una reunión con el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, en la que el objetivo principal fue el ponerse de acuerdo para trabajar unidos en torno a todos los proyectos de salud que el gobierno del estado aterrice en este municipio. En este sentido el alcalde Rivas ofreció todo el apoyo para ello, en el entendido de que la salud es de los rubros más importantes dentro de su gobierno. Bien por ello.

RECORDARÁN A COLOSIO

Este jueves 23 de marzo la dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dirige Viviano Vázquez Macías, habrá de conmemorar un aniversario luctuoso más de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El evento está programado en punto de las nueve de la mañana al pie del monumento del malogrado político, el cual se ubica en el crucero del Bulevar Colosio y la Carretera Nacional. Habrá que ver si ahora si van todos los líderes de los sectores y organizaciones, pues desde que el PRI perdió las elecciones no se ha logrado juntarlos a todos.

LO ÚLTIMO

Los regidores Gerardo Peña Maldonado y Nora Hinojosa García, se han echado a cuestas el mantener limpio el arroyo “El Coyote”, desde el laguito hasta el bulevar Colosio, y hasta el momento han cumplido cabalmente con la tarea… Se acabó el invierno, y solo dos días fríos se tuvieron. ¡Solo dos! Esto es el acabose… Ya se inició la reasignación de becas. Lo bueno es que a los nuevos beneficiados se les está avisando vía telefónica, para que así no haya broncas de que no se enteraron. Y sin querer criticar de mala gana, creo que eso se debió haber hecho desde el principio. Ojala sirva de experiencia para la próxima.

