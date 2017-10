Defiende Zorrilla la legalidad

Tendencias Oscar Contreras Nava Hace unos días, el empresario Adrián Oseguera Kernion, acudió a la presidencia municipal de Ciudad Madero a quejarse con la...

Tendencias

Oscar Contreras Nava

Hace unos días, el empresario Adrián Oseguera Kernion, acudió a la presidencia municipal de Ciudad Madero a quejarse con la Contralora, Diana Fernández Díaz, porque el Secretario del Ayuntamiento, Jonathan Ruiz Álvarez, le ha negado en varias ocasiones su Carta de Residencia y asegura que esto es parte de una estrategia, para que no sea el candidato de Morena a la presidencia municipal.

Nada que ver. Se sabe que no le han dado este documento, porque no cumple con los requisitos del Código Municipal, ya que no ha vivido en esta ciudad el mínimo de tiempo que se establece, para que le otorguen este documento.

Aunque también es importante comentar que Oseguera Kernion le debe, desde hace 15 años a la administración de Madero, más de 25 millones de pesos por el impuesto predial y cuando los notificadores lo han ido a buscar a su casa y oficinas, sus empleados les dicen que ya no vive en este municipio.

De tal manera, que ahora cuando solicita su Carta de Residencia pues no se la dan, porque existen dos simples razones de mucho peso: No vive en Madero y no quiere pagar el predial. Así de simple.

Habremos de recordar que Adrián Oseguera es uno de los muchos empresarios de Madero que por la inseguridad que se vivía en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas en la época de los gobiernos priistas, salió huyendo hacia el sur de Texas a donde se fue a vivir y hasta consiguió la residencia de los Estados Unidos, para invertir por aquellas tierras.

Pero ahora, que la zona sur ha vuelto a tener un poco más de seguridad, tranquilidad y paz, gracias al trabajo que realiza el gobierno del estado y el municipio, en coordinación con la Fuerzas Federales, Ejército Mexicano y la Marina, los empresarios como Oseguera están volviendo a la zona conurbada y esto ha sido una excelente noticia, porque se espera que inviertan en nuevos negocios y generen más empleos.

Sin embargo, esto a los empresarios que están volviendo, no les garantiza su participación en las próximas elecciones, no cumplen con el Código Municipal y en el caso de Oseguera, es muy lamentable y la gente lo siente mucho, porque no será el candidato de Morena a la alcaldía de Madero, ya que sus adversarios de inmediato lo impugnarían al no tener la Carta de Residencia y las autoridades electorales le quitaría su candidatura.

Así que este intento por participar en el escenario de la política local merece repetirlo en la próxima elección, allá por el 2021, pero siempre y cuando se quede a vivir en Madero y continúe trabajando por el bien del municipio, promoviendo la cultura o creando fuentes de empleo, así como lo hace en McAllen, Mission y puntos circunvecinos.

De igual manera, sería muy bueno que para la próxima ocasión se asesore mejor, ya nadie lo puso al tanto de los requisitos que debía cumplir para que le dieran su Carta de Residencia, ya que sin esta nunca se podrá registrar como candidato a la alcaldía.

Claro que esperamos que Adrián Oseguera Kernion ya no haga berrinches, regularice su estancia en la ciudad y le pague de una vez el predial al ayuntamiento, para que pueda participar en política, porque si aún que cree que las viejas mañas de antes continúan en Tamaulipas, pues se equivoca y tendrá que cumplir con lo que marca Código Municipal, sí quiere algún día participar. Así de simple.

En fin, el presidente municipal de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, no lo ve ni lo oye y mucho menos busca afectarle su carrera política, lo único que hace es cuidar que se cumpla la legalidad en el municipio, así como lo ha ordenado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca cuando ha dicho, que su principal objetivo es devolverle a Tamaulipas su grandeza, con paz y seguridad y un Estado de Derecho fuerte. Ni más ni menos.

Para finalizar, el empresario Juan Manzur Oudie dice que analizó muy bien su salida del PRI y decidió que conseguir la candidatura independiente era el mejor camino.

Sin duda que Juan tiene mucha confianza en que la gente lo apoye y es muy optimista cuando cree que lo harán gratuitamente, pero él sabe muy bien que así no se trabaja en la política y más cuando acostumbraron a los electores a vender su voto por dinero o una despensa.

Ya veremos cómo le va en esta nueva etapa, porque sus “amigos” aseguran que difícilmente sacará las firmas para alcanzar la candidatura y si lo hace, lo cual será un milagro, no están dispuestos a tirar su dinero a la basura. ¿Cómo la ven?

Apunte final. El ex gobernador Eugenio “Geño” Hernández Flores no será enviado a un Penal Federal porque se amparó para no ser trasladado y seguirá en el Penal de Victoria.

Lo único que buscaba el gobierno de Tamaulipas es que estuviera en un lugar más seguro y lo paradójico del asunto es que su sexenio no construyó el nuevo Penal, porque desviaron los recursos y existen muchos problemas por el hacinamiento de reos.

Así que Hernández Flores estará padeciendo una travesura del destino, ya que cuando debió construir ese nuevo Penal, decidió desviar los recursos y nunca nadie se enteró dónde quedaron. ¿Cómo la ven?

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/

Me gusta: Me gusta Cargando...