Demuestra PRI su poderío

CHISMORREO POR ALMA NIGER Como en sus mejores tiempos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio muestras de poderío político, esto durante la asamblea estatal...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Como en sus mejores tiempos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio muestras de poderío político, esto durante la asamblea estatal celebrada el pasado sábado en Ciudad Victoria, y donde se eligieron 104 consejeros que representarán a Tamaulipas en la asamblea nacional del tricolor a celebrarse el próximo 12 agosto en la Ciudad de México. Más de mil priístas participaron en este evento en el que por primera vez, después de haber perdido la elección estatal, se manifestó la unidad partidista y las ganas de trabajar de manera conjunta con miras a las elecciones del 2018 en que no solo estará en juego la Presidencia de la República, sino también las senadurías, las diputaciones federales y las alcaldías (quedando pendientes las diputaciones locales para el 2019). Con esto se demuestra que en el PRI ya están conscientes de todo lo que han perdido ahora que son oposición en Tamaulipas y por lo tanto tienen que trabajar, y mucho, para ir recuperando terreno.

LOS QUE VAN POR NUEVO LAREDO

Y bueno por parte de Nuevo Laredo van como consejeros nacionales las ex diputadas locales Imelda Mangin Torre y Rosa María Alvarado Monroy; el regidor Jesús Valdez Zermeño; el dirigente local del PRI, Viviano Vázquez Macías; la ex alcaldesa Mónica García Velásquez y el ex contralor municipal, Enrique Álvarez del Rastrillo y Rojas, además de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona; el ex dirigente estatal del PRI, Ramiro Ramos Salinas; el ex alcalde Daniel Peña Treviño y Leticia Peña; estos últimos cuatro son de hecho consejeros nacionales permanentes del tricolor.

UNA MUJER PARA EL PRI DE NUEVO LAREDO

Al interior del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cobra fuerza la posibilidad de que el siguiente liderazgo de dicho instituto político recaiga en una mujer. Y es que hay voces que manifiestan que por estrategia es lo que mejor le conviene al tricolor, partiendo de la base de que en el principal partido de enfrente, es decir el PAN, lidera una mujer. Por lo tanto es conveniente también que el PRI se defina por una dama para estar en igualdad de circunstancias. Porque definitivamente se verá muy mal que un líder varón del tricolor se ponga al tú por tú, llegado el momento, con una dama azul. Quedaría muy mal. Es por eso, y por justicia en la equidad de género, que en el PRI de esta ciudad fronteriza empiezan a buscar una mujer.

ALGUNOS NOMBRES

Y entra este sentido hay que considerar que aunque son pocas las féminas que pueden figurar, las que están siendo contempladas cuentan con la experiencia para ello. Rosa María Alvarado Monroy, es una de ellas, quien de hecho sí está interesada en el cargo, y es de las que se mantienen fieles al partido. Imelda Mangin Torre es otra de las consideradas, que de la misma forma ha levantado la mano y trae interesantes ideas para renovar al partido en todos los sentidos. De hecho Imelda quedaría tan a la par con su contraparte panista, al llevar el mismo nombre. Ana Laura García de Anzaldua también podría ser considerada, sobre todo en caso de que su primo Oscar Luebbert Gutiérrez llegase a la dirigencia estatal del partido. Pudieran surgir más nombres, pero esto del cambio todavía va para largo, puesto que el actual dirigente, Viviano Vázquez Macías, culmina su período en febrero del año entrante.

EXITOSA “LA GUERRA DE LOS MEDIOS II”

Con gran éxito se llevó a cabo la función de box denominada “Guerrero de los Medios II” en la que periodistas de diversos medios de comunicación de la localidad se confrontaron en peleas de exhibición que fueron del agrado de los espectadores. El acto se llevó a cabo en la Arena Coliseo Papa Milo, que la verdad lució un gran lleno de personas que fueron a divertirse. El evento fue organizado por el grupo Comunicadores Unidos de Nuevo Laredo que dirige mi amigo Juan Guzmán Calderón y quien por lo visto es de los únicos líderes de organizaciones de periodistas (de tantas que hay) que está trabajando, realizando actividades para captar fondos y efectuar labores altruistas. Bien por él y los de su gremio, que por cierto todos y cada uno de ellos estuvieron colaborando, dando con esto muestras de estar bien unidos.

YA NO HAY ACTITUD UT

Muy agüitados se encuentran muchos alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) debido a que de la Rectoría les han prohibido emitir el grito que por mucho tiempo los ha caracterizado y es que el de “¡Actitud UT!”. Y es que si bien es cierto que dicho grito lo puso de moda el ex Rector, Fernando Castillo Villarreal, es un grito que se aplica en muchas UT´s. De hecho sucedió que hace poco que vinieron de visita unas personas de la Universidad Tecnológica de Matamoros, se sorprendieron al no encontrar eco entre los alumnos cuando gritaron “¡Actitud UT!”, pero eso es porque se los han prohibido. ¿Y por qué se los han prohibido? Bueno porque se dice que dicho grito tiene tintes priístas, y con eso de que las nuevas autoridades educativas son panistas, pues quieren desaparecerlo. ¿Y los alumnos que culpa tienen? Que mal la verdad que se politicen las acciones en la cuestión educativa.

PARADOS LOS PROYECTOS EN LA UAT

Y donde también van de mal en peor es en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Social (FCACS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde aparte que la grilla está a millón (pese a que andan de vacaciones), nada que pueden avanzar con todos los proyectos que tienen pendientes como son los diversos edificios que están a medias, y que no han podido ser terminados por supuesta falta de presupuesto. Sin embargo para nadie es desconocido que la UAT tiene suficientes recursos, solo que se los han estado gastando en cosas banales, como es el caso de la compra de aviones, barcos y quien sabe que tantas cosas más por parte del Rector Enrique Etienne Pérez Del Río, quien la verdad ha quedado a deber como representante de la máxima casa de estudios de la entidad, y que no sabemos porque lo mantienen en el cargo, pese a su incapacidad. Pero bueno el caso es que ya llega otro semestre más a la UAT y nada que se avanza en esos proyectos pendientes que ya van para más de cinco años varados.

LA MEDIOCRIDAD EN SU ESPLENDOR

La nueva derrota sufrida por la Selección Mexicana de Fútbol, ahora en contra de Portugal por el tercer lugar de la Copa Confederaciones, demuestra una vez más la mediocridad del equipo nacional. Pero como dicen “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, y la culpa la tienen quienes creen en el equipo, a sabiendas de que son unos fracasados, como igualmente culpa tienen los comentaristas televisivos que “inflan” a los jugadores, cuando en realidad son unos mediocres que juegan como nunca y pierden como siempre. Y claro, el gobierno también contribuye aplicando la máxima de “al pueblo pan y circo”. Así ha sido, es y será, por los siglos de los siglos. Amén.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...