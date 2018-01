Desarraigados en el PRI

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García ¿Qué idea estaría pasando por la cabeza de, BLANCA VALLES RODRIGUEZ, al momento en el que el...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

¿Qué idea estaría pasando por la cabeza de, BLANCA VALLES RODRIGUEZ, al momento en el que el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, revelaba una parte de la sumatoria millonaria que a la fecha representan las irregularidades cometidas por el último gobernador priista de la entidad, EGIDIO TORRE CANTU?

El rostro de la otrora poderosa dirigente sindical, por supuesto en administraciones tricolores a las que pertenece, aunque presuma el chaleco azul emblemático del actual gobierno, lo decía todo.

BLANCA, ya no quiere camote y si se ha de cortar la cabeza de su entonces protector en lugar de la suya, mejor que sea, EGIDIO TORRE CANTU, el que pague todas las fechorías cometidas durante su gestión y con él parte de la banda que atracó y dejó en bancarrota a Tamaulipas.

Y tiene razón el mandatario estatal, cuando dice que su gobierno se va a dedicar a trabajar en favor de los tamaulipecos y que serán instancias, como la Fiscalía Anticorrupción, así como la Contraloría quienes se encarguen de llevar a cabo las indagatorias y procedan, en su caso, contra el ex mandatario.

Por lo pronto la sumatoria de 10 mil millones de pesos en que se calculan las irregularidades detectadas por la pasada administración ya dan pie a que se actúe contra el hombre del mostacho y sus principales cómplices.

La población tamaulipeca celebraría que se proceda, encarcele y despoje de toda la fortuna mal habida a, EGIDIO TORRE CANTU, sería una especie de justicia general a la sufrida economía de las familias tamaulipecas.

Máxime cuando en una franca actitud de reto a quien ahora gobierna Tamaulipas sigue dándole línea a los directivos de su partido para que se imponga a los candidatos afines, muchos de los cuales cumplieron funciones durante su gestión.

Y lo hace desde una de las zonas económicamente más poderosas del país, donde, EGIDIO TORRE CANTU, presume las riquezas logradas y sin que, hasta el momento, se le toque ni con el pétalo de una flor.

UNA TRAS…De viles desarraigados no bajan a, ALVARO VILLANUEVA PERALES y ANTONIO MARTINEZ TORRES, además de simples “cartuchos quemados” militantes del PRI, al enterarse que dicho par podría ser tomado en cuenta en la lista de candidatos a diputados federales.

El primero, como bien se sabe, con años viviendo en una ciudad del vecino país del norte, en tanto que el segundo queriendo que se olvide su fracaso como operador político del fallido candidato a gobernador, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, que intenta ir por una segunda oportunidad, ahora pidiendo mano para ser candidato a Senador del PRI.

El único que se salvaría de la “chamuscada” es el empresario radiofónico, ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, por su persistencia en levantar la mano, pero además por contar con el capital económico necesario que exige el PRI como condición de pago a quienes pretendan una posición.

Y aunque en el caso de, JOSE MANUEL ASAD MONTELONGO, es muy distinto, pues se le concibe como un próspero empresario, un ex funcionario federal destacado y probo, pero en terrenos electorales ya suma una derrota, aquella cuando pretendió buscar la senaduría y sucumbió ante el PAN.

UNA TRAS…JESÚS ALEJANDRO OSTOS GARCIA, causará alta como Secretario Técnico del Gobierno que encabeza, JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE.

El ex director del DIF Estatal, ex Secretario de Desarrollo Social y ex Delegado Federal en esa misma dependencia es de las personas con mejor cartel, con relación a quienes en mal momento fueron incorporados al equipo de “asesores” y cobraron sin hacer nada, entre estos, HOMAR ZAMORANO AYALA, MARIO ZOLESSI, por citar solo algunas “rémoras”.

La experiencia acumulada en el servicio público será uno de los mejores ingredientes que aportará el amigo, JESUS ALEJANDRO OSTOS GARCIA, al gobierno de, “CHUCHIN” y se produce en un momento crucial en la vida política y electoral, permitiéndole corregir el rumbo a quien busca reelegirse.

