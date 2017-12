Desbandada en el PRI Nuevo Laredo

DESDE LA FRONTERA POR PEDRO NATIVIDAD Si algunos pensaban que el PRI Nuevo Laredo tendría alguna posibilidad de unidad y de ahí partir para...

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Si algunos pensaban que el PRI Nuevo Laredo tendría alguna posibilidad de unidad y de ahí partir para llegar fortalecidos para las elecciones del 2018, la salida del ex alcalde, Ramón Garza Barrios, vino a darles el tiro de gracia y acabar con todas esas aspiraciones.

Ramón no es cualquier militantes, es quien manejaba el grupo de poder más fuerte, el que siempre se impuso en las decisiones de las elecciones pasadas.

Una vez que Ramón abandonó el barco priísta, se espera una desbandada de militantes que son fieles seguidores del ex alcalde y que seguramente ya están siendo considerados para el proyecto político en encabezará en su nuevo partido, MORENA.

En los próximos días se espera que Ramón Garza Barrios ofrezca una conferencia de prensa para anunciar su salida definitiva del PRI Nuevo Laredo y con ellos vendrá esa desbandada, no solo de priístas, si no de algunos ex priístas que se fueron al PAN en las elecciones pasadas y que ahora buscarán una nueva oportunidad de llegar a una nueva administración.

Ramón cuenta con grandes priístas que le darían su respaldo, como el también dos veces alcalde, Horacio Garza Garza y el ex diputado local, Héctor Canales, y todos aquellos priístas que fueron funcionarios en su administración y que algunos ahora ocupan puestos claves en las delegaciones federales.

Con la salida de Ramón se encienden los focos rojos en el PRI y esas las posibilidades de ganar la presidencia municipal en el 2018 disminuyen.

SECTORES Y ORGANIZACIÓNES SE REBELAN CONTRA GUAJARDO

Pero no solo el caso Ramón Garza Barrios le asesta un balazo en la cabeza al PRI Nuevo Laredo, también, el mismo jueves, los líderes de sectores y organizaciones se reunieron, alzaron el puño y gritaron a los cuatro vientos que nadie podrá ordenarles cómo actuar, en clara rebeldía en contra de la dirigencia municipal y sobre todo contra la dirigencia estatal que dirige Sergio Guajardo.

“Unidad, unidad”, gritaban los militantes de la CTM, CNOP y CNC, de Félix Alberto Alemán, Benjamín García Marín y Alejandro López Robles, respaldadas por las organizaciones Leandro Valle, Corriente Solidaridad, Frente Estudiantil, Jóvenes de México en Revolución, México Libre y Juntos Podemos.

El mensaje fue claro por parte de secretarios generales, líderes y militantes, no existe un gobernador, ni un alcalde priísta y por ello nadie puede ordenarles, esto después de no querer reconocer su liderazgo.

“Si el partido no quiere recocernos, para eso estamos las bases, para eso estamos los sectores”, fue el mensaje del líder de la CNOP, Benjamín García Marín, quienes juntos arroparon al líder de la CTM, Félix Alemán.

Con esto se reafirma que el priísmo neolaredense está molesto, decepcionado y en contra de las malas decisiones del líder estatal, Sergio Guajardo, quien desde que tomó el poder ha hecho hasta lo imposible por vengarse de la militancia local, por haber apoyado a su contrincante Oscar Luebbert.

El priísmo neolaredense está en contra de Sergio Guajardo, por haberlos hecho un lado e imponer a Eliseo Castillo, quien no ha tenido más remedio que obedecer las ordenes del de Ciudad Victoria.

TAMBIEN SE LES VA MIRANDA

Y para rematar, también podemos dar por hecho que otro fuerte elemento del PRI Nuevo Laredo podría abandonar el barco, junto con sus seguidores.

Este viernes, acudió ante la autoridad electoral Jorge Luis Miranda Niño, para registrarse como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Nuevo Laredo.

Jorge Luis es familiar del gran abogado y fuerte pilar priísta Juan Fernando Miranda, quien pretendía que su partido el PRI le diera la oportunidad de ser candidato a presidente municipal, pero por problemas legales tuvo que dejar a un lado esa aspiración.

Sin embargo, al ver que su familiar va en busca de esa candidatura por la independiente, no dudaría en darle todo su apoyo, y pedirle a su gente que le ayuden.

Jorge Luis Miranda Niño es un buen elemento, abogado de presión y un personaje nuevo en política, con muchas ganas de sobre salir y ayudar a los neolaredenses.

EN EL PRI ESTATAL TAMBIEN ESTAN ENOJADOS

Y no solo en Nuevo Laredo los priístas están enojados con su líder estatal Sergio Guajardo, en Ciudad Victoria, en el PRI estatal, los empleados andan que no los calienta el sol.

Resulta que este viernes fue día de pago de quincena y decepcionado vieron que solo le dieron su sueldo y de su aguinaldo no hubo nada.

Hasta acá sonó el celular, para acusar que lo único que les dijo el tesorero Eugenio Benavidez, es que no hay dinero, así que por lo pronto no hay aguinaldo.

Con todo esto, Sergio Guajardo está demostrando que le quedó grande el puesto y que el haber ganado solo fue para mal del PRI Tamaulipas, principalmente del PRI Nuevo Laredo… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

Comentarios pedropnatividad@gmail.com

