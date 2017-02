¡¡¡Dicen que fue Lydia, no Gabriela!!!

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

El delegado del ISSSTE en Tamaulipas y el director de la Unidad de Medicina Familiar del instituto en Victoria, JUAN GUILLERMO MANZUR ARZOLA y MARIO ALFREDO LÓPEZ VELAZCO, respectivamente, se mantienen en el ojo del huracán, tras los lamentables hechos en los que un derecho-habiente falleció por falta de atención médica.

La persona de la tercera edad asistió por la mañana al área de consulta externa y al cabo de unos minutos se desvaneció ante decenas de testigos, pero como a esa hora no iniciaban las consultas y tampoco había personal que en todo caso le hubieran brindado los auxilios que ameritaba, finalmente falleció.

Negligencia, descuido, irresponsabilidad, apatía o como Usted quiera y guste llamarlo, pero el caso dará mucho de qué hablar, si familiares de la víctima interponen una formal denuncia ante las autoridades competentes, exigiendo se investigue y se castigue a quien pudiera resultarle culpabilidad.

Dándole vuelta a la página, JUAN ANTONIO ORTEGA JUÁREZ, director de Enlaces Regionales de la Secretaría General de Gobierno en el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ, es el nuevo Secretario del Ayuntamiento del gobierno capitalino que encabeza ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.

El excoordinador de Participación Ciudadana, y Primer Síndico en el trienio 2005- 2007, que presidió el hoy magnate inversionista texano ÁLVARO VILLANUEVA PERALES, fue electo en la sesión extraordinaria de cabildo celebrada ayer, en lugar de ARMANDO NUÑEZ MONTELONGO.

Nos trasladamos a nuestra tierra natal, la ciudad de Matamoros, donde JAVIER RICARDO GONZÁLEZ GAMBOA se estrena como titular de la oficina de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en lugar de JOSÉ DE JESÚS AGUIAR JIMÉNEZ, quien el pasado mes de octubre pasado renunció para ocupar la Dirección de Alcoholes del municipio.

En radical cambio de pichada, no obstante los sonrientes boletines y declaraciones de funcionarios estatales y federales, los trechos carreteros tamaulipecos siguen representando grave peligro y convertidos en escenario de delitos de alto impacto encasquetados al crimen organizado.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno han intentado tapar el solo con un dedo, sin embargo, los asaltos, secuestros y asesinatos continúan a la orden del día, considerado entre los tramos con mayor riesgo Los rayones- La Joya, de carretera Victoria- Matamoros.

Si el dato no anda errado, al inicio de semana, justo en el camino interestatal que conecta “La Joya” con Méndez y Burgos, fueron plagiados dos empleados de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y ayer aparecieron ejecutados en el vecino estado neoleonés, en un paraje solitario del camino a China, Nuevo León.

Otro lamentable suceso ocurrió en el mismo tramo de la carretera a Matamoros, pero a la altura del poblado Tres Palos, por parte de sujetos que viajaban en dos camionetas y que a punta de bala detuvieron al vehículo en que viajaba un hombre y una mujer. La policía no ha oficializado la versión, sin embargo, trasciende que el grupo armado se llevó al conductor y hasta ahora se desconoce de su paradero y la suerte que pudo haber corrido.

Por supuesto, lo arriba escrito nada tiene que ver con el lamentable fallecimiento del político tamaulipeco FABÍAN ÓSCAR CANALES LÓPEZ, acaecido ayer por la tarde, a consecuencia de un padecimiento que lo mantuvo hospitalizado en las últimas semanas.

“El Pato” CANALES fue presidente municipal de Miguel Alemán en el periodo 1884- 1986, época del gobernador EMILIO MARTÍNEZ MANOUTOU, y Jefe de la Oficina Fiscal en la administración de EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES.

Y para que luego no salgan con que a “chuchita la bolsearon”, el titular de la Contraloría Interna de los “vientos del cambio”, MARIO SORIA LANDEROS, explica que el personal no incurre en amonestación o castigo si utiliza el vehículo bajo resguardo para realizar mandados personales, pero sí si le dan uso para viajar o ir de compras al extranjero.

A propósito, ahora resulta que la Secretaria de Finanzas, MARÍA GABRIELA GARCÍA VELÁZQUEZ, no es la que cruzó a McAllen, Texas, en una camioneta del Gobierno del Estado, sino quien en esa ocasión se pasó por el arco del triunfo el reglamento para el uso y control de vehículos oficiales, y de “shopping” a los Estados Unidos, es la titular de la Secretaría de Salud, MARÍA LYDIA MADERO GARCÍA.

En la sección humorística va el mega “mamer” chascarrillo, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que envió nuestro compadre, el médico ALFONSO DANIEL RAMÍREZ GARZA. Y que dice: Le pregunta el niño a su padre: – Papi, ¿qué es el humor negro? El papá le responde: ¿Viste la mujer que vive al frente? – No, papá…soy ciego. – ¡¡¡Bueno, eso!!! Juuuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA participó en el sexto y último foro de consulta ciudadana que se desarrolló en la ciudad de Reynosa, para conocer las opiniones que sustentarán el Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022 que regirá las acciones de su administración y fecha límite para su presentación el 30 de marzo.

El evento tuvo lugar en el Centro Cultural de esa localidad y entre los más de tres mil asistentes: ALEJANDRO MOYA GARZA, GUADALUPE AGUIRRE DE LEON, ANABEL RIVERA TREVIÑO, JOSÉ RÍOS SILVA y JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, presidente municipal, respectivamente, de Burgos, Cruillas, Méndez, San Fernando y Río Bravo.

También pasaron lista de presente los alcaldes de la “frontera chica tamaulipeca; ROBERTO GUSTAVO GONZÁLEZ HINOJOSA, ROSA ISELA CORRO ACOSTA, EDELMIRA GARCÍA DELGADO y JORGE NAVARRO GARZA, de Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, así como la anfitriona MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

En otro rollo, verdad, especulación o simplemente ganas de intranquilizar a sus adversarios partidistas, el caso es que en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, concretamente en Altamira, auguran la renuncia de destacados priístas que se irían a MORENA, para apoyar el proyecto político de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

A nosotros no nos crea, pero los rumores involucran a JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVÁEZ y al también exalcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS, además a CARLOS JAVIER GONZÁLEZ TORAL y ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, diputado local por la LXII y LIX Legislatura, respectivamente.

En el mismo exsólido sur se dejó ver el secretario General de Gobierno, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, en calidad de “apaga-fuego”, para tranquilizar a los ciudadanos que han encabezado las marchas y bloqueos en instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Los coordinadores del Congreso Nacional Ciudadano que por más de treinta horas mantuvo el plantón en contra de la terminal de almacenamiento y Despacho de la Refinería Madero, JORGE GUAL LÓPEZ y NÉSTOR TRONCOSO GONZÁLEZ, exigen una solución al problema y si es posible una audiencia con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

El funcionario estatal les hizo ver que el gobierno de los “vientos del cambio” tiene interés en establecer acuerdos con las organizaciones que protestan en contra del gasolinazo, y les recalcó; “Mi presencia aquí es una muestra que hay voluntad política. Nos interesa la estabilidad, sabemos que hay problemas, independientemente si hay razón o no, solo me permití acceder al dialogo, platiqué con PEMEX nos interesa establecer un puente de comunicación con los actores”.

El político blanquiazul admitió que ese tipo de manifestaciones afecta la tranquilidad en el estado, pero que por la vía del diálogo se logra la paz y el orden.

El que parece no entra en razón es RAMÓN HERNÁNDEZ MANRÍQUEZ, dirigente de microbuses, aquí en la capital y desoyendo las declaraciones del Ejecutivo estatal, en el sentido que no hará incremento a las tarifas del transporte público en Tamaulipas, insiste en que de perdido les autoricen un peso.

El espacio acaba, pero queda comentar que los mentados “Correcaminos” de la UAT, anoche volvieron a perder como visitantes, esta vez en el Estadio “Jalisco, juego correspondiente a la jornada VII del “Clausura 2017”,” con marcador de tres goles a dos y ante Leones Negros de la UdeG, que dirige JOEL “El Tiburón” SÁNCHEZ RAMOS.

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, mañana viernes, a DIANA BELINDA RAMÍREZ, profesora tulteca que imparte clases en el puerto jaibo; al tampiqueño OSWALDO RIVERA DÍAZ, y a los victorenses, ELSA QUINTERO, ADRIANA DE LEÓN GUTIÉRREZ y JUAN MANRÍQUEZ SALDAÑA.

También felicitamos por su onomástico, pero el sábado, a la exdirigente del PRI Victoria, LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR; los periodistas, LOURDES LOZADA FERNÁNDEZ, MIGUEL ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ y JUAN EDY PINTOR, de esta capital, Altamira y Tampico, respectivamente; ANABELLA SALDIVAR AMÍN, editora de suplemento dominical que publica un diario de la localidad, y a la también victorense, LOURDES ARANDA.

Igual a MARTÍN ENRIQUE DE LA GARZA CHAPA, exsubdirector del área de Impuesto Predial del Ayuntamiento de Nuevo Laredo; a su tocayo, el abogado victorense ENRIQUE SALAS LIMÓN; MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA, del restaurant “Gambas” de esta capital, así como a LOURDES SAUZ MANCILLA y JESSICA MORENO, de Madero, Matamoros, respectivamente.

Es hora de poner el punto final, pero antes “La mexicana y el torero”, chistorete que firma el ingeniero JOSÉ ÁNGEL RÍOS CEPEDA.Y que dice: La joven mexicana viaja a Madrid, España y para obtener la ciudadanía acepta casarse con Manolo, un torero católico muy conservador, que en la noche de bodas se decepciona profundamente cuando comprueba que la muchacha no es virgen. Muy enojado reclama: – ¿Por qué no me confesaste que no eras virgen? – Y tú, ¿por qué no me dijiste que tenías un sólo testículo? El lidiador, indignado, le responde: – Pero mujer, ¡¡mira que lo mío fue una cogida de toro!! – ¿Ah, sí? Y tú qué crees que fue lo mío, grandísimo pen#$dejo…¡¡¡¿una pedrada?!!! Juuuar juar juar juar.

