DIPUTADOS LOCALES LE HACEN AL DESPISTADO Dado a que este lunes ninguno de los tres diputados locales que representan a Nuevo Laredo acudió la...

DIPUTADOS LOCALES LE HACEN AL DESPISTADO

Dado a que este lunes ninguno de los tres diputados locales que representan a Nuevo Laredo acudió la mañana de este lunes a la ya tradicional conferencia de prensa que ofrece en este día el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar (pese a que se comprometieron a que cuando menos uno estaría presente), la situación dio pie a pensar que decidieron no ir a fin de no enfrentar los señalamientos de la prensa por haber aprobado las reformas al Código Penal que tanta polémica han causado, y que por cierto ya fueron suspendidas en su aplicación por el Ejecutivo Estatal, dado a que se harán algunas modificaciones para aclarar que no se coartará la libertad de expresión. Sin embargo la realidad es que tanto Carlos De Anda Hernández, como Brenda Cárdenas Thomae y Glafiro Salinas Mendiola, salieron este mismo lunes muy temprano con rumbo a Ciudad Victoria, para precisamente estar al pendiente en torno a este asunto, y atender otras cuestiones legislativas, pues esta semana tienen mucho trabajo. Sin embargo ninguno de los diputados locales de Tamaulipas se está salvando a las críticas por el hecho de que aprobaron muy al vapor dichas reformas, y ahora se ha tenido que recular al respecto, lo que no los deja bien parados. Y eso incluye a los de todos los partidos, pues todos estuvieron metidos en el ajo.

PROPORCIONARÁN TARJETA DE DESCUENTOS

Para el próximo miércoles está programado que el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, presente la Tarjeta Ciudadana, con la cual los poseedores podrán obtener descuentos en diferentes trámites municipales, así como en 50 establecimientos comerciales que estarán participando en el programa que se creará para tal efecto. El alcalde informó sobre esta situación en la conferencia de prensa de este lunes, indicando que esto forma parte de un servicio más hacia la ciudadanía, a fin de que se vean favorecidos con más apoyos. De hecho es probable que más empresas se unan más adelante. El miércoles se darán a conocer todos los detalles al respecto.

CREA CABILDO NUEVA COMISIÓN

El regidor Gerardo Peña Maldonado fue designado presidente de una nueva comisión creada por el gobierno municipal, a petición del gobierno del estado. Se trata de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, mediante la cual se espera coordinar variadas acciones con el gobierno del estado, que también cuenta con dicha comisión, bajo la tutela de la Secretaría General de Gobierno. Como secretaria de la referida comisión quedó la síndica Dorina Lozano Coronado, en tanto que como vocales están Juana Isidra Mata García, Gustavo Adolfo Mondragón Bolado, Silvia Fernandez Gallardo Boone, Imelda Sanmiguel Sánchez y Manuel Canales Bermea. Asimismo como enlace de dicha comisión se designó a Claudia Marina Velasco Esperón, actual Secretaria de Administración. De esta forma Gerardo Peña se convierte en el regidor con más comisiones dentro del Cabildo.

INICIA PRE-NACIONAL DEPORTIVO EN EL TEC

Dio inició el LXL evento Pre-nacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Región Norte Zona III que reúne a deportistas de ciudad Acuña, Fresnillo, Monclova, Piedras Negras, Reynosa, Matamoros, San Pedro de las Colonias y la Región Carbonífera. Correspondió al regidor Juan José Zárate Quezada, presidente de la Comisión de Deportes, a nombre del presidente municipal Enrique Rivas, dio la bienvenida a más de 200 estudiantes deportistas que durante toda esta semana competirán en las disciplinas de béisbol, basquetbol, futbol y Volibol.

SEIS MESES SIN JEFES ALGUNAS DEPENDENCIAS

Ya se cumplieron los primeros seis meses del gobierno del estado y aún no se nombran titulares en algunas dependencias estatales. Entre las que faltan por contar con nuevos jefes se encuentran el ITAVU, el CONALEP, el CREDE, las Oficialías del Registro Civil 3 y 4, el ITEA, entre otras. Urge que se proceda al respecto o que de plano se ratifique a los actuales encargados de las oficinas, ya que en algunas dependencias, como el ITAVU, las labores están detenidas, en parte también porque no se les ha destinado presupuesto, y pues claro que eso afecta a los ciudadanos.

CIERRA PERIÓDICO POR INSEGURIDAD

Lamentable sin duda alguna el cierre del periódico El Norte de Ciudad Juárez, esto debido a que no hay garantías para que dicho medio informativo pueda ejercer el periodismo con profesionalidad. En ese periódico laboraba la periodista Miroslava Breach, quien fue asesinada el pasado 23 de marzo por supuestamente informar situaciones relacionadas con el crimen organizado. Para la historia quedará la última edición del periódico El Norte de Ciudad Juárez, aparecida el pasado domingo, con la leyenda ¡Adiós! como despedida, y con un mensaje del director Oscar Cantú Murgía, en el que hace notar su decisión de cerrar el medio.

ADIVINANZA

¿Quién es el director de una oficina municipal situada en el edificio del Palacio Municipal al que sus subalternos le apodan “El Chocolate”? y no precisamente porque este prieto, sino porque “todo le choca y nada le late”. Dicen que ya no lo aguantan, pues aparte también le dicen el “Aladino”, por aquello de que “tiene un genio terrible”, jejeje.

LO ÚLTIMO

Un montonal de motociclistas partieron la mañana de este lunes con rumbo a diversas partes del país, como parte de un rally motociclista en el que participan y que culminará en Oaxaca. El alcalde Enrique Rivas Cuéllar se encargó de darles el banderazo de salida… En las Juntas del Cabildo de Nuevo Laredo hay regidores que nada más hablan por hablar, por llamar la atención, cuando realmente no dicen nada interesante. La verdad dan pena ajena… No habrá vacaciones de Semana Santa para el personal municipal. Solo se les concederá el Jueves y Viernes Santo… Ya volvieron a subir los precios en la Birria de Don Beto. ¡Que barbaros, que careros se volvieron!… Nuestro más sentido pésame al amigo Rogelio González Santillán ante el sensible fallecimiento de su señora madre, Doña María Teresa Santillán de González. ¡Descanse en paz!

Pies

El Cabildo creó una nueva comisión que presidirá el regidor Gerardo Peña Maldonado.

Motociclistas arrancaron de Nuevo Laredo con rumbo al interior del país.

