Director de Hospital de a mentiras

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Una rara situación se vive al interior del Hospital General de Nuevo Laredo, toda vez que uno de los médicos del lugar anda diciendo que es el nuevo director de dicho nosocomio, siendo que todavía no recibe nombramiento alguno al respecto. Se trata del doctor odontólogo, Juan Manuel Ortegón, quien desde inicios de este año se anda presentando como tal ante propios y extraños, ¡incluso ante la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Lidia Madero! cuando esta vino en visita de cortesía a dicho hospital y el susodicho abiertamente le dijo que él era el nuevo director y Lidia se quedó con una cara de sorpresa, pues no sabía de su designación, y es más ni lo conocía. Lo peor del caso es que el mencionado doctor Ortegón ya hasta “nombró” como “subdirectora” a la doctora Gladys Cano y como “administrador” a un tal Hugo Mendoza, ¡siendo que no tiene dicha facultad! Y tanto Gladys como Hugo andan igual de creídos en tal farsa, que también ya se presentan como tales ¡sin tampoco haber recibido nombramiento alguno! Hasta donde se sabe el doctor Mario Pérez Coss sigue siendo el director del Hospital General, y se ignora que enredo traen los ya mencionados.

LLEVANDO AGUA A SU MOLINO

Y en todo este embrollo se siguen generando situaciones anómalas que definitivamente la Secretaría de Salud tiene que aclarar. Y es que se sabe que la doctora Gladys Cano ya habló a Ciudad Victoria “exigiendo” mejores atenciones para el hospital, y pues la mandaron por un tubo, ya que no se le reconoce como subdirectora. Y en todo esto también está involucrado Luis Zúñiga, quien es el líder de los trabajadores sindicalizados del nosocomio, y a quien se señala de estar detrás de Ortegón, en un claro afán de manipularlo en caso de que éste realmente asuma el cargo. De hecho Zúñiga tiene en contra a gran parte del personal del hospital dado a que como líder no ha funcionado, y enseñó muy pronto el cobre. Solo lo apoyan unos cuantos entre ellos un tal Rubén Valtier Ortiz, del área de limpieza, quien es el que se queja de todo, en lugar de ponerse a limpiar debidamente el edificio. Interesante lo que está pasando en este hospital, con tanto “acelerado” que busca llevar agua a su molino, aprovechando los vientos de cambio.

LUCHA YAHLEEL ABDALA POR HOMOLOGACIÓN

Muy aplaudida ha resultado la intervención que la diputada federal Yahleel Abdala Carmona tuvo en la Cámara de Diputados, exigiendo la homologación del precio de la gasolina en la frontera norte de México, con la frontera sur de Estados Unidos, pues es clara la desventaja en el lado mexicano, lo que está propiciando que muchos mexicanos carguen combustible en el lado americano, pues resulta hasta un 40 por ciento más económico, y con ello se genera fuga de divisas. Desgraciadamente no todos los diputados apoyan dicha medida, al no vivir justamente en la frontera y no conocer la problemática en esta zona.

NO TODAS LAS GASOLINERAS CERRARON

Por cierto que no todas las gasolineras de Nuevo Laredo suspendieron sus actividades este miércoles, como previamente lo anunció el dirigente de los empresarios del ramo, José Luis Palos Morales. Se estima que fueron alrededor de 30 las que se unieron a dicha medida, de las poco más de 50 que hay en la ciudad. Fueron prácticamente gasolineras de empresarios locales, pues los de consorcios nacionales operaron de manera normal. Como quiera sí pusieron a parir cuates a varios automovilistas, quienes por cierto no tienen la culpa, pero es la manera de presionar de los gasolineros para que se le baje el precio a la gasolina en la frontera y sobre todo desaparezca el esquema del engorroso subsidio.

UN EMBROLLO LO DE NO TRAER PLACAS

Tal y como se anunció, este miércoles se instalaron los primeros retenes por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad a fin de exhortar a los automovilistas que traen vidrios polarizados en sus vehículos, a que se los quiten, y los que no traen placas, que se las pongan. Se supone que son advertencias nada más, que las multas vendrán más adelante. Sin embargo este mismo miércoles el regidor Jesús Valdez Zermeño se mostró en contra de que se vayan a ejercer multar, considerando que esto promoverá la extorsión por parte de los agentes viales, y que en la próxima Junta de Cabildo pedirá que no se apliquen sanciones. Ahora bien, en el caso de los vehículos sin placas ¿cómo se le piensa hacer? Y es que sucede que la mayoría de los vehículos americanos que ahora se venden, ya no traen placas, y ponerles otras que no corresponden a la unidad, representa un delito, considerando que las autoridades ahora tienen acceso al padrón vehicular americano. Para ponerles placas tendrían pues que legalizar los vehículos, y eso cuesta mucho. Se requiere pues una campaña especial de legalización de unidades motrices, y el gobierno federal no quiere apoyar en este sentido. Entonces ¿cómo carajos se le va hacer?

OFERTARÁN DESPENSAS A BAJO COSTO

En breve el gobierno del estado habrá de establecer un programa de venta de una canasta básica a bajo precio, esto a fin de apoyar a las familias que menos tienen. Así lo ha adelantado Rosalía Zaldívar de Rosas, delegada de la Secretaría de Bienestar Social (SEBISOL) de Tamaulipas en Nuevo Laredo. Dijo que este programa será completamente ajeno al tradicional de entrega de despensas por parte de la misma SEBISOL, y cuyos apoyos son gratuitos, y en los que por cierto se está haciendo una depuración de la lista de beneficiados, toda vez que hay muchos que ya no existen y otros que la verdad no requieren tanto del apoyo. Pero tocante a la despensa que se venderá, esta contará con lo básico y se ofrecerá a un precio accesible. Cabe citar que esto forma parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía ordenados por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

PELEAS DE BOX

Una muy buena cartelera boxística ha preparado la Arena Coliseo Papa Milo para este viernes 17 de febrero a partir de las ocho de la noche. Habrá cuatro peleas entre púgiles neolaredenses y del estado de Coahuila. La pelea estelar será de Alejandro “Gordo Lara” contra José Luis “El Boxer” Fabela, pactada a seis rounds, mientras que la semifinal será entre mujeres siendo Nuevo Laredo representado por Daniella “La Reina” Lozoya contra Hedna “La Hielera” Maltos. Homero “Coloradito” Medina contra Jorge Muñiz y Christian Piñonez contra Evaristo Rivera, complementan la cartelera. Aparte habrá cinco exhibiciones tipo olímpico. A ver si no me le maltratan mucho la carita bonita a nuestra reinita. Como siempre Papa Milo promoviendo el deporte.

LO ÚLTIMO

En su sesión de este miércoles los integrantes del pleno legislativo del Congreso del Estado de Tamaulipas aprobaron la creación de la Comisión Ordinaria de la Familia mediante la cual se atenderán y vigilarán los temas de carácter familiar de una manera especializada. De la misma forma se exhortó a los 43 Ayuntamientos, a que concluyan los trámites de donación de terrenos a diversas instituciones, para otorgar certeza jurídica a estos actos… De 64 negocios que fueron inspeccionados por personal de la COMAPA para ver si cuenta con las trampas de aceites y grasas, solo uno cumplió con el requisito. Por lo tanto a los otros 63 se les instó a poner dichas trampas… ¿Quiénes son los regidores que planean irse a la Ciudad de México a costa del erario público? Y sobre todo ¿qué carajos planean hacer en la capital del país? Veremos.

