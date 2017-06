Egidio mete mano en elección del PRI

CHISMORREO POR ALMA NIGER Ha trascendido que el pasado sábado 24 de junio hubo una reunión de priístas en un salón de evento de...

CHISMORREO

POR ALMA NIGER

Ha trascendido que el pasado sábado 24 de junio hubo una reunión de priístas en un salón de evento de Ciudad Victoria, con el objetivo de respaldar la candidatura de Sergio Guajardo Maldonado a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Supuestamente en dicho evento estuvieron alrededor de 80 consejeros estatales del tricolor, la mayoría gente del ex gobernador Egidio Torre Cantú, quien está moviendo sus hilos para imponer a “Checo” Guajardo como dirigente del partido y así seguir controlando, o más bien dañando, a dicho instituto político. Pero bueno allá los priístas si lo permiten. Lo cierto es que Guajardo Maldonado representa más de los mismos vicios del PRI, y así dicho partido lejos de recuperar lo perdido en las pasadas elecciones, se va a empinar más.

NO HAY IMPOSICIÓN NI LÍNEA: RAMIRO RAMOS

Ramiro Ramos Salinas, Subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ex dirigente del mismo instituto político en Tamaulipas, aseguró que no hay imposición ni “línea” para elegir al próximo líder del partido. Dijo que los consejeros tendrán libre albedrío al votar y que la elección será transparente, en una mampara, en una urna, en una votación individual. Dijo además que ve poco probable que vaya a darse una candidatura de unidad, pues son varios los interesados. Igualmente dijo que quien sea el elegido, deberá ser un presidente de tiempo completo para el partido, cercano a la militancia y que recorra los 43 municipios de la entidad. Bueno eso es lo que dijo Ramiro, ya cada quien sabrá si le cree o no.

ACLARAN LO DEL SUPUESTO COBRO EN LA CARRETERA

Ha quedado aclarado lo del supuesto cobro de cuota en la carretera nacional, en el tramo de la antigua garita del Kilómetro 26 a la entrada a la autopista. Sucede que nunca hubo tal situación, sino que hubo quienes malinterpretaron lo manifestado por la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona. Y es que Yahleel ya nos aclaró que lo que ella manifestó es que existe la posibilidad de que se amplíe la autopista Nuevo Laredo-Monterrey, creándose un nuevo tramo del Kilómetro 26 a la entrada a la actual autopista, con lo que habría un cobro adicional. Para ello vendrá personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a ver la posibilidad de dicho proyecto, que de hacerse, será muy aparte de la actual carretera y por lo tanto podrán usarlo quienes así lo deseen, y quienes no, pues seguirán circulando por el tramo normal. En este sentido cabe citar que no puede aplicarse un cobro por el uso de una carretera, sin que haya una opción de paso libre. Por eso es criticable que haya habido quienes se hayan “ganchado” con tan mala información.

FALTA UNA ESCUELA PARA CUMPLIR

Sólo falta una escuela para que el gobierno municipal de Nuevo Laredo que encabeza Enrique Rivas Cuéllar, cumpla con la promesa de atender a 100 instituciones educativas a través del programa “Mi Escuela Digna y Moderna”. Y es que este martes el munícipe llevó a cabo los apoyos 98 y 99, esto en las escuelas primarias “Naciones Unidas” y “Rebeca Gómez De la Cruz”, que comparten plantel en el fraccionamiento Benito Juárez. Ahí se invertirán poco más de 600 mil pesos en la impermeabilización de aulas, rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de bebedero y la electrificación de techumbre y teatro. Se espera que esta misma semana se ejerza el apoyo número 100, y en este sentido las autoridades municipales no han querido aún decir donde se aplicará dicho beneficio. Esperaremos pues para ver cuál es la escuela “suertudota”.

CHAMACOS ESTUDIOSOS

Los niños Giovanna Dariela Palomo Cómpian de la escuela primaria “Benito Juárez”; Jaime Alberto Ávila Zavala, de la primaria “Mario Aguilera Dorantes”; Karla Elisa Martínez, de la escuela “Juan Álvarez”; Raúl Adriel Zavala Lira, de la primaria “Juana de Asbaje” y José Israel Hernández Pacheco, del colegio “María Claret”, son los estudiantes de nivel básico que acudirán a Los Pinos a saludar al Presidente Enrique Peña Nieto, esto tras haber obtenido los mejores lugares de aprovechamiento en la Olimpiada Estatal del Conocimiento. Estos alumnos junto con Miguel Ramírez Coronado, de la escuela “Benito Juárez”; Frida Sofía Landeros Ramírez, de la primaria “Eugenio Villarreal”; Ricardo Pérez Herrera, de la escuela “Eduardo Mendoza” y Carlos Alberto Álvarez Alonso, de la primaria “Felipe Durón Robles”, quienes también participaron en dicho concurso, fueron recibidos este martes por el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, en la Presidencia Municipal, quien los felicitó por sus logros académicos y los conminó a seguir adelante con sus estudios, y sobre todo siendo ejemplo para la niñez de Nuevo Laredo.

CURSO PARA PILONCILLOS

Un importante curso-taller sobre la siembra, cultivo, cosecha y producción de la famosa planta Stevia llevará a cabo la Dirección de Salud Municipal, a cargo del doctor Martín Mireles Garza. Dicho evento se llevará a cabo este jueves 29 de junio en la sala “Sergio Peña”, iniciando el registro a las ocho de la mañana, para llevarse a cabo el curso de las nueve de la mañana a las dos de la tarde. Será impartido por ingenieros agrónomos de la Universidad de Chapingo, mismos que enseñarán todo lo relacionado con esta planta, desde su siembra hasta la producción del edulcorante con el cual se podrán endulzar todo tipo de alimentos y bebidas. Como ya es conocido por muchos la Stevia es una planta paraguaya y está siendo muy utilizada como sustituto natural del azúcar, toda vez que no contiene calorías y por lo tanto evita la diabetes y a su vez ayuda a reducirla en quienes ya la tienen. El curso es gratis.

ABREN NUEVO RESTAURANTE

Pues con la novedad que hay un nuevo restaurante en la ciudad, siendo este el denominado “Toro Smokehouse”, mismo que fue inaugurado el pasado lunes por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, en su domicilio de Lincoln 222 de la colonia Viveros. En este negocio se especializan en cortes a la parrilla y de carne ahumada, y cuenta con buenas instalaciones, por lo que se le augure un buen éxito. Y bueno con este suman ya 43 los establecimientos comerciales que han iniciado operaciones en la ciudad en lo que va de la presente administración municipal, es decir casi nueve meses, lo cual demuestra la confianza de la gente por invertir en Nuevo Laredo. Bien por ello.

LO ÚLTIMO

Este miércoles 28 de junio se cumplen siete años del artero asesinato en contra de Rodolfo Torre Cantú, en ese entonces abanderado del PRI a la gubernatura del estado. Por tal motivo la dirigencia estatal del tricolor ofrecerá en punto de las seis de la tarde una ceremonia conmemorativa en la explanada principal del CDE. Asimismo en la gran mayoría de los comités municipales también se evocará al añorado galeno… La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, invitó a las parejas que viven en unión libre a formalizar su relación esto a través de la Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos, la cual estará vigente los meses de julio y agosto. Sea pues… ¿Quién es la empleada de la planta alta de la Presidencia Municipal a la que le apodan “La Presidenta de Rusia”? (Esta sí se las dejo a su imaginación porque la respuesta está un tanto “pesada” jejeje)

