Egidio olvidó a su “hermanito”

A diferencia del Poder Ejecutivo donde hasta el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, predicará con el ejemplo...

A diferencia del Poder Ejecutivo donde hasta el gobernador, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, predicará con el ejemplo y junto con sus principales colaboradores se reducirá en un diez por ciento el salario que percibe, en otros Poderes la medida de austeridad será “letra muerta”.

CARLOS GARCIA GONZALEZ, Presidente de la Junta de Coordinación Política, aduce que los diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas perciben sueldos menores a los de sus pares en otras legislaturas.

Y va más allá, señala que los “ajustes” serán enfocados a solamente algunas áreas, como en Directores de Unidades, pero no se tocaría el monto que perciben los curulecos.

Promete que la medida de austeridad se podría aplicar en la reducción de gastos de representación y viáticos, con lo que se espera un ahorro hasta de un año este año.

Y aunque el Congreso es un poder independiente, GARCIA GONZALEZ, dice que buscarán dialogar con la titular de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, para ver las acciones que se estarían implementando.

El líder parlamentario se duele por el gasto oneroso en materia administrativa, para fines prácticos el Presidente del Congreso tendría que dejar de alimentar la obesa nómina, herencia de la pasada administración priista y de esa forma ser congruente con las políticas gubernamentales.

UNA TRAS…Los discursos lastimosos que en el marco de su aniversario expresaba cada 14 de febrero, EGIDIO TORRE CANTU, resultaron ser una falacia, una mascarada, una especie de chantaje sentimental con el que lucró durante los últimos seis años.

EGIDIO TORRE CANTU, no tuvo empacho en ausentarse de la ceremonia donde su “hermanito” RODOLFO TORRE CANTU, era recordado en lo que sería su 53 aniversario.

Tampoco estuvo su esposa, PILAR y menos aún el patriarca de la dinastía, TORRE CANTU, aquel que fue considerado el “´poder tras el trono”, EGIDIO TORRE LÓPEZ.

EGIDIO y PILAR, optaron por dedicar su tiempo en visitar tiendas de prestigio y gastar a manos llenas, se les olvidó la memorable fecha y que un 14 de febrero nació el político tamaulipeco, RODOLFO TORRE CANTU, seguramente ya no había pretexto para justificarse ante los tamaulipecos ni fingir dolor.

Fueron muchos los que recordaron al malogrado ex candidato a gobernador de Tamaulipas, menos EGIDIO y su padre rememoraron tan importante fecha.

El ex gobernador y su padre ya no quisieron arriesgarse. Durante los cinco años y nueve meses de administración soslayaron el problema de inseguridad.

El Tamaulipas del “No pasa Nada” ahora los persigue, les quiere cobrar las facturas, en tanto que una administración joven empuja verdaderas estrategias para devolver la paz y la tranquilidad al pueblo mancillado.

1.-UNA TRAS…Varios ex alcaldes, priistas y hasta panistas, podrían ser requeridos a comprobar una serie de manejos no del todo claros. por lo pronto el Vocal de la Comisión de Administración del Congreso Local, HUMBERTO RANGEL VALLEJO, señala que ya se tiene en la mira a los ex de Tula, Aldama, Miguel Alemán.

Y en un segundo paquete se podría incluir a los ex alcaldes de, Nuevo Laredo, Reynosa y hasta Matamoros; ya no se utilizaría el sorteo, ahora será a petición directa de los diputados pertenecientes al distrito y basado en demandas ciudadanas, como la Auditoria Superior actúe.

