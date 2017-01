El 12 de febrero la elección en el PAN

CHISMORREO Por Alma Niger Para el domingo 12 de febrero se ha programado la celebración de la elección interna dentro comité municipal del Partido...

CHISMORREO

Por Alma Niger

Para el domingo 12 de febrero se ha programado la celebración de la elección interna dentro comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo Laredo, para la renovación de la mesa directiva, esto de acuerdo a la convocatoria que se ha emitido para tal fin por parte del comité directivo estatal del mismo partido. El evento se llevará a cabo en el Centro Cívico de Nuevo Laredo a las 10 de la mañana y se espera la participación de los poco más de 600 panistas que conforman el comité municipal. Cabe señalar que hasta el momento solo ha mostrado abiertamente su intención de postularse el actual presidente, Rafael Pedraza Domínguez, quien a decir verdad es quien aglutina el mayor apoyo. No obstante hay algunos grupos dentro del partido que pretenden sacar una candidatura común para hacerle frente a “Rafa” Pedraza, y cuyo representante sería Raúl Eliseo Huerta, quien ya fue dirigente del partido, en tiempos en que el PAN no era ni sombra de lo que es hoy.

PROTESTA PRD CONTRA GASOLINAZO

El comité municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Nuevo Laredo por fin despertó de sus laureles y llevó a cabo una protesta en contra del gasolinazo. Esta fue encabezada por el ex diputado local, Jorge Valdez Vargas, quien tuvo que llegar a picarles las costillas a los líderes municipales del partido del sol azteca para que se pusieran en movimiento. La protesta, que también forma parte del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), se llevó a cabo este domingo por la mañana en el concurrido crucero de Eva Samano y Carretera Anáhuac, donde mostraron pancartas con leyendas alusivas a la inconformidad generalizada que hay por el alza en los combustibles. Jorge dijo que estas acciones se realizarán de manera continua por el PRD, a fin de despertar el ánimo de la gente y no dejar de protestar por tan abusiva acción del gobierno federal. Sea pues.

AMPARO CONTRA EL GASOLINAZO

Y hablando del gasolinazo, una demanda contra dicha medida ha sido promovida por la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo, en conjunto con el grupo Periodistas y Comunicadores. En conferencia de prensa celebrada el pasado fin de semana se dio a conocer sobre lo anterior, lo que representa el primer amparo en este sentido en Tamaulipas. La verdad no sabemos si vaya a fructificar, pero esta es una muestra más de la inconformidad ciudadana por el abusivo aumento en las gasolinas aplicado por el gobierno federal. Por cierto que los organizadores de este evento no tuvieron la cortesía de invitar a todos los medios de comunicación a este evento, solo se limitaron a invitar a unos cuantos, en su mayoría miembros de la misma organización Periodistas y Comunicadores. Que mal la verdad porque siendo periodistas deben cumplir con el protocolo de hacer llegar la información a toda la comunidad.

EXITOSA CARAVANA DE SALUD

Con gran éxito se llevó a cabo la primera “Caravana de Salud” organizada por el Sistema DIF Nuevo Laredo, esto en el cruce de Rea y Progreso en Reservas Territoriales, la mañana del sábado. Fueron 105 consultas con médicos generales, principalmente enfocadas a menores de edad, además de 46 consultas dentales, y se aplicaron 35 vacunas anti influenza, y se atendió a 48 mujeres en exploración de mamá y papanicolao, así como también se realizaron 14 pruebas rápidas del VIH. Con esto el DIF apoya con servicios médicos a las familias más necesitas. Para este primer trimestre del año se han programado 14 “Caravanas de Salud” en diferentes sectores de la ciudad. Esperen la suya.

LA BRONCA DE LOS CUBANOS

Que son cuando menos 100 (aunque yo diría que más, más aparte los que se agreguen) los cubanos que se encuentran varados en nuestra frontera debido a que el gobierno americano ya terminó con la política de darles asilo político. Y evidentemente esta situación representa un problema adicional para nuestra ciudad y ya hay voces que piden que se les apoye, y otros más severos que se les repatrie, pero el caso es que es una bronca. Yo diría que mejor se les ayude y en tanto arreglan su situación se les ponga a hacer trabajo comunitario a cambio de la ayuda que se les pueda brindar. La gran mayoría son personas trabajadoras y sobre todo profesionales, pues en Cuba la educación siempre ha imperado. Quien quite y hasta aquí se queden a trabajar, pues la verdad necesitamos gente con su potencial. Pero bueno corresponde al gobierno ver qué se puede hacer al respecto.

10 MILLONES DE DÓLARES GENERAN CAZADORES

Aun cuando las condiciones climáticas no han sido del todo propicias para la caza del venado cola blanca en la región, de cualquier forma ha sido muy importante la derrama económica que han dejado los cazadores que se han registrado, y que hasta el fin de semana sumaban 2 mil 831, según Alfonso Peredo Ramos, Director de Comercio y Turismo Municipal, quien dice que a la fecha se ha generado una derrama de casi 10 millones de dólares. Lo bueno es que se espera que dicha derrama siga creciendo, toda vez que muchos cazadores aún esperan que se venga el frío en estos días, para así lograr cazar una buena presa. Tienen para ello hasta el 29 de enero que es cuando termina la temporada de caza en Tamaulipas, aunque en Nuevo León y Coahuila se extenderá por una semana más.

NADA QUE HACE FRÍO

Por cierto que para esta semana se espera que el clima siga estando por demás agradable, con temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 14, aunque eso sí con considerables posibilidades de lluvia. Y sinceramente sigue dando muchos de qué comentar el buen clima que hemos registrando en Nuevo Laredo, lo que ya tenía mucho tiempo de no darse en invierno. En otros años para estas fechas estábamos congelándonos pero en este año no ha hecho nada de frío, si acaso dos frentes nada más, pero nada intenso. Hay quienes dicen que el frío se ha retrasado por el efecto del cambio climático y que la onda gélida dura se espera para febrero y que en marzo y abril se mantendrá los días frescos. Y sí, porque yo me acuerdo que en abril del año pasado todavía estuvo haciendo frío. Ni modo, hay que acostumbrarnos a los cambios.

LO ÚLTIMO

Este lunes está cumpliendo años la primera síndica del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Dorina Lozano Coronado, motivo por el cual le deseamos que se la pase de lo mejor la famosa “Tía Dorina”… Dio inicio el segundo período de sesiones del primer año legislativo del Congreso del Estado, y los legisladores se dicen listos para trabajar en temas importantes, principalmente ver los ajustes que habrá en el presupuesto con eso de los recortes por la crisis… Sin duda alguna la funcionaria menos querida en el gobierno municipal de Nuevo Laredo es la Secretaria de Administración Municipal, Claudia Marina Velasco Esperón. Y se entiende dado a que es quien tiene que tratar directamente con el personal. Pero hay empleados municipales que no la bajan de altanera, prepotente y abusiva, que incluso les grita y los amenaza con cesarlos, de ahí que encabece la lista por el Premio al Más Odiado… ¿Quién es el empleado de la Dirección de Bienestar Social Municipal al que le apodan “El H24”?, por aquello de que “es experto en darle mate a las arañas”, jejejeje.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com