El caso Geño acabó con los sueños del PRI

DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

El caso Eugenio Hernández trae descontrolado al PRI Tamaulipas, pues su captura significa solo una cosa, se acabaron esos sueños de volver a recuperar parte de los perdido, en las elecciones del 2018.

En el PRI lo saben y por eso su líder nacional, Enrique Ochoa Reza, decidió dejarlos solos y cancelar su visita, aún cuando todo estaba listo para su recibimiento.

Ochoa Reza, al saber de la detención de Eugenio, de inmediato se amarró el dedo antes de la cortada y decidió dejar solos con sus broncas a los priístas tamaulipecos.

Ante esta situación, el líder estatal, Sergio Guajardo, aún no ha sabido reaccionar y lo único a lo que atina decir es que su detención no debe ser con fines políticos.

Creo que todos sabemos que no tienen nada de tintes políticos, pues el ex gobernador no fue detenido solo por detenerlo, si no porque trae mucha cola, que desde hace años se le ha puesto en la lista de buscados, incluso por Estados Unidos.

Aunque consideramos la postura de Guajardo, pues sabemos que no tiene nada más que decir, ante la situación que pone al PRI en serio peligro, pues en las elecciones los casos Eugenio y Yarrington, serán tomados muy en cuenta.

QUE GEÑO ESTA ENFERMITO

Ahora resulta que la defensa del ex gobernador, Eugenio Hernández, anda presionando a las autoridades del Penal donde está recluido, para que den autorización para darle medicamento controlado porque según está en tratamiento.

La presión es tanto, al grado que dicen que de no tomar su medicina está en riesgo la salud del de “los ojitos bonitos”.

Vamos a esperar para ver si le autorizan los medicamentos, porque a lo dicho por las autoridades, Geño se encuentra en perfecto estado de salud.

QUE LE QUITEN LO QUE GEÑO SE ROBO

Para la Senadora, Andrea García, en el caso Eugenio Hernández, las autoridades deben aplicar la justicia y obligar que el ex gobernador regrese todo lo que le robó a los tamaulipecos.

García, recordó que junto con su colega Sandra García, habían solicitado ante el senado, un punto de acuerdo para que se investigara sobre las acusaciones de la DEA contra Eugenio.

La Senadora fue insistente al exigir que se le recojan los bienes públicos de los que se apoderó.

CHAVIRA VA POR EGIDIO

Y quien ahora ha retomado el tema y con más fuerza, es el ex candidato independiente, Francisco Chavira, quien tras la detención de Eugenio Hernández, anuncia que buscará llevar a juicio político al ex gobernador priísta, Egidio Torre Cantú.

Recordemos que fue en la administración de Egidio cuando Chavira fue encarcelado con el fin de callarlo en sus protestas con el gobierno Torre Cantú.

Ahora Chavira tienen la oportunidad de la venganza y no parará hasta lograrlo y por ello ha anunciado que instalará mesas para recepcionar firmas con el fin que sean los ciudadanos quienes exijan el castigo en contra del ex mandatario.

Las mesas estarán en todo Tamaulipas a partir de este mes y por tiempo indefinido.

RIVAS COMPLACE A NEOLAREDENES

Nuevo Laredo tiene más lugares donde pasársela bien y eso quedó demostrado en la Campachaneada donde miles y miles de ciudadanos acudieron a pasársela felices y sobre todo con mucha seguridad.

La asistencia superó por mucho las expectativas de los gobierno del estado y municipal.

Fue tanta la aceptación de los neolaredenses, que están pidiendo que este tipo de eventos se repitan y por ello ambos gobierno lo están analizando.

Francisco Cabeza de Vaca y Enrique Rivas, están satisfechos, porque están logrando retornar la confianza a los tamaulipecos, poco a poco la seguridad va ganando terreno y eso se demuestra con eventos de esta naturaleza donde las familias pueden divertirse sanamente… ¿Qué, no?, lo invito a visitarme en www.hoylaredo.net… NOS LEEMOS.

