El duro y débil TRUMP

AQUÍ Y ALLÁ MIGUEL TIMOSHENKOV LO DIJO ALEXANDER: Trump acercó a los mexicanos y estadounidenses en su contra. Hoy cumple una semana de ejercer...

AQUÍ Y ALLÁ

MIGUEL TIMOSHENKOV

LO DIJO ALEXANDER: Trump acercó a los mexicanos y estadounidenses en su contra.

Hoy cumple una semana de ejercer la Presidencia de Estados Unidos, Donald J. Trump. Sus acciones ejecutivas han exhibido en magnitud debilidades de su gobierno, aunque parezca señoreaje. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, intranquilizó al magnate cuando derrumbó el muro imaginario del oprobio, adelantando como inaceptable su prematuro pensar de aprobar el presupuesto a la innoble construcción. El contrataque de Trump lo dirigió a las exportaciones mexicanas, proponiendo a las Cámaras Legislativas gravar aranceles del 20%. El estado mexicano no mostró la sumisión que esperaba Trump, porque en reacción espejo México aplicaría el 25 por ciento de aranceles a productos estadounidenses. Finalmente, ni Peña Nieto o los mexicanos tienen interés de dulcificar lo avinagrado de Trump. El presidente estadounidense es impresionable, porque exhibió debilidades cuando Peña Nieto convino la suspensión de la reunión agendada para el 30 de enero en la Casa Blanca. A manera de disculpa por haber perdido esta batalla verbal, Trump se justificó abochornado y en sollozo utilizó el foro público y le faltó al respeto por negarse a cumplir su fantasía. Aprecié a los sectores mexicanos sumados al Presidente Peña para enfrentar a Trump y enviarle un mensaje que asumirán la defensa histórica de los acuerdos, aún con un costo a las políticas antimexicanas que apliquen desde Washington. Es un derecho del Presidente Trump de intentar restaurar la grandeza de Estados Unidos, lo creo justo y necesario, pero sus métodos no representan los valores de los forjadores de la nación. Si cree que México es débil y que cederá a sus amenazas, no es el camino. La concordia, la buena relación y el mantener la buena vecindad son el camino para sellar los primeros desencuentros. Los países del orbe siguen de cerca este desencuentro y han expresado que no dejarán solo a los mexicanos y auxiliarán a sortear los desafíos que surjan en este proceso. Trump enfrenta de forma inmediata su más sorprendente menosprecio. El núcleo duro de sus promesas, relacionadas con el control de la inmigración y las fronteras, en realidad ampara una acción racista y xenófoba. Pero la pregunta es: ¿Quién es la víctima? .…………………………… (Comentarios puede enviarlos a (МИГУЭЛь ТUMOWEHKO6) Miguel Timoshenkov en chenkov99@yahoo.com o miguelmitimo@aol.com migueltimoshenkov@gmail.com o Miguel Timoshenkov@rusomike twitter).