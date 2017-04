El malagradecido de Felipe

Una Tras Otra Por Jesús Hernández García El estruendo del mofle de una camioneta fue confundido con disparos de arma de fuego por marinos...

Una Tras Otra

Por Jesús Hernández García

El estruendo del mofle de una camioneta fue confundido con disparos de arma de fuego por marinos que reaccionaron e hirieron a un civil sobre la Avenida Río Purificación.

Los lamentables hechos tuvieron su origen en la fronteriza ciudad de Reynosa, escenario de cruentos enfrentamientos entre fuerzas federales e integrantes de la delincuencia organizada.

Mientras la alcaldesa, MAKY ORTIZ DOMINGUEZ, se la pasa tomándose fotografías, la población sigue sumergida en un mar de desesperanza y agobiada por el miedo que provoca las escenas de violencia, convertidas en el pan de todos los días.

De no ser por la oportuna intervención de las Fuerzas Federales y del Estado, la situación en esa zona de Tamaulipas sería mucho peor y quizá con saldos negativos de mayores proporciones.

Por cierto, que, como consecuencia de la inacción, más de una treintena de agentes de la Policía Ministerial Investigadora de Reynosa debieron ser concentrados en esta capital por órdenes del Procurador General de Justicia del Estado, IRVING BARRIOS MOJICA.

La totalidad de esos agentes suscritos a las Unidades de Investigación, 1, 2,3 y 5, no intervinieron y tampoco apoyaron a las Fuerzas Federales durante los hechos violentos que se registraron el sábado pasado y derivó con el abatimiento de un líder criminal.

La reacción no se hizo esperar y un mando de la PGJE llevó a cabo el traslado de los Policías Ministeriales Investigadores, pero además motivó se relevará al titular de la Delegación Norte a cargo de, JAVIER CAVADA ROSALES, que se reusó a ser removido a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

UNA TRAS…Malagradecido y desmemoriado se mostró la mañana de este miércoles en conocido restaurante de la ciudad, FELIPE GARZA NARVAEZ, que renunció a la militancia de cuatro décadas en las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Malagradecido porque, primero se sirvió del cargo en casi todas las administraciones priistas y desmemoriado, porque no recordó que gracias a todas las posiciones políticas subsistió y amasó importantes ganancias económicas que le permitieron ser uno de los distinguidos socios del Club Campestre Victoria y miembro de la élite capitalina.

Lo que, FELIPE, no sabe es que su salida del PRI, lejos de perjudicarle lo beneficia, algo así como la expulsión de ese partido del ex gobernador de Tamaulipas, TOMAS YARRINGTON RUVALCABA, con el que también ocupó importantes posiciones políticas, hasta la última en la era del PRIA, la de, EGIDIO TORRE CANTU, pasando por la de, EUGENIO HERNANDEZ FLORES, del que fue su Secretario Particular.

Y mientras, FELIPE GARZA NARVAEZ, gime como plañidera, desde el sur de Tamaulipas se toma con calma su deseo de abandonar las filas del partido que le dio cobijo durante las últimas cuatro décadas.

La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, AIDA ZULEMA FLORES PEÑA, consideró que llegó el momento de un relevo generacional que le dé mayor fuerza a ese instituto, de cara al proceso electoral del 2018.

FLORES PEÑA, le deseo suerte a, GARZA NARVAEZ, y consideró que el actuar del ex dirigente estatal del PRI le merece respeto.

