El mensajito tenebroso

Muy comentado resultó el mensajito que mandó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a muchos usuarios del servicio de telefonía celular. En dicho mensaje, enviado con el código 2662482, se informaba sobre supuestas tormentas con granizo, viento fuerte y posible generación de tornados para la región que abarca desde Acuña, Coahuila, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. A primer rasgo el mensaje es bueno, pues se informa de un posible acontecimiento que puede afectar a muchos. Sin embargo hay quienes dicen que esto es un ensayo del gobierno para empezar en lo sucesivo a mandar mensajes sobre acciones que se estén llevando a cabo, y que evidentemente algunos van a tener sesgo político. Y de ser así pues al rato nos van a saturar de mensajes, mismos que en ningún momento hemos autorizado recibirlos. Aunque aclarando, si es algo de riesgo, pues está bien que los manden, pero si van a empezar a politizar el asunto, de antemano hay que ir marcando un alto. No vaya a convertirse en algo tenebroso.

SE COMPROMETEN LOS DIPUTADOS CON TAMAULIPAS

Diputados representantes de las diversas fuerzas políticas del Congreso del Estado firmaron un acuerdo político de carácter parlamentario denominado “Comprometidos con Tamaulipas”, que se dijo es necesario para elaborar reformas de beneficio para los tamaulipecos. Este acto se llevó a cabo previo a la sesión de este miércoles y en la misma participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y además representante de la bancada del PAN, Carlos García González, así como Alejandro Etienne Llano, representante del PRI; Oscar Martín Ramos Salinas, del PANAL; Humberto Rangel Vallejo, del PVEM; María Guadalupe Biasi Serrano, del PMC y María de la Luz del Castillo Torres, de MORENA. Todos ellos coincidieron en trabajar de manera coordinada para sacar adelante proyecto que fortalezcan y mejoren en todos los sentidos el desarrollo político, social y económico de la entidad. Y sin duda de reconocerse la capacidad conciliadora del diputado García González para lograr tan importante acuerdo.

SALE AVANTE RIVAS EN SU PRIMER CUARTO

Ya están por cumplirse los primeros seis meses del mandato del Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, y a decir verdad el citado ha salido avante con la encomienda que le dio el pueblo, pues en este primer cuarto de su administración (recordemos que este gobierno es de dos años) ha logrado importantes beneficios para la ciudad. De hecho Rivas ha asegurado que para el segundo cuarto, que a la vez será la primera mitad de su mandato, habrá de redoblar esfuerzos para seguir llevando todo tipo de apoyos a la ciudadanía, pero muy principalmente a los que menos tienen y más necesitan. Prueba de ello es que al término de sus primeros seis meses de mandato el alcalde ha puesto en marcha el programa “Miércoles Ciudadanos”, con el que se acercan aún más diversos servicios a la comunidad neolaredense. Este miércoles el programa llegó a la colonia Voluntad y Trabajo 3, con gran éxito, pues asistieron más de 600 habitantes que recibieron diferentes apoyos y aparte se divirtieron. El acto estuvo encabezado por el propio alcalde, quien dijo que este nuevo evento no se empata con ninguno de los otros que lleva a cabo su gobierno, sino que al contrario son más beneficios para la ciudadanía.

MÁS FACILIDADES PARA AUTOMOVILISTAS DEUDORES

El Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Arturo Sanmiguel Cantú, anunció que a partir de este miércoles ya se pueden dar de baja del padrón vehicular las unidades motrices 2002 (al igual que los de anteriores modelos, siempre) y cuando ya no estén en uso. Para tal efecto se deberá elaborar un escrito ante el Ministerio Público donde se de fe de que las unidades justamente ya no están en circulación y pagar la mínima cantidad de 453 pesos, para que se dé la baja y con eso se cancelen todos los adeudos que tengan. Aparte quienes tengan en uso vehículos modelo 2002 y anteriores, y presenten adeudos por varios años, tienen la oportunidad de pagar lo correspondiente a tres años de derechos de control vehicular, que vienen siendo 4 mil 077 pesos (por cada año se pagan mil 359 pesos), para ponerse al corriente. Aprovechen pues estas facilidades que da el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.

DÍFICIL EL VUELO A VICTORIA Y TAMPICO

Todo parece indicar que siempre no se logrará el vuelo entre Nuevo Laredo-Ciudad-Victoria-Tampico, y el cual puede extenderse hasta Veracruz y Mérida. Y es que según las autoridades municipales, la empresa Tar, que es la que ofrecería el servicio aéreo, ha hecho una elevada exigencia al gobierno municipal como garantía para brindar el servicio, y no se cree lograr las suficientes ventas para poder sostenerlo. De hecho lo atractivo es el vuelo a Ciudad Victoria, por cuestiones de trabajo, ya no tanto a Tampico y las demás ciudades, que sería más que nada por cuestiones placenteras. Y aunque es entendible la postura de la empresa, que requiere que le garanticen cierta cantidad de vuelos, también hay que considerar que quien no arriesga no gana. Y por mientras y por lo tanto en Nuevo Laredo seguimos nada más con nuestro único vuelo a la Ciudad de México. ¡Y carísimo, por cierto!

MUCHO PEDIGUEÑO EN CRUCEROS

No sé si se habrán dado cuenta pero como que se ha incrementado el número de vendedores, limpiavidrios, malabaristas y pedigüeños en los cruceros de la localidad. Claro está que todo esto es atribuido a la crisis, pues evidentemente estas personas se ven obligadas a salir a la calle a buscar el sustento diario. Sin embargo esta situación resulta molesta para muchas personas, sobre todo porque hay quienes son muy insidiosos al momento de querer ganarse el dinero, sobre todo los limpiavidrios quienes tienen la mala fama de que aunque uno les diga que no limpien el parabrisas, como quiera lo hacen y en ocasiones dejan peor el vidrio que como estaba. El caso es que algo tiene que hacer la autoridad para controlar esta situación, antes de que justamente se salga más de control.

LAMENTAN MUERTE DE BEISBOLISTA

Muy lamentada ha sido en el medio beisbolero la infortunada muerte del pelotero semi-profesional Gumaro Espinosa Zavala, quien falleciera el pasado fin de semana víctima de un accidente automovilístico producido por un cafre del volante, mismo que cobardemente huyó del lugar, aunque ya se encuentra identificado, pero se habla que se fugó hacia la vecina ciudad. El caso es que acabó con la vida de una persona muy querida en el ámbito deportivo, tan así que este miércoles en que fue sepultado mucha gente acudió al panteón a despedirlo, no sin antes llevarlo a las canchas de béisbol donde practicaba el denominado Rey de los Deportes. ¡Descanse en paz Gumaro! Y a su asesino que Dios los perdone.

LO ÚLTIMO

Muchas felicidades al amigo Antonio Almaguer Gómez, reconocido locutor y dirigente sindical de los locutores, quien este jueves está de manteles largos. ¡Felicidades líder!… Igualmente nuestra felicitación al amigo ex regidor, Juan Carlos Alexander, quien de la misma forma está cumpliendo años. ¡Felicidades!… Y la frase de este día es: A veces lo que más creemos necesitar, es lo que más daño nos hace. (Respira, hoy no hubo adivinanza)

